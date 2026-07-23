杯泡沫噴杆 進階版3, 900 l/h - 2500 l/h
DUO Advanced 3 罐式泡沫噴槍，設計用於腐蝕性清潔劑。直接切換到高壓清洗、噴灑角度調節和兩升水箱。
由於其基體由堅固的黃銅製成，高品質的 DUO Advanced 3 罐式泡沫噴槍可靈活調節噴射角度，也特別適合與腐蝕性清潔劑一起使用。設計用於使用具有Servo Control功能和 900 至 2500 l/h 流量的凱馳高壓清洗機進行清潔任務，泡沫槍允許用戶直接切換到高壓噴射。此外，DUO Advanced 3 有一個堅固的、符合人體工程學的兩公升清潔劑容器，頸部有一個額外的把手和一個大的加注口。由於透過精確的三種計量選項，更可以精確調整泡沫與使用成本。
特點和好處
能夠在清潔劑和高壓清潔之間直接切換無需更換噴槍或配件，節省時間。
符合人體工程學的兩升清潔劑容器可以毫不費力地完成長時間的清潔任務。
帶整合劑量孔的清潔劑計量促進精確的三段清潔劑劑量。 以獲得最佳泡沫品質。 防止潛在的清潔劑使用過量。
具有耐用鎳塗層的主體
- 特級防腐蝕和耐久的設計
- 在需要時便於使用腐蝕性清潔劑。
噴射角度靈活設置
- 非常精確的泡沫噴射。
- 允許更遠距離的安全工作。
技術規格
技術規格
|水量 (l/h)
|900 - 2500
|噴頭尺寸 (mm)
|38
|最大壓力(Bar) (bar)
|300
|劑量 (%)
|1 - 2 - 4
|水箱容量 (l)
|2
|溫度 (°C)
|max. 60
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1.5
影片
應用範圍
- 汽車製造商中的汽車與機械的清潔、工業與農業
- 建築業（外牆清潔、清潔施工車輛和設備）