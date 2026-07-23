由於其基體由堅固的黃銅製成，高品質的 DUO Advanced 3 罐式泡沫噴槍可靈活調節噴射角度，也特別適合與腐蝕性清潔劑一起使用。設計用於使用具有Servo Control功能和 900 至 2500 l/h 流量的凱馳高壓清洗機進行清潔任務，泡沫槍允許用戶直接切換到高壓噴射。此外，DUO Advanced 3 有一個堅固的、符合人體工程學的兩公升清潔劑容器，頸部有一個額外的把手和一個大的加注口。由於透過精確的三種計量選項，更可以精確調整泡沫與使用成本。