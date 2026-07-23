杯泡沫噴杆 進階版3, 900 l/h - 2500 l/h

DUO Advanced 3 罐式泡沫噴槍，設計用於腐蝕性清潔劑。直接切換到高壓清洗、噴灑角度調節和兩升水箱。

由於其基體由堅固的黃銅製成，高品質的 DUO Advanced 3 罐式泡沫噴槍可靈活調節噴射角度，也特別適合與腐蝕性清潔劑一起使用。設計用於使用具有Servo Control功能和 900 至 2500 l/h 流量的凱馳高壓清洗機進行清潔任務，泡沫槍允許用戶直接切換到高壓噴射。此外，DUO Advanced 3 有一個堅固的、符合人體工程學的兩公升清潔劑容器，頸部有一個額外的把手和一個大的加注口。由於透過精確的三種計量選項，更可以精確調整泡沫與使用成本。

特點和好處
杯泡沫噴杆 進階版3, 900 l/h - 2500 l/h: 能夠在清潔劑和高壓清潔之間直接切換
能夠在清潔劑和高壓清潔之間直接切換
無需更換噴槍或配件，節省時間。
杯泡沫噴杆 進階版3, 900 l/h - 2500 l/h: 符合人體工程學的兩升清潔劑容器
符合人體工程學的兩升清潔劑容器
可以毫不費力地完成長時間的清潔任務。
杯泡沫噴杆 進階版3, 900 l/h - 2500 l/h: 帶整合劑量孔的清潔劑計量
帶整合劑量孔的清潔劑計量
促進精確的三段清潔劑劑量。 以獲得最佳泡沫品質。 防止潛在的清潔劑使用過量。
具有耐用鎳塗層的主體
  • 特級防腐蝕和耐久的設計
  • 在需要時便於使用腐蝕性清潔劑。
噴射角度靈活設置
  • 非常精確的泡沫噴射。
  • 允許更遠距離的安全工作。

技術規格

技術規格

水量 (l/h) 900 - 2500
噴頭尺寸 (mm) 38
最大壓力(Bar) (bar) 300
劑量 (%) 1 - 2 - 4
水箱容量 (l) 2
溫度 (°C) max. 60
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
重量(包裝後公斤) (kg) 1.5

影片

應用範圍
  • 汽車製造商中的汽車與機械的清潔、工業與農業
  • 建築業（外牆清潔、清潔施工車輛和設備）
配件
Created with AI (artificial intelligence)

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