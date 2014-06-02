室內儲存區域的安全性

安全地清洗狹窄走廊和高貨架，對於德國凱馳來說，一切都不是問題。緊湊的結構確保了高機動性，帶有防翻滾保護桿系統和落物保護結構的駕駛艙蓋保證了必要的安全性。此外，高達7,800 m²/h的大面積清洗能力和大電池容量保證了更長了工作時間而不會被打斷。