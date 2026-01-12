Универсальный коннектор Plus б/упак
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.
Особенности и преимущества
Мягкие пластиковые захваты
- Для удобства использования
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,042
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,044
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 33 x 45