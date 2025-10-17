Соединители и коннекторы для систем полива
Керхер предлагает широкий выбор коннекторов, штуцеров, соединений и муфт, которые идеально сочитаются с другими поливочными аксессуарами. Они универсальны, независимо от диаметра шланга - 1/2", 5/8" or 3/4". Доступны в варианте с аква-стопом и без. Коннектор Премиум оснащен алюминиевым зажимом для шланга и мягкими пластиковыми утопленными ручками. Штепсельные вилки компании Керхер конечно же соответствуют стандартным имеющимся на рынке розеткам.
