Xe quét hút KM 75/40 W G
Máy quét rác hút bụi dạng đẩy phía trước "quét dễ dàng" với động cơ chạy xăng Honda mạnh mẽ, đáng tin cậy là sản phẩm lý tưởng để vệ sinh triệt để các diện tích ngoài trời từ 600 m² mà không gây bụi. Thiết bị rất dễ sử dụng nhờ khái niệm vận hành EASY và thùng chứa rác di động có hệ thống đẩy. Kích thước nhỏ gọn và bộ truyền động dạng kéo giúp điều khiển dễ dàng.
365
Tính năng và ưu điểm
Thùng chứa rác có tay đẩy
- Thùng chứa rác có rãnh lõm - dễ tháo rời và trút đổ.
- Thời gian nghiền rác ngắn.
Hệ thống màng lọc hiệu quả với cơ chế vệ sinh màng lọc cơ khí
- Diện tích màng lọc 1.8 m² cho phép thời gian làm việc kéo dài.
- Làm từ polyester có thể chùi rửa có độ bền cao.
- Hệ thống vệ sinh màng lọc cơ khí với tay cầm an toàn, hiệu quả.
Dễ bảo trì
- Màng lọc và con lăn dễ tháo mà không cần dụng cụ cho phép bảo dưỡng linh hoạt.
Khái niệm thiết kế EASY-Operation
- Sắp xếp tất cả các hệ điều khiển một cách rõ ràng, lô-gíc ở tay cầm và khoảng nhìn thấy được để dễ sử dụng.
- Các ký hiệu tiêu chuẩn sử dụng cho mọi loại máy quét rác Kärcher.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Xăng
|Bộ truyền động
|Động cơ bốn thì
|Nhà sản xuất động cơ
|Honda
|Hiệu suất truyền động (W)
|3300
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|3375
|Bề rộng vận hành (mm)
|550
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|750
|Bình chứa rác quét được (l)
|40
|Khả năng leo dốc (%)
|15
|Tốc độ vận hành (km/h)
|4,5
|Diẹn tích màng lọc (m²)
|1,8
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|84
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Thiết bị
- Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công
- Bộ truyền động dạng kéo tiến
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Thùng chứa nước thải di động
- Nắp bụi thô
- Tay đẩy gập xuống
- Nguyên tắc đổ lật
- Hút
- Công suất hút có thể điều chỉnh
- Chổi bên, có thể nâng/điều chỉnh
Videos
Khu vực ứng dụng
- Để làm sạch bãi đậu xe và trạm dịch vụ
- Để làm sạch các khu vực như sân trường và trong môi trường thành phố
- Cũng lý tưởng cho các hội thảo nhỏ hơn và trong nông nghiệp