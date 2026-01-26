Xe quét hút KM 75/40 W G

Máy quét rác hút bụi dạng đẩy phía trước "quét dễ dàng" với động cơ chạy xăng Honda mạnh mẽ, đáng tin cậy là sản phẩm lý tưởng để vệ sinh triệt để các diện tích ngoài trời từ 600 m² mà không gây bụi. Thiết bị rất dễ sử dụng nhờ khái niệm vận hành EASY và thùng chứa rác di động có hệ thống đẩy. Kích thước nhỏ gọn và bộ truyền động dạng kéo giúp điều khiển dễ dàng.