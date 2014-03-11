Máy Rửa Ô Tô, Xe Máy Gia Đình | Máy Phun Nước Áp Lực Cao

Máy rửa xe áp lực cao đầu tiên tích hợp điều khiển qua ứng dụng

Đây là dòng máy cao cấp! Các thiết bị Kärcher Smart Control là những máy rửa xe áp lực cao đầu tiên có tính năng điều khiển qua ứng dụng.

Dù bạn cần làm sạch gì, ứng dụng sẽ gợi ý chế độ phù hợp nhất và điều chỉnh cài đặt chính xác, gửi thẳng từ điện thoại đến thiết bị Kärcher.

Áp lực chính xác

Phụ kiện phù hợp

Hiệu quả tối ưu

Luôn có được kết quả làm sạch hoàn hảo nhất cho mọi nhu cầu.