Máy Rửa Ô Tô, Xe Máy Gia Đình | Máy Phun Nước Áp Lực Cao
Bạn còn nhớ cảm giác khi xe vừa được rửa sạch bóng hay sân vườn nhà được xịt rửa kỹ lưỡng? Máy rửa xe gia đình Kärcher giúp bạn giữ gìn những khoảnh khắc tuyệt vời đó. Với máy rửa xe áp lực cao, bạn dễ dàng tẩy sạch bụi bẩn, rong rêu, và làm mới nội thất sân vườn hay xe máy. Đặc biệt, máy rửa xe Kärcher không chỉ có áp lực mạnh mẽ mà còn nhẹ nhàng, giúp bạn vệ sinh hiệu quả mọi ngóc ngách. Dù bạn muốn rửa xe máy, ô tô, hay cần làm sạch tại nhà, đây là lựa chọn hoàn hảo. Tìm hiểu các dòng máy rửa xe cao áp từ giá rẻ đến cao cấp phù hợp với mọi nhu cầu làm sạch của bạn!
Thương hiệu máy rửa xe áp lực cao bán chạy nhất thế giới
Kärcher tự hào được vinh danh trong Kỷ lục Guinness Thế giới là thương hiệu máy rửa xe áp lực cao bán chạy nhất hiện nay. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp làm sạch hiệu quả và tiết kiệm thời gian, Kärcher là lựa chọn hoàn hảo. Các dòng máy phun rửa áp lực cao của chúng tôi được thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo khả năng làm sạch mạnh mẽ.
LOẠI MÁY RỬA XE ÁP LỰC CAO NÀO PHÙ HỢP VỚI BẠN?
Bốn dòng máy mạnh mẽ, đáp ứng mọi nhu cầu
Dù là công việc vệ sinh đơn giản hay đòi hỏi sự mạnh mẽ, các dòng máy rửa xe áp lực cao của Kärcher luôn sẵn sàng đáp ứng. Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi và hiệu quả – mỗi sản phẩm đều mang những ưu điểm riêng, phục vụ nhu cầu khác nhau của người dùng.
Smart Control
Dòng máy rửa xe thông minh, kết nối với ứng dụng Home & Garden App qua Bluetooth, giúp điều khiển và theo dõi công việc một cách dễ dàng. Súng phun Smart Control tích hợp chế độ phun đa năng 3-trong-1, giúp làm sạch nhanh chóng và hiệu quả.
Power Control
Làm sạch nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ mạnh mẽ nhờ công nghệ Power Control. Được hỗ trợ bởi ứng dụng Home & Garden cùng các phụ kiện như súng phun Power Control và vòi phun Vario Power. Đây là lựa chọn lý tưởng khi bạn cần một máy rửa xe gia đình hiệu suất tốt.
Standard
Đáp ứng mọi nhu cầu làm sạch cơ bản với khả năng vận hành đơn giản và tiện dụng. Dòng máy này cung cấp đủ công suất cho các công việc tẩy rửa đa dạng, đi kèm các giải pháp lưu trữ phụ kiện thông minh. Thích hợp để sử dụng làm máy rửa xe ô tô gia đình cho những ai mới bắt đầu.
Classic
Nếu bạn yêu thích sự nhỏ gọn và tiện lợi, dòng máy Classic sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Với thiết kế tối ưu diện tích, dễ cất giữ và sẵn sàng hoạt động mọi lúc. Tính năng lưu trữ tích hợp giúp bạn dễ dàng sử dụng và bảo quản.
MÁY RỬA XE DÒNG SMART CONTROL
Máy rửa xe áp lực cao đầu tiên tích hợp điều khiển qua ứng dụng
Đây là dòng máy cao cấp! Các thiết bị Kärcher Smart Control là những máy rửa xe áp lực cao đầu tiên có tính năng điều khiển qua ứng dụng.
Dù bạn cần làm sạch gì, ứng dụng sẽ gợi ý chế độ phù hợp nhất và điều chỉnh cài đặt chính xác, gửi thẳng từ điện thoại đến thiết bị Kärcher.
- Áp lực chính xác
- Phụ kiện phù hợp
- Hiệu quả tối ưu
Luôn có được kết quả làm sạch hoàn hảo nhất cho mọi nhu cầu.
Tiêu chuẩn trong ngành
Kärcher là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực làm sạch bằng áp lực cao. Chúng tôi tự hào với dòng máy rửa xe áp lực cao Smart Control.
Từ kết nối và điều khiển qua ứng dụng thông minh đến súng phun và đầu phun 3-trong-1 đa chức năng, mọi chi tiết của thiết bị đều là kết quả của nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu.
Dòng Smart Control bao gồm các thiết bị K5 và K7, đáp ứng nhu cầu làm sạch mạnh mẽ nhất.
Mẹo làm sạch phù hợp với ứng dụng Home & Garden
Khu vực khám phá trong ứng dụng Home & Garden App cung cấp các mẹo và thủ thuật hữu ích cho nhiều tình huống làm sạch, như mức áp lực tối ưu cho từng bề mặt và gửi cài đặt chính xác đến thiết bị của bạn.
Chế độ Boost mạnh mẽ
Dòng máy Smart Control được tích hợp chế độ Boost giúp tăng thêm sức mạnh làm sạch. Áp lực lớn hơn sẽ được áp dụng trong 30 giây, đảm bảo ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất cũng không còn là vấn đề. Chế độ này có thể kích hoạt thông qua súng phun hoặc ứng dụng.
Tất cả những gì bạn cần
Với các chi tiết thiết bị thông minh như:
- Súng phun Smart Control
- Đầu phun 3-trong-1 đa năng
- Hệ thống Plug 'n' Clean tiện lợi
Bạn hoàn toàn tự tin đối mặt với mọi thử thách làm sạch một cách dễ dàng và hiệu quả.
MÁY RỬA XE DÒNG POWER CONTROL
Giải pháp làm sạch bằng áp lực cao hiện đại
Khi làm sạch, công nghệ phù hợp là điều quan trọng. Các thiết bị trong dòng Power Control mang đến cho bạn đầy đủ sức mạnh, mẹo sử dụng thông minh và các phụ kiện mạnh mẽ.
- Súng phun Power Control hiển thị mức áp lực cài đặt trên màn hình, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh.
- Chuyển đổi nhanh chóng giữa chế độ áp lực và chế độ phun xà phòng chỉ bằng cách xoay vòi phun.
- Ứng dụng Home & Garden App cung cấp công nghệ tối ưu giúp máy rửa xe hoạt động êm ái và hiệu quả hơn.
Nước – sức mạnh từ Kärcher
Dòng Power Control mang đến các tính năng ấn tượng:
- Tay cầm có thể kéo dài, giúp việc di chuyển và cất giữ trở nên dễ dàng, tiện lợi.
- Tùy từng dòng máy, Kärcher cung cấp các giải pháp thêm chất tẩy rửa linh hoạt như:
- Bình chứa xà phòng tích hợp.
- Hệ thống Plug 'n' Clean tiện lợi.
Từ dòng K3 trở lên, áp lực phun có thể dễ dàng theo dõi trên súng phun, đảm bảo việc làm sạch nhẹ nhàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.
Dòng Power Control bao gồm các thiết bị: K2, K3, K4 và K5.
MÁY RỬA XE DÒNG STANDARD
Chuẩn mực mới
Dòng Standard của Kärcher được thiết kế tập trung vào các tính năng cần thiết và hiệu quả. Các thiết bị trong dòng này đáp ứng mọi nhu cầu:
- Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ nhàng, phù hợp cho người mới bắt đầu sử dụng máy rửa xe áp lực cao.
- Các model cao cấp hơn với động cơ làm mát bằng nước, đáp ứng các công việc làm sạch đòi hỏi hiệu suất mạnh mẽ.
Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể trải nghiệm khả năng làm sạch đáng kinh ngạc từ Kärcher.
Tất cả những gì bạn cần
Dòng Standard mang đến mọi thứ bạn cần để làm sạch hiệu quả:
- Vận hành đơn giản, dễ sử dụng.
- Công suất mạnh mẽ, đủ sức xử lý nhiều nhiệm vụ làm sạch khác nhau.
- Giải pháp lưu trữ thông minh, giúp bạn sắp xếp phụ kiện một cách gọn gàng.
- Dòng Standard bao gồm các model: K2, K3, K4, K5 và K7.
MÁY RỬA XE DÒNG CLASSIC
Mạnh mẽ và đơn giản
Dòng máy rửa xe Classic là minh chứng rằng bạn không cần một thiết bị quá lớn để đạt hiệu quả vượt trội. Những mẫu máy này thực hiện chính xác nhiệm vụ của mình – làm sạch mạnh mẽ và hiệu quả.
Thiết kế thông minh và nhỏ gọn giúp bạn dễ dàng vận chuyển đến bất kỳ đâu: đặt trong cốp xe, cất gọn trên kệ hay trong nhà kho. Đặc biệt, máy rất dễ sử dụng, phù hợp cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một giải pháp làm sạch áp lực cao đơn giản và tiện lợi.
Không thỏa hiệp
Bạn sẽ có một sân vườn sạch bóng hay một chiếc xe lấp lánh trong thời gian ngắn nhờ vào sức mạnh và độ chính xác đặc trưng của Kärcher.
Dòng máy rửa xe Classic dễ dàng vận chuyển, cất giữ và mang lại hiệu quả làm sạch ấn tượng.
Dòng Classic bao gồm các model: K2, K3, K4 và K5.
MỖI GIỌT NƯỚC ĐỀU QUÝ GIÁ
Tiết kiệm nước – Máy rửa xe áp lực cao vs. Vòi phun vườn
Sử dụng máy rửa xe áp lực cao của Kärcher không chỉ giúp làm sạch nhanh hơn và tiết kiệm công sức mà còn tiết kiệm đến 80% lượng nước uống quý giá so với vòi phun vườn.
Việc làm sạch sẽ trở nên tiết kiệm hơn nữa khi kết hợp với ống hút tùy chọn, cho phép bạn lấy nước từ thùng chứa hoặc các nguồn nước thay thế khác.
* Máy rửa áp lực tiêu thụ ít hơn 80% nước cho cùng một nhiệm vụ làm sạch, giả định rằng lưu lượng nước của máy chỉ bằng 40% so với vòi phun vườn và thời gian thực hiện được rút ngắn một nửa. Lượng nước thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào ứng dụng, phạm vi và lưu lượng nước của vòi.
GỢI Ý NHANH MÁY RỬA XE PHÙ HỢP CHO BẠN
Việc lựa chọn máy rửa xe có thể khiến bạn bối rối vì có nhiều thương hiệu và mẫu mã khác nhau. Dưới đây là những gợi ý hàng đầu của chúng tôi, dựa trên phản hồi từ khách hàng.
Nếu bạn cần...
Chúng tôi khuyên bạn chọn...
Máy rửa xe điện tốt nhất trong phân khúc
Máy rửa xe có công suất mạnh mẽ nhất cho các công việc làm sạch khó khăn tại nhà
Máy rửa xe tầm trung sản xuất tại Đức
Máy rửa xe nhỏ gọn tốt nhất để rửa xe ô tô
Máy rửa xe sản xuất tại Đức hoặc Ý
Tất cả các mẫu Power Control và Smart Control
- Bạn chưa biết mua máy rửa xe gia đình loại nào tốt? Tham khảo ngay bài viết này https://www.kaercher.com/vn/kien-thuc/may-phun-rua-ap-luc-cao/may-rua-xe-gia-dinh-tot-nhat.html
BẢNG SO SÁNH MÁY RỬA XE ÁP LỰC CAO KÄRCHER
Model
Áp lực tối đa
K 2
110 bar
K 3
120 bar
K 4
130 bar
K 5
145 bar
Model
Diện tích làm sạch (m²/h)
K 2
20 m²/h
K 3
25 m²/h
K 4
30 m²/h
K 5
40 m²/h
Model
Động cơ làm mát bằng nước
K 2
Không
K 3
Không
K 4
Có
K 5
Có
Model
Ứng dụng điều khiển qua điện thoại (Kärcher Power Control)
K 2
Có
K 3
Có
K 4
Có
K 5
Có (Smart Control)
Model
Kết nối Bluetooth
K 2
Không
K 3
Không
K 4
Có
K 5
Có
Model
Bình chứa chất tẩy rửa
K 2
Không
K 3
Có
K 4
Có
K 5
Có
Model
Đầu phun
K 2
Vario Power
K 3
Vario Power
K 4
Vario Power
K 5
Vario Power
Model
Loại bánh xe
K 2
2 bánh
K 3
2 bánh
K 4
2 bánh
K 5
2 bánh
Model
Tự động tắt khi không sử dụng
K 2
Có
K 3
Có
K 4
Có
K 5
Có
Model
Trọng lượng (không phụ kiện)
K 2
4-5 kg
K 3
5-6 kg
K 4
10-12 kg
K 5
13-15 kg
Model
Xuất xứ
K 2
Trung Quốc
K 3
Đức
K 4
Đức
K 5
Đức/Ý
Model
Giá máy rửa xe
K 2
1.590.000₫ - 4.604.727₫
K 3
4.690.000₫ - 5.890.000₫
K 4
8.139.273₫ - 8.532.000₫
K 5
8.826.545₫ - 12.459.273₫
Cách chọn máy rửa xe xịt nước áp lực cao gia đình phù hợp
Để chọn đúng máy rửa xe áp lực cao, bạn cần cân nhắc nhiều yếu tố:
Mức áp lực và lưu lượng nước
- Nếu chỉ rửa xe máy, xe đạp hoặc làm sạch ban công nhỏ, model K2 với áp lực 110 bar và lưu lượng 20 m²/h đủ đáp ứng. Máy nhẹ, dễ di chuyển, giá mềm.
- Với nhu cầu rửa ô tô thường xuyên hoặc vệ sinh sân vườn diện tích vừa phải, K3 có áp lực 120 bar và bình chứa chất tẩy rửa tích hợp sẽ tiện lợi hơn.
- K4 tăng áp lực lên 130 bar cùng mô tơ làm mát bằng nước, phù hợp cho tiệm rửa xe nhỏ, khu vực sân vườn rộng hoặc gia đình muốn thiết bị bền bỉ.
- K5 là lựa chọn cao cấp: áp lực 145 bar, lưu lượng 40 m²/h, kết nối Bluetooth và Smart Control cho phép điều chỉnh áp lực qua ứng dụng. Đây là máy rửa xe ô tô cao áp dành cho nhu cầu chuyên nghiệp.
Phụ kiện đi kèm và độ linh hoạt
- Máy nên hỗ trợ nhiều đầu phun: Vario Power để thay đổi áp lực, Dirt Blaster để phun tia xoáy, bàn xoay làm sạch sân, bàn chải mềm cho xe hơi.
- Dây cao áp dài từ 6 m trở lên giúp bạn di chuyển dễ dàng quanh xe hoặc sân vườn. Với K4 và K5, ống dây thường dài hơn, có cuộn dây gọn gàng.
- Với nhu cầu rửa xe gia đình, bạn có thể chọn bộ kit tích hợp bình bọt tuyết, bàn chải xoay và bình chứa chất tẩy rửa để biến máy thành máy xịt rửa xe đa dụng.
Tần suất sử dụng và độ bền
- Nếu bạn chỉ sử dụng vài lần mỗi tháng, một chiếc máy phổ thông như K2 hoặc K3 là hợp lý. Chúng nhẹ, giá rẻ và dễ bảo quản.
- Nếu rửa xe hàng ngày hoặc sử dụng cho tiệm, hãy đầu tư vào K4 hoặc K5 với mô tơ làm mát bằng nước. Động cơ bền hơn, có thể vận hành liên tục và ít bị quá nhiệt.
Ngân sách và thương hiệu
- Máy rẻ nhất như K2 có giá khoảng 1,6 triệu đồng, trong khi K5 dao động hơn 8 triệu đồng. Hãy cân nhắc ngân sách để chọn sản phẩm phù hợp, nhưng đừng quên chi phí phụ kiện và chất tẩy rửa.
- Ưu tiên sản phẩm chính hãng để có chế độ bảo hành tốt. Kärcher là thương hiệu uy tín với linh kiện nhập khẩu từ Đức, dịch vụ hậu mãi rộng khắp.
- Đọc thêm chi tiết: Kinh Nghiệm Mua Máy Rửa Xe Cao Áp
Phụ kiện và các chất tẩy rửa cho máy rửa xe cao áp gia đình
Phụ kiện máy phun rửa áp lực
Kärcher cung cấp các dòng phụ kiện và chất tẩy rửa. Điều này cho phép chúng tôi giải quyết mọi vấn đề liên quan đến công việc vệ sinh. Phụ kiện của chúng tôi có thể kết nối dễ dàng với bất kỳ máy phun rửa áp lực nào với hệ thống lưỡi lê đơn giản.
Các phụ kiện tiêu chuẩn
Khi bạn mua một máy phun rửa áp lực Kärcher, các phụ kiện cơ bản thông thường bao gồm: đầu phun tùy chỉnh - Vario Power, đầu phun xoáy - dirt blaster, súng phun, dây phun và bộ lọc nước.
Bộ phụ kiện
Thiết bị của bạn có thể được trang bị bộ phụ kiện vệ sinh cho xe hơi hoặc trong nhà để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vệ sinh xe hơi và nhà ở của bạn. Bộ phụ kiện vệ sinh xe hơi, ví dụ, bao gồm một bàn chải, đầu phun tạo bọt và chất tẩy rửa. Bộ dụng cụ dành cho nhà ở gồm có thiết bị vệ sinh bề mặt - T racer cũng như chất tẩy rửa đặc biệt.
Các phụ kiện đặc biệt
Với phụ kiện đặc biệt của Kärcher, thường bán rời, khi kết hợp có thể nâng cao chức năng của máy thiết bị và giải quyết tất cả các nhu cầu làm sạch một cách triệt để nhất. Ví dụ, thiết bị vệ sinh bề mặt, cho phép làm sạch bề mặt nhanh chóng, hiệu quả và không bắn tung tóe.
Chất tẩy rửa dùng cho máy phun rửa áp lực
Chất tẩy rửa Kärcher thế hệ mới đang gây xôn xao với nguyên tắc hoạt động 3-trong-1. Cùng với tác dụng làm sạch hoàn hảo, những sản phẩm đa công dụng này còn đem đến sự chăm sóc nhẹ nhàng và bảo vệ đáng tin cậy cho bề mặt đồ vật, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực trong công việc làm sạch. Bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên tái chế và tự nhiên, Kärcher đặc biệt chú trọng đến tính bền vững trong việc thiết kế và sản xuất sản phẩm. Ngay cả, việc thiết kế bao bì thông minh cũng góp phần to lớn trong công tác bảo vệ môi trường. Cho dù là kết nối - Plug 'n' Clean, đổ vào ngăn chất tẩy rửa hay như một thùng hút thông qua ống hút, chất tẩy rửa nay có thể áp dụng cho tất cả các máy phun áp lực.
Vui lòng tham quan mục "Tìm kiếm sản phẩm" của chúng tôi, bạn sẽ tìm được chất tẩy rửa phù hợp cho máy phun rửa áp lực Kärcher đang sử dụng.
Mua máy rửa xe gia đình chính hãng, giá tốt tại Karcher Online Shop
Đặt hàng online, giao hàng toàn quốc
- Tư vấn trực tuyến
- Giao hàng miễn phí toàn quốc cho đơn hàng từ 2,000,000đ
- Bảo hành chính hãng 24 tháng
- Sản phẩm độc quyền
- Ưu đãi hấp dẫn
- Thanh toán tiện lợi (COD, Visa/ Master card/ MoMo)
- Chương trình trả góp 0%
Hỗ trợ sản phẩm và dịch vụ vui lòng liên hệ hotline 1900 5715 99 hoặc email info-vn@karcher.com
Tư vấn nhanh, vui lòng liên hệ fanpage Karcher Vietnam tại đây: https://www.facebook.com/KarcherVietnamOfficialPage/
Các ứng dụng của máy phun rửa xe áp lực cao
Sử dụng máy rửa xe cao áp là cách đơn giản và nhanh chóng để làm sạch các khu vực sân vườn, khu vực bên ngoài hay xung quanh ngôi nhà của bạn: kết nối máy với nguồn nước cấp và ổ cắm điện, vặn vòi nước, khởi động máy và bạn có thể bắt đầu công việc làm sạch của mình ngay lập tức! Với các phụ kiện đi kèm, thiết bị có thể được chuyển đổi nhanh chóng để đáp ứng các yêu cầu làm sạch khác nhau: như tưới ướt, vệ sinh đường ống, sân thượng, máng xối,...Ngoài ra, người sử dụng cần lưu ý khoảng cách của máy với bề mặt cần vệ sinh càng gần thì lực phun của máy càng mạnh, điều này có nghĩa là các vết bẩn cứng đầu sẽ được nhanh chóng lấy đi khi hạ thấp súng phun. Tùy vào nơi ít bụi hay bề mặt nhạy cảm mà mức độ sạch cũng tăng lên. Ví dụ thực tế của chúng tôi cho thấy làm thế nào bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất với máy phun rửa áp lực cao.
Máy xịt rửa áp lực cao mang lại giải pháp hiệu quả cho việc làm sạch hàng ngày!
Ứng dụng phổ biến của máy phun rửa áp lực cao (máy phun nước áp lực cao) trong nhà và sân vườn là:
- Rửa xe đạp
- Vệ sinh máy móc và dụng cụ làm vườn
- Vệ sinh Đồ đạc trong vườn/sân thượng/ban công
- Phun rửa Hàng rào, lối nhỏ trong vười hoặc lối đi lát gạch
- Rửa xe mô tô và xe máy
- Rửa xe hơi
- Các cầu thang bên ngoài và những lối đi rộng trong vườn
- Phun rửa xe tầm trung và xe có nơi xếp hành lý
- Tường trong vườn và tường đá
- Xe tải cắm trại và xe địa hình
- Hồ bơi và khu vực sân lớn
- Tất cả các công việc dọn dẹp trong nhà và bên ngoài
Hãy xem một số ví dụ sử dụng máy bơm áp lực cao dưới đây:
Làm sạch lối đi lát gạch bị bám rêu
Do rêu không chỉ tạo thành một lớp dày trên bề mặt đường, mà còn bám vào rãnh giữa những viên đá lát đường, máy phun nước áp lực cao hoạt động dựa trên cơ chế phun nước ở áp suất cao để tẩy rửa chất bẩn, bụi bẩn bám trên các bề mặt. Giữ cho tia nước chứa áp lực theo phương thẳng đứng với bề mặt gạch lót và từ từ làm sạch từ một góc của khu vực phủ đầy rêu đến nơi khác với khoảng cách chừng 20 đến 30 cm.
Rửa xe cộ
Phụ kiện đặc biệt của Kärcher và chất tẩy rửa đảm bảo chăm sóc xe kỹ lưỡng và nhẹ nhàng. Để làm cho chiếc xe của bạn trở nên lấp lánh chỉ trong một vài bước đơn giản, và để làm điều đó, đầu tiên loại bỏ chất bẩn thô với tia nước cao áp, sau đó phun chất tẩy rửa Karcher lên lưới tản nhiệt và kính chắn gió. Phun chất tẩy rửa chuyên dụng lên vành bánh xe. Phủ lên xe chất tẩy rửa hoặc bọt xà phòng đặc biệt với chất rửa xe Karcher và tiếp tục làm việc. Cuối cùng, quét chiếc xe của bạn với bàn chải điện từ trên xuống dưới để tối ưu hóa công dụng của chất tẩy rửa.
Sân thượng
Thiết bị chà sàn T-Racer của chúng tôi đảm bảo kết quả làm sạch tối ưu với thao tác nhẹ nhàng, thậm chí trên những khu vực rộng lớn. Sự kết hợp sáng tạo của các cánh quạt điều chỉnh được độ cao và hai vòi phun cao áp tạo ra một hiệu ứng như thủy phi cơ cho phép T-Racer lơ lửng trên mặt đất. Lớp bảo vệ tích hợp che chắn các cánh quạt và vòi phun cao áp khỏi hư hỏng do những viên đá nhỏ. Thiết bị này mang lại một hiệu suất làm sạch cao hơn và kết quả làm sạch đồng nhất. Các vỏ ngăn bùn bắn, do đó đảm bảo cho bạn và tường tránh bị văng bẩn khi đang vận hành thiết bị.
Máy móc làm vườn
Hãy nói lời tạm biệt với việc cọ rửa truyền thống. Giờ đây bụi đất có thể bị loại bỏ một cách hiệu quả khỏi cây cối và chậu hoa, mai, xẻng, cào, xe cút kít, v.v... khi sử dụng máy phun rửa áp lực cao Kärcher. Với các phụ kiện cao cấp như vòi phun tùy chỉnh áp lực - Vario Power và vòi phun đa chức năng - Multi Power kết hợp của máy phun rửa áp lực cao, công việc dọn vệ sinh sân vườn sẽ trở nên thú vị và dễ dàng hơn bao giờ hết!
Đồ đạc & nội thất trong vườn
Dễ dàng tẩy sạch các vết bẩn cứng đầu bám lâu ngày do ô nhiễm không khí hoặc ảnh hưởng của mùa đông trước đó - khi sử dụng máy phun rửa áp lực cao kết hợp phụ kiện vệ sinh sân vườn cao cấp. Bàn chải chuyên dùng và chất tẩy rửa Kärcher được khuyên dùng để lám sạch các bụi bẩn cứng đầu nhất.
Cửa chớp
Trước khi vệ sinh, đóng cửa chớp. Cài đặt áp lực phun ở mức thấp và tiến hành phun chất tẩy rửa. Bắt đầu ở phần thấp nhất của cửa chớp. Hãy để các chất tẩy rửa làm việc trong một vài phút để các chất bẩn bong ra hoàn toàn. Loại bỏ các bụi bẩn hòa tan với bàn chải và cuối cùng rửa lại bằng tia cao áp.
TẠI SAO CHỌN MÁY RỬA XE KÄRCHER?
Kärcher tiên phong trong việc phát minh và phát triển máy phun rửa áp lực cao. Từ năm 1950, Kärcher đã phát triển loại máy rửa đầu tiên trên thế giới và luôn không ngừng cải tiến. Với kinh nghiệm chuyên sâu, Kärcher tự hào mang đến cho bạn những sản phẩm có hiệu suất mạnh mẽ và độ bền vượt trội, giúp bạn làm sạch hiệu quả.
Các lợi ích
Máy phun rửa áp lực cao làm việc như thế nào?
Áp suất của nguồn nước gia đình bình thường là khoảng 4 bar. Nước cấp vào máy phun rửa áp lực cao thông qua vòi trong vườn, đi qua một máy bơm áp lực tăng cường tạo ra áp lực nước lên đến 160 bar. Nước bị đẩy ra thông qua một vòi phun cao áp nhỏ thành tia nước cô đặc có hiệu quả làm sạch cao.
Thân thiện với môi trường, và với túi tiền của bạn
Máy phun rửa áp lực cao K 4 - K 7 cũng có thể được vận hành với một nguồn nước khác thay thế. Thiết bị này chỉ đơn giản là rút nước từ bất kỳ hồ chứa nước có sẵn (ví dụ như thùng đựng nước). Điều này giúp tiết kiệm nước uống quý giá và thân thiện với môi trường. Một lợi thế nữa là sự độc lập với các đường ống dẫn nước tạo ra khả năng linh hoạt cao hơn và tăng bán kính làm việc.
Thiết kế cho hiệu quả tối ưu
Trong hơn 60 năm, Kärcher đã hoàn thiện công nghệ vệ sinh bằng áp lực cao và liên tục nhận được sự chú ý về sáng kiến xuất sắc của mình. Hơn 1.300 bằng sáng chế và giải pháp hữu ích là bằng chứng của tinh thần sáng tạo của công ty và đưa Kärcher thành đơn vị dẫn đầu thế giới. Trọng tâm của chúng tôi là luôn luôn tập trung vào nhu cầu của khách hàng.
Đặc biệt mạnh mẽ
Các tia cao áp xoay kết hợp lực của một tia hẹp với hiệu suất bề mặt của dòng phẳng. Nhờ công nghệ phun được cấp bằng sáng chế của họ, máy phun rửa áp lực Kärcher vượt hẳn đối thủ cạnh tranh và cho phép làm sạch nhanh hơn và hiệu quả hơn nhờ vào hiệu suất quét tối đa.
Chất lượng thương hiệu đáng tin cậy
Kärcher là đơn vị dẫn đầu thị trường toàn cầu, chúng tôi cung cấp máy phun rửa áp lực cao đáng tin cậy nhất trên thị trường. Trong hơn 75 năm, Kärcher đại diện cho chất lượng và sáng chế, đó là "Made in Germany". Chúng tôi sản xuất tất cả các thiết bị trong các nhà máy của chính mình với tiêu chuẩn sản xuất cao nhất. Trước khi xuất xưởng, sản phẩm được kiểm tra đầy đủ về mặt chức năng và khả năng vận hành. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn luôn có thể đảm bảo cho khách hàng rằng họ mua sản phẩm hoàn hảo, được đảm bảo bằng khả năng vận hành và thời gian sử dụng lâu dài.
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
KIẾN THỨC HỮU ÍCH: MẸO VỆ SINH KHU VỰC NGOÀI TRỜI
Chúng tôi mang đến một số ví dụ thực tế để giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất khi sử dụng máy phun rửa áp lực cao. Phần này cung cấp thông tin chi tiết và mẹo làm sạch, bảo dưỡng các khu vực ngoài trời.MẸO VỆ SINH NHÀ CỬA
Tẩy rong rêu
Rong rêu không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn khiến nền gạch trơn trượt. Sử dụng đầu phun xoáy Dirt Blaster để đánh bật lớp rêu bám lâu ngày trên bề mặt và các khe gạch. Công nghệ phun áp lực cao kết hợp với sức mạnh xoay sẽ giúp loại bỏ rêu sạch sẽ trong tích tắc.
Rửa xe ô tô
Làm sạch ô tô nhanh chóng và hiệu quả với máy rửa xe áp lực cao Kärcher. Kết hợp đầu phun áp lực và chế độ xịt xà phòng giúp loại bỏ bụi bẩn, bùn đất bám trên thân xe, bánh xe và gầm xe một cách dễ dàng. Thường xuyên rửa xe không chỉ giữ xe luôn sáng bóng mà còn bảo vệ lớp sơn xe.
Rửa xe máy
Xe máy thường xuyên tiếp xúc với bùn đất và bụi bẩn trên đường. Với máy rửa xe áp lực cao và đầu phun phù hợp, bạn có thể dễ dàng làm sạch từng chi tiết như bánh xe, gầm xe và thân xe. Đặc biệt, chế độ xịt nhẹ giúp bảo vệ các chi tiết nhỏ mà không gây hư hỏng.
Làm sạch gạch lát sân
Bụi bẩn, rêu mốc và vết ố bẩn trên gạch lát sân vườn có thể dễ dàng loại bỏ với máy rửa xe áp lực cao. Sử dụng phụ kiện như T-Racer để tăng hiệu quả làm sạch trên diện tích rộng mà không làm văng nước bẩn ra xung quanh. Gạch lát sẽ sạch bóng như mới chỉ trong vài phút.