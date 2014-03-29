MÁY GIẶT THẢM/SOFA/NỆM
Vệ sinh thảm, sofa, nệm, rèm vải treo tường và ghế ô tô một cách an toàn và hiệu quả. Máy giặt thảm Kärcher sử dụng công nghệ phun hút giúp phun dung dịch làm sạch sâu vào từng sợi vải và hút ngược bụi bẩn cùng hóa chất ra ngoài. Các vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ, bụi đất và mùi hôi sẽ được loại bỏ triệt để. Đặc biệt, thiết bị này lý tưởng cho những gia đình có trẻ nhỏ, người bị dị ứng hoặc nuôi thú cưng.
Hoàn hảo cho gia đình và người yêu thú cưng
Giờ đây, bạn không cần lo lắng về vệ sinh thảm, những vết nước đổ hay dấu chân bẩn từ thú cưng. Hiệu suất làm sạch tuyệt vời của máy vệ sinh thảm Kärcher đảm bảo rằng mọi bề mặt vải trong nhà bạn, từ thảm, nệm đến ghế sofa, đều được làm sạch hoàn hảo. Chức năng làm sạch sâu tới từng sợi vải không chỉ giúp bề mặt sạch như mới mà còn lý tưởng cho những gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng. Các thiết bị này còn hỗ trợ hiệu quả trong việc loại bỏ bụi và mạt nhà - nguyên nhân gây dị ứng phổ biến.
Giải pháp làm sạch chuyên sâu
Máy phun hút Kärcher là giải pháp hoàn hảo cho các vết bẩn cứng đầu trên mọi bề mặt vải dệt. Từ ghế xe hơi, thảm trải sàn đến đồ nội thất ngoài trời, dòng máy này mang lại hiệu quả vượt trội, giúp bạn dễ dàng xử lý những vấn đề vệ sinh thảm tại nhà và ngoài trời. Bụi bẩn, dầu mỡ và mùi hôi? Với Kärcher, chúng không còn là vấn đề!
Làm sạch từng sợi vải
Máy vệ sinh thảm văn phòng Kärcher cho khả năng làm sạch sâu vào từng sợi vải, loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất. Với hiệu suất mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo vệ sinh tối đa, sản phẩm này đặc biệt phù hợp cho người bị dị ứng hoặc những gia đình có thú cưng. Máy không chỉ mang lại bề mặt sạch như mới mà còn có độ bền cao, giúp bạn an tâm sử dụng lâu dài.
Đáp ứng mọi nhu cầu vệ sinh
Mở rộng khả năng làm sạch với phụ kiện đa dạng của Kärcher. Từ đầu hút khe chuyên dụng cho những góc hẹp đến đầu hút sàn và phụ kiện hút ghế bọc, máy vệ sinh thảm trải sàn Kärcher giúp bạn vệ sinh từ sàn nhà đến những bề mặt vải dệt lớn. Tất cả các phụ kiện của máy đều tương thích với các dòng máy hút bụi khô và ướt, mang lại sự linh hoạt tối đa trong quá trình sử dụng.
Cách hoạt động: Hướng dẫn từng bước - SE 4001
Làm theo các bước sau khi vệ sinh thảm, ghế sofa, ghế xe hơi hoặc bất kỳ bề mặt vải nào khác với Máy giặt thảm SE 4001 của Kärcher để đảm bảo hiệu quả làm sạch tuyệt vời!
Đổ nước ấm vào bình chứa và thêm hóa chất phù hợp theo liều lượng khuyến nghị.
Di chuyển đầu phun nhẹ nhàng từ trước ra sau với các dải chồng lên nhau. Nước được phun vào các sợi vải và hút sạch bụi bẩn. Kết quả là một bề mặt sạch sẽ, tươi mới.
Đổ nước bẩn và rửa sạch bình thu hồi.
Nếu cần, lặp lại quá trình làm sạch nhưng chỉ sử dụng nước. Điều này giúp loại bỏ cặn xà phòng và giữ bề mặt sạch lâu hơn.
Lưu trữ máy và để bề mặt đã được làm sạch khô hoàn toàn.
Tính năng nổi bật của SE 4001
Công nghệ đầu phun Kärcher: Vệ sinh khu vực nhanh chóng, bề mặt sử dụng lại nhanh hơn 50% với thời gian khô nhanh.
Bình chứa nước sạch tháo rời: Dễ dàng đổ đầy và làm sạch bình chứa nước mà không cần mở máy.
Tay cầm 3 trong 1: Tay cầm đa năng cho phép dễ dàng mang vác, mở và đổ sạch bình chứa.