MÁY GIẶT THẢM/SOFA/NỆM

Hoàn hảo cho gia đình và người yêu thú cưng

Giờ đây, bạn không cần lo lắng về vệ sinh thảm, những vết nước đổ hay dấu chân bẩn từ thú cưng. Hiệu suất làm sạch tuyệt vời của máy vệ sinh thảm Kärcher đảm bảo rằng mọi bề mặt vải trong nhà bạn, từ thảm, nệm đến ghế sofa, đều được làm sạch hoàn hảo. Chức năng làm sạch sâu tới từng sợi vải không chỉ giúp bề mặt sạch như mới mà còn lý tưởng cho những gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng. Các thiết bị này còn hỗ trợ hiệu quả trong việc loại bỏ bụi và mạt nhà - nguyên nhân gây dị ứng phổ biến.