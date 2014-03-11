MÁY VỆ SINH BẰNG HƠI NƯỚC
Máy vệ sinh bằng hơi nước nóng Kärcher đảm bảo làm sạch toàn diện cho ngôi nhà mà không cần đến hóa chất. Với khả năng làm sạch vượt trội bằng cách tạo hơi nước nóng có thể tiêu diệt đến 99.999%* virus bọc màng và 99.99%** vi khuẩn phổ biến trong gia đình, mang lại môi trường sống vệ sinh và lành mạnh. Cho dù là trong nhà bếp, nhà tắm, trên sàn nhà hay thậm chí để ủi quần áo, máy xịt hơi nước nóng Kärcher đều mang đến kết quả tuyệt vời. Khám phá ngay tất cả các ứng dụng hữu ích của sản phẩm!
Sử dụng hơi nước nóng để diệt 99.99% vi rút và vi khuẩn
Phương pháp hiệu quả và đơn giản để diệt vi khuẩn và vi rút có lớp vỏ bao bọc: sử dụng hơi nước nóng. Với công suất phun hơi nước mạnh mẽ, nhiệt độ cao, đầu phun mạnh và khăn lau được làm nóng, máy phun hơi nước nóng Kärcher có thể tiêu diệt đến 99.999%* các loại vi rút có lớp vỏ bao bọc, như vi rút cúm, cũng như 99.99%** các loại vi khuẩn thông thường trong gia đình trên các bề mặt cứng, đồ nội thất, gạch, gương và nhiều bề mặt khác.
- Làm sạch sâu mà không cần dùng hóa chất, chỉ cần nước sạch.
- Tiêu diệt đến 99.999%* vi rút và 99.99%** vi khuẩn phổ biến trên bề mặt cứng.
- Hiệu quả làm sạch vượt trội so với phương pháp thủ công thông thường sử dụng chất tẩy rửa.
- Nhiệt độ cao và công suất phun hơi nước/. mạnh mẽ.
SỨC MẠNH LÀM SẠCH TỐI ƯU
Áp lực + Tốc độ + Nhiệt độ = Làm sạch hoàn hảo
Bí quyết của việc làm sạch bằng hơi nước nóng chính là sự kết hợp mạnh mẽ giữa áp lực, tốc độ và nhiệt độ. Các hạt hơi nước siêu nhỏ xâm nhập vào các khe hở dù nhỏ nhất để loại bỏ bụi bẩn một cách triệt để.
Máy vệ sinh bằng hơi nước nóng của Kärcher không sử dụng hóa chất, chỉ dùng nước sạch. Điều này đảm bảo không gian an toàn cho trẻ em, đặc biệt là những bé hay bỏ đồ vào miệng. Những người bị dị ứng cũng có thể yên tâm với không khí sạch hơn.
Khi được sử dụng đúng cách, các dòng máy như máy xịt hơi nước nóng SC 3 của Kärcher có khả năng loại bỏ đến 99.9% virus vỏ bọc như virus cúm hoặc corona và 99.99% vi khuẩn phổ biến trong gia đình, đặc biệt là trên các bề mặt cứng.
Loại bỏ hóa chất để làm sạch an toàn hơn
* Làm sạch chuyên sâu với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher giúp tiêu diệt 99,99% tất cả các vi khuẩn gia dụng phổ biến trên các bề mặt cứng trong hộ gia đình.
Sự lựa chọn của bạn: dòng máy EasyFix với các phụ kiện cải tiến
SC 5 EasyFix
Máy SC 5 EasyFix loại bỏ mọi vết bẩn cứng đầu nhờ vào chức năng VapoHydro (kích hoạt nước nóng). Hệ thống điều chỉnh lưu lượng hơi nước nhiều cấp cho phép lựa chọn chế độ phù hợp với từng bề mặt và mức độ ô nhiễm khác nhau. Đây là máy phun hơi nước nóng lý tưởng cho việc vệ sinh các bề mặt lớn.
Máy cũng có sẵn phiên bản "Iron" kèm bàn ủi hơi nước áp lực cao.
SC 4 EasyFix
Máy SC 4 EasyFix có bình chứa tháo rời, dễ dàng châm nước, và bàn hút sàn EasyFix giúp tối ưu hiệu suất làm sạch cùng khả năng thay khăn lau mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Đặc biệt, đây là máy xịt hơi nước nóng phù hợp cho việc vệ sinh hơi nước nóng trong gia đình.
SC 3 EasyFix
Với thời gian làm nóng chỉ 30 giây, máy SC 3 EasyFix sẵn sàng hoạt động ngay lập tức và có thể châm thêm nước liên tục trong quá trình sử dụng. Hệ thống khử cặn tự động giúp giảm thiểu quá trình bảo dưỡng. Sản phẩm là một lựa chọn hiệu quả cho những ai cần máy vệ sinh bằng hơi nước nóng với áp lực hơi nước cao.
SC 3 Upright
Máy SC 3 Upright có 3 cấp độ phun hơi nước phù hợp với các loại sàn và thảm khác nhau. Bình chứa nước có thể tháo rời, giúp dễ dàng châm thêm nước khi sử dụng. Công nghệ khử cặn tự động giúp giảm thiểu bảo trì. Đây là máy hơi nước nóng công nghiệp nhỏ gọn, hiệu quả cho cả gia đình và văn phòng.
SC 2 EasyFix
SC 2 EasyFix là giải pháp hoàn hảo cho người mới bắt đầu với việc vệ sinh bằng hơi nước, với tất cả các chức năng cần thiết. Các phụ kiện đa chức năng có thể lưu trữ trực tiếp trên máy, rất tiện dụng. Đặc biệt, SC 2 là máy xịt rửa hơi nước nóng tiện lợi cho mọi nhu cầu vệ sinh cơ bản.
SC 2 Deluxe
SC 2 Deluxe nhỏ gọn với vòng đèn LED hiển thị chế độ vận hành, lý tưởng để làm sạch tất cả các bề mặt cứng trong gia đình. Là lựa chọn hoàn hảo cho những ai cần một máy thổi hơi nước nóng hiệu quả và tiện lợi.
Tổng quan về Dòng máy làm sạch bằng hơi nước SC
Bàn lau sàn EasyFix cải tiến
** Máy làm sạch hơi nước Kärcher giúp mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội so với phương pháp làm sạch thông thường. Thử nghiệm được tiến hành dựa trên tiêu chuẩn quốc tế.
Vệ sinh nhà bếp
Máy làm sạch bằng hơi nước giúp nhà bếp sạch sẽ - không tốn nhiều công sức và không có dư lượng hóa chất trên mọi bề mặt gạch ốp tường, bề mặt kính hoặc nhựa, máy hút mùi, bếp nấu hoặc bồn rửa,...
Giải pháp vệ sinh toàn diện trong gia đình mà không dùng đến hóa chất
Với máy vệ sinh bằng hơi nước nóng SC từ Kärcher, các bụi bẩn và vi khuẩn sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Sản phẩm ứng dụng được trên tất cả các bề mặt trong gia đình theo cách triệt để, an toàn và thân thiện với môi trường, từ các đường nứt nhỏ đến các khe rãnh. Với các phụ kiện kèm theo, máy thổi hơi nước nóng này mang lại sự tiện dụng tối đa, có thể thay thế các sản phẩm làm sạch truyền thống như bàn chải hoặc bàn ủi hơi nước.
Vệ sinh sàn nhà
Máy tạo hơi nước nóng SC đảm bảo loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trên các bề mặt sàn như đá, PVC, gỗ hoặc gỗ sơn mà không cần dùng hóa chất. Sự kết hợp của áp lực mạnh mẽ và nhiệt độ cao giúp vệ sinh sàn nhà nhanh chóng và hiệu quả.
Vệ sinh nhà bếp
Máy vệ sinh bằng hơi nước nóng SC giúp làm sạch nhà bếp dễ dàng và triệt để hơn bao giờ hết. Từ bồn rửa, vòi nước, gạch ốp tường đến bếp ga, bếp từ, các thiết bị đều được làm sạch với hơi nước, không để lại dư lượng hóa chất và đảm bảo an toàn cho cả gia đình.
Vệ sinh nhà tắm
Với công nghệ máy rửa hơi nước nóng SC giúp vệ sinh nhà tắm hiệu quả, ngay cả những nơi khó tiếp cận như các khe gạch, vòi tắm, gương và cửa kính. Bằng sức mạnh của máy xịt rửa hơi nước nóng, việc làm sạch trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.
Bàn ủi hơi nước
Bàn ủi hơi nước Kärcher SC giúp tiết kiệm đến 50% thời gian ủi quần áo và đạt kết quả tối ưu với khả năng làm khô ngay lập tức. Hơi nước từ máy xịt hơi nước nóng áp lực cao không chỉ giúp ủi đồ nhanh chóng mà còn loại bỏ vi khuẩn khỏi vải.
Một thiết bị duy nhất đáp ứng tất cả các nhu cầu vệ sinh khử trùng trong gia đình
Dòng phụ kiện tương thích với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher sẽ giúp mở rộng ứng dụng làm sạch tối đa.
Bạn có thể tìm thấy những phụ kiện phù hợp với máy của bạn với công cụ tìm phụ kiện của chúng tôi.
Phương pháp làm sạch thân thiện với môi trường nhất
Làm sạch bằng hơi nước tiết kiệm lên đến 80% lượng nước so với các phương pháp làm sạch thông thường và không gây ô nhiễm nước thải bằng hóa chất. Một lít nước sẽ tạo ra 1.700 lít hơi nước - đủ để làm sạch một căn hộ 60 m² kĩ lưỡng. Ngoài ra, Máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher cho phép tiết kiệm năng lượng lên đến 25% so với các nhà sản phẩm thuộc thương hiệu khác. Giống như tất cả các thiết bị Kärcher khác, máy phun rửa bằng hơi nước Kärcher có khả năng tái chế lên đến 90%.