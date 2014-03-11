Áp lực + Tốc độ + Nhiệt độ = Làm sạch hoàn hảo

Bí quyết của việc làm sạch bằng hơi nước nóng chính là sự kết hợp mạnh mẽ giữa áp lực, tốc độ và nhiệt độ. Các hạt hơi nước siêu nhỏ xâm nhập vào các khe hở dù nhỏ nhất để loại bỏ bụi bẩn một cách triệt để.

Máy vệ sinh bằng hơi nước nóng của Kärcher không sử dụng hóa chất, chỉ dùng nước sạch. Điều này đảm bảo không gian an toàn cho trẻ em, đặc biệt là những bé hay bỏ đồ vào miệng. Những người bị dị ứng cũng có thể yên tâm với không khí sạch hơn.

Khi được sử dụng đúng cách, các dòng máy như máy xịt hơi nước nóng SC 3 của Kärcher có khả năng loại bỏ đến 99.9% virus vỏ bọc như virus cúm hoặc corona và 99.99% vi khuẩn phổ biến trong gia đình, đặc biệt là trên các bề mặt cứng.