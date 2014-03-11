Person reinigt Holzboden mit Kärcher Dampfreiniger

MÁY VỆ SINH BẰNG HƠI NƯỚC

Máy vệ sinh bằng hơi nước nóng Kärcher đảm bảo làm sạch toàn diện cho ngôi nhà mà không cần đến hóa chất. Với khả năng làm sạch vượt trội bằng cách tạo hơi nước nóng có thể tiêu diệt đến 99.999%* virus bọc màng và 99.99%** vi khuẩn phổ biến trong gia đình, mang lại môi trường sống vệ sinh và lành mạnh. Cho dù là trong nhà bếp, nhà tắm, trên sàn nhà hay thậm chí để ủi quần áo, máy xịt hơi nước nóng Kärcher đều mang đến kết quả tuyệt vời. Khám phá ngay tất cả các ứng dụng hữu ích của sản phẩm!

Sử dụng hơi nước nóng để diệt 99.99% vi rút và vi khuẩn

Phương pháp hiệu quả và đơn giản để diệt vi khuẩn và vi rút có lớp vỏ bao bọc: sử dụng hơi nước nóng. Với công suất phun hơi nước mạnh mẽ, nhiệt độ cao, đầu phun mạnh và khăn lau được làm nóng, máy phun hơi nước nóng Kärcher có thể tiêu diệt đến 99.999%* các loại vi rút có lớp vỏ bao bọc, như vi rút cúm, cũng như 99.99%** các loại vi khuẩn thông thường trong gia đình trên các bề mặt cứng, đồ nội thất, gạch, gương và nhiều bề mặt khác.

  • Làm sạch sâu mà không cần dùng hóa chất, chỉ cần nước sạch.
  • Tiêu diệt đến 99.999%* vi rút và 99.99%** vi khuẩn phổ biến trên bề mặt cứng.
  • Hiệu quả làm sạch vượt trội so với phương pháp thủ công thông thường sử dụng chất tẩy rửa.
  • Nhiệt độ cao và công suất phun hơi nước/. mạnh mẽ.

SỨC MẠNH LÀM SẠCH TỐI ƯU

Áp lực + Tốc độ + Nhiệt độ = Làm sạch hoàn hảo

Bí quyết của việc làm sạch bằng hơi nước nóng chính là sự kết hợp mạnh mẽ giữa áp lực, tốc độ và nhiệt độ. Các hạt hơi nước siêu nhỏ xâm nhập vào các khe hở dù nhỏ nhất để loại bỏ bụi bẩn một cách triệt để.

Máy vệ sinh bằng hơi nước nóng của Kärcher không sử dụng hóa chất, chỉ dùng nước sạch. Điều này đảm bảo không gian an toàn cho trẻ em, đặc biệt là những bé hay bỏ đồ vào miệng. Những người bị dị ứng cũng có thể yên tâm với không khí sạch hơn.

Khi được sử dụng đúng cách, các dòng máy như máy xịt hơi nước nóng SC 3 của Kärcher có khả năng loại bỏ đến 99.9% virus vỏ bọc như virus cúm hoặc corona và 99.99% vi khuẩn phổ biến trong gia đình, đặc biệt là trên các bề mặt cứng.

Loại bỏ hóa chất để làm sạch an toàn hơn

Steam cleaner combating household bacteria!
Hygienic cleaning
Joints steam cleaner
Steam Cleaner
SC 3 EasyFix
Kärcher SC 3 Premium

* Làm sạch chuyên sâu với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher giúp tiêu diệt 99,99% tất cả các vi khuẩn gia dụng phổ biến trên các bề mặt cứng trong hộ gia đình.

Sự lựa chọn của bạn: dòng máy EasyFix với các phụ kiện cải tiến

SC 5 EasyFix

Máy SC 5 EasyFix loại bỏ mọi vết bẩn cứng đầu nhờ vào chức năng VapoHydro (kích hoạt nước nóng). Hệ thống điều chỉnh lưu lượng hơi nước nhiều cấp cho phép lựa chọn chế độ phù hợp với từng bề mặt và mức độ ô nhiễm khác nhau. Đây là máy phun hơi nước nóng lý tưởng cho việc vệ sinh các bề mặt lớn.


Máy cũng có sẵn phiên bản "Iron" kèm bàn ủi hơi nước áp lực cao.

Sc 5 EasyFix Iron

SC 4 EasyFix

Máy SC 4 EasyFix có bình chứa tháo rời, dễ dàng châm nước, và bàn hút sàn EasyFix giúp tối ưu hiệu suất làm sạch cùng khả năng thay khăn lau mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Đặc biệt, đây là máy xịt hơi nước nóng phù hợp cho việc vệ sinh hơi nước nóng trong gia đình.

SC 4 EasyFix

SC 3 EasyFix

Với thời gian làm nóng chỉ 30 giây, máy SC 3 EasyFix sẵn sàng hoạt động ngay lập tức và có thể châm thêm nước liên tục trong quá trình sử dụng. Hệ thống khử cặn tự động giúp giảm thiểu quá trình bảo dưỡng. Sản phẩm là một lựa chọn hiệu quả cho những ai cần máy vệ sinh bằng hơi nước nóng với áp lực hơi nước cao.

SC 3 EasyFix Livingroom Parquet

SC 3 Upright

Máy SC 3 Upright có 3 cấp độ phun hơi nước phù hợp với các loại sàn và thảm khác nhau. Bình chứa nước có thể tháo rời, giúp dễ dàng châm thêm nước khi sử dụng. Công nghệ khử cặn tự động giúp giảm thiểu bảo trì. Đây là máy hơi nước nóng công nghiệp nhỏ gọn, hiệu quả cho cả gia đình và văn phòng.

SC 3 Upright

SC 2 EasyFix

SC 2 EasyFix là giải pháp hoàn hảo cho người mới bắt đầu với việc vệ sinh bằng hơi nước, với tất cả các chức năng cần thiết. Các phụ kiện đa chức năng có thể lưu trữ trực tiếp trên máy, rất tiện dụng. Đặc biệt, SC 2 là máy xịt rửa hơi nước nóng tiện lợi cho mọi nhu cầu vệ sinh cơ bản.

SC 2 EasyFix

SC 2 Deluxe

SC 2 Deluxe nhỏ gọn với vòng đèn LED hiển thị chế độ vận hành, lý tưởng để làm sạch tất cả các bề mặt cứng trong gia đình. Là lựa chọn hoàn hảo cho những ai cần một máy thổi hơi nước nóng hiệu quả và tiện lợi.

SC 2 Deluxe

Tổng quan về Dòng máy làm sạch bằng hơi nước SC

Bàn lau sàn EasyFix cải tiến

Máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher đảm bảo mang lại hiệu quả vệ sinh tối đa trên các bề mặt cứng như đá, gạch, PVC, gỗ hoặc sàn gỗ đánh vecni. Bàn lau sàn Kärcher EasyFix đảm bảo rằng hơi nước vẫn tiếp tục đọng lại và hoạt động diệt khuẩn trên bề mặt một thời gian sau đó. Nhờ hiệu suất làm sạch cao và tác động làm sạch sâu, máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher giết 99,99%* vi khuẩn gia dụng phổ biến trên tất cả các bề mặt cứng và do đó hiệu quả vệ sinh cao hơn hẳn so với việc sử dụng khăn lau thông thường

** Máy làm sạch hơi nước Kärcher giúp mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội so với phương pháp làm sạch thông thường. Thử nghiệm được tiến hành dựa trên tiêu chuẩn quốc tế.

Vệ sinh khử trùng nhà bếp với Máy làm sạch bằng hơi nước.

Vệ sinh nhà bếp

Máy làm sạch bằng hơi nước giúp nhà bếp sạch sẽ - không tốn nhiều công sức và không có dư lượng hóa chất trên mọi bề mặt gạch ốp tường, bề mặt kính hoặc nhựa, máy hút mùi, bếp nấu hoặc bồn rửa,...

Giải pháp vệ sinh toàn diện trong gia đình mà không dùng đến hóa chất

Với máy vệ sinh bằng hơi nước nóng SC từ Kärcher, các bụi bẩn và vi khuẩn sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Sản phẩm ứng dụng được trên tất cả các bề mặt trong gia đình theo cách triệt để, an toàn và thân thiện với môi trường, từ các đường nứt nhỏ đến các khe rãnh. Với các phụ kiện kèm theo, máy thổi hơi nước nóng này mang lại sự tiện dụng tối đa, có thể thay thế các sản phẩm làm sạch truyền thống như bàn chải hoặc bàn ủi hơi nước.

Vệ sinh sàn nhà

Máy tạo hơi nước nóng SC đảm bảo loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trên các bề mặt sàn như đá, PVC, gỗ hoặc gỗ sơn mà không cần dùng hóa chất. Sự kết hợp của áp lực mạnh mẽ và nhiệt độ cao giúp vệ sinh sàn nhà nhanh chóng và hiệu quả.

Vệ sinh nhà bếp

Máy vệ sinh bằng hơi nước nóng SC giúp làm sạch nhà bếp dễ dàng và triệt để hơn bao giờ hết. Từ bồn rửa, vòi nước, gạch ốp tường đến bếp ga, bếp từ, các thiết bị đều được làm sạch với hơi nước, không để lại dư lượng hóa chất và đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Vệ sinh nhà tắm

Với công nghệ máy rửa hơi nước nóng SC giúp vệ sinh nhà tắm hiệu quả, ngay cả những nơi khó tiếp cận như các khe gạch, vòi tắm, gương và cửa kính. Bằng sức mạnh của máy xịt rửa hơi nước nóng, việc làm sạch trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

Bàn ủi hơi nước

Bàn ủi hơi nước Kärcher SC giúp tiết kiệm đến 50% thời gian ủi quần áo và đạt kết quả tối ưu với khả năng làm khô ngay lập tức. Hơi nước từ máy xịt hơi nước nóng áp lực cao không chỉ giúp ủi đồ nhanh chóng mà còn loại bỏ vi khuẩn khỏi vải.

Một thiết bị duy nhất đáp ứng tất cả các nhu cầu vệ sinh khử trùng trong gia đình

Dòng phụ kiện tương thích với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher sẽ giúp mở rộng ứng dụng làm sạch tối đa.

ban lau san

Bàn lau sàn
ban chai SC

Bàn chải
ban ui hoi nuoc SC

Bàn ủi hơi nước
Bo khan lau SC

Bộ khăn lau
Phu kien ve sinh tham SC

Phụ kiện vệ sinh thảm
thanh giat hoi nuoc SC

Thanh giặt hơi nước
Máy lột giấy dán tường

Các phụ kiện khác

Bạn có thể tìm thấy những phụ kiện phù hợp với máy của bạn với công cụ tìm phụ kiện của chúng tôi.

Phương pháp làm sạch thân thiện với môi trường nhất

Làm sạch bằng hơi nước tiết kiệm lên đến 80% lượng nước so với các phương pháp làm sạch thông thường và không gây ô nhiễm nước thải bằng hóa chất. Một lít nước sẽ tạo ra 1.700 lít hơi nước - đủ để làm sạch một căn hộ 60 m² kĩ lưỡng. Ngoài ra, Máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher cho phép tiết kiệm năng lượng lên đến 25% so với các nhà sản phẩm thuộc thương hiệu khác. Giống như tất cả các thiết bị Kärcher khác, máy phun rửa bằng hơi nước Kärcher có khả năng tái chế lên đến 90%.

Chất lượng thương hiệu

Công nghệ cao cấp từ Đức

Các dòng máy làm sạch bằng hơi nước của chúng tôi gây ấn tượng với chất lượng cao và công nghệ vượt trội. Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất và môi trường sống lành mạnh cho người dùng.

Các câu hỏi thường gặp

Máy làm sạch bằng hơi nước hoạt động dựa trên hai nguyên lý chính:

  1. Nguyên lý nồi áp suất: Nước được đun nóng trong bể kín và bốc hơi. Chỉ với 1 lít nước, máy vệ sinh hơi nước nóng Kärcher có thể tạo ra 1.700 lít hơi nước và làm sạch một khu vực lên đến 75 mét vuông. Thời gian đun nóng từ 3 - 6.5 phút, tùy thuộc vào loại thiết bị.
  2. Tích hợp bình đun và bộ tăng áp suất: Hệ thống này chỉ đun nóng lượng nước cần thiết. Ưu điểm là nhanh chóng và máy có thể sẵn sàng sử dụng chỉ trong vài phút, lý tưởng cho các công việc vệ sinh khẩn cấp.

Máy làm sạch bằng hơi nước hoạt động nhờ sự kết hợp của áp suất hơi và nhiệt độ cao. Các hạt hơi vi mô thâm nhập vào các vết nứt nhỏ nhất, đẩy bay các vết bẩn cứng đầu mà không cần hóa chất. Nhờ áp lực và nhiệt độ cao, máy xịt rửa hơi nước nóng Kärcher giúp làm sạch sâu hiệu quả mà vẫn an toàn cho người sử dụng.

Có thể do một vài nguyên nhân sau:

  • Nước chưa được đun nóng đủ: Hãy đợi thêm vài phút để nước trong bình đun nóng hoàn toàn, khi đèn của máy chuyển xanh, là có thể sử dụng.
  • Ngưng tụ hơi nước: Khi ống xả hơi còn lạnh, hơi nước ngưng tụ có thể xuất hiện dưới dạng nước ở lần phun đầu tiên. Điều này cũng có thể xảy ra nếu bạn tạm dừng trong quá trình vệ sinh.

Để tránh nước tràn lên các bề mặt nhạy cảm, bạn nên nhấp cò súng phun vào bồn rửa, cho đến khi hơi nước được phun ra đều đặn.

Nếu bạn đã từng sử dụng hóa chất để lau sàn trước đây, sẽ có các chất cặn bã tích tụ trên sàn. Lần đầu sử dụng máy vệ sinh hơi nước nóng, những chất cặn này có thể bị nới lỏng và hiện lên dưới dạng các vệt. Để giải quyết, hãy phun hơi lên bề mặt và lau ngay bằng vải sạch. Sau khi cặn bẩn được loại bỏ, việc vệ sinh sau này sẽ trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Tất cả các máy làm sạch bằng hơi nước của Kärcher đều đã được chứng nhận an toàn bởi các cơ quan kiểm định quốc tế. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị chốt an toàn trên súng phun hơi nước, ngăn chặn hơi nước thoát ra khi không sử dụng. Các nắp bình chứa cũng được thiết kế an toàn, chỉ cho phép mở khi áp suất trong bình đã giảm xuống và máy ở trạng thái nguội. Điều này giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng trong quá trình vận hành.

Máy vệ sinh bằng hơi nước nóng có khả năng làm sạch đa dạng các vật dụng và bề mặt khác nhau khi kết hợp với các phụ kiện phù hợp. Từ sàn nhà, khe rãnh, gạch men, đến bếp và các phụ kiện vòi nước, tất cả đều có thể được làm sạch hiệu quả. Ví dụ, dòng SC 5 EasyFix Premium còn có thể sử dụng như bàn ủi hơi nước khi kết hợp với phụ kiện bàn ủi đi kèm.

SC ung dung

Sàn gỗ và laminate thường yêu cầu vệ sinh bằng khăn ẩm và phải khô nhanh sau vài giây. Việc sử dụng máy xịt hơi nước nóng áp lực cao có thể khả thi nếu bạn lưu ý không phun hơi quá lâu tại một điểm, tránh nước đọng lại trên bề mặt. Tuy nhiên, hãy đảm bảo sàn gỗ và laminate trong nhà không bị hư hỏng, cong vênh hay có khe hở trước khi quyết định làm sạch bằng máy hơi nước.

Dầu mỡ và thức ăn thừa thường làm cho việc vệ sinh lò nướng hoặc lò vi sóng trở nên khó khăn. Máy vệ sinh hơi nước nóng có thể là giải pháp tuyệt vời khi sử dụng kèm phụ kiện bàn chải chà tròn. Điều này giúp làm sạch bề mặt trong lò hiệu quả mà không làm hỏng thiết bị. Sau khi sử dụng, bạn chỉ cần dùng khăn lau để loại bỏ các vết bẩn đã bong ra.

Lưu ý: Hãy luôn ngắt nguồn điện của lò trước khi vệ sinh bằng máy.

Những vết cặn vôi bám trên vòi nước và vòi sen trong phòng tắm thường gây mất thẩm mỹ. Bạn có thể sử dụng máy rửa hơi nước nóng với đầu phun phản lực và bàn chải tròn để loại bỏ vết vôi mỏng. Nếu cặn vôi dày hơn, hãy xịt nước, bôi một ít nước chanh, chờ 30 phút và sau đó sử dụng máy để vệ sinh.

Lưu ý: Hãy xịt nước vào các khe gạch trước khi lau bằng chanh để tránh hư tổn do axit gây ra.

Sau khi hút bụi, thảm có thể được làm sạch và khử mùi hiệu quả bằng cách sử dụng máy vệ sinh bằng hơi nước nóng kết hợp với phụ kiện vệ sinh thảm (carpet glider). Đối với các vết bẩn nhỏ, bạn có thể sử dụng đầu phun điểm và sau đó lau khô bằng khăn sạch.

Lưu ý: Hãy thử nghiệm trên một vùng nhỏ của thảm trước để kiểm tra độ tương thích với hơi nước nóng, nhằm tránh thay đổi màu sắc hoặc hình dạng của thảm.

