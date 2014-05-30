Các ứng dụng máy phun rửa bằng hơi nước

1. Sử dụng các vòi phun chi tiết được thiết kế riêng để tránh trầy xước cho phụ kiện bằng chrome hoặc thép không gỉ. Đưa thiết bị tiếp cận với bề mặt cần làm sạch ở cự ly gần và giữ nguyên cho đến khi lớp vôi bị vỡ ra. Nếu vết bẩn vẫn bám chặt hoặc là ở một vị trí khó xử lí, các vòi phun có thể được trang bị bàn chải, sau đó áp dụng chà mạnh với các tia nước với áp lực lớn