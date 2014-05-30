Các ứng dụng máy phun rửa bằng hơi nước
Hơi nước nóng giúp tẩy sạch mọi bụi bẩn đến tận cùng các khe hở nhỏ nhất! Máy phun rửa bằng hơi nước cho phép bạn làm sạch gần như tất cả các bề mặt trong nhà một cách triệt để, hoàn toàn sạch sẽ và thân thiện với môi trường. Đặc biệt là không sử dụng chất tẩy rửa, gia đình bạn giờ đây có thể được bảo vệ hoàn toàn khỏi bụi bẩn và các hóa chất có hại cho sức khỏe
Loại bỏ vết dầu mỡ bám lâu ngày
1. Inox không rỉ 304 là vật liệu được ưa chuộng để sử dụng trong nhà bếp hiện nay, tuy nhiên các vết dầu mỡ bám lâu ngày luôn làm cho những vật dụng bằng inox trông mất thẩm mỹ và đặc biệt là rất khó vệ sinh hoàn toàn. Với bộ phụ kiện khăn lau nhà bếp chuyên nghiệp "Mircofibre kitchen cloth" sẽ giúp công tác làm sạch trở nên đơn giản với hiệu quả vượt trội
2. Đối với các vết dầu mỡ bám lâu ngày, sử dụng hơi nước nóng và chà mạnh tay trong quá trình vệ sinh sẽ giúp đánh bay các vết bẩn một cách hiệu quả
3. Dầu mỡ sẽ từ từ tích tụ trên khăn lau. Do đó khăn lau cần được thay thường xuyên để đảm bảo chất lượng vệ sinh
4. Bề mặt trong một khu vực sẽ được lau cùng lúc. Một tay cầm vòi nước, một tay cầm vải sạch
Lau chùi các khe hở
1. Các đầu phun chi tiết - detail nozzle rất thích hợp để làm sạch các rãnh giữa các viên gạch ốp, có thể sử dụng thêm bàn chải tròn - round brush nếu cần thiết.
2. Các vết bẩn cứng đâu hay đã đóng khô lại vẫn có thể được loại bỏ bằng cách chà mạnh tay và sử dụng hơi nước nóng trực tiếp.
3. 3. Sau khi làm sạch bằng hơi nước nóng, có thể dùng khăn lau để làm khô bề mặt. Lưu ý đối với những khu vực có dùng keo dán silicon: sử dụng hơi nước trong giây lát để tránh làm hỏng vật liệu
Làm sạch bếp ga và bộ nồi nấu ăn
1. Gian bếp gốm thủy tinh là khu vực vấn đề đối với nhiều phương pháp làm sạch - nhưng không phải với máy hơi nước. Thiết bị cọ rửa xoắn ốc bằng thép không rỉ được gắn vào bàn chải tròn. Chúng được bày bán ở các cửa hàng đồ dùng gia đình.
2. Không cần phải lo lắng về vết trầy xước trên gian bếp thủy tinh khi có hơi nước. Hơi nước tạo thành một loại lớp bôi trơn trong khi lau chùi. Đường nứt và các cạnh của gian bếp có thể được làm sạch bằng cách sử dụng bàn chải chi tiết không nắp.
Lau chùi máy móc
1. Sử dụng các vòi phun chi tiết được thiết kế riêng để tránh trầy xước cho phụ kiện bằng chrome hoặc thép không gỉ. Đưa thiết bị tiếp cận với bề mặt cần làm sạch ở cự ly gần và giữ nguyên cho đến khi lớp vôi bị vỡ ra. Nếu vết bẩn vẫn bám chặt hoặc là ở một vị trí khó xử lí, các vòi phun có thể được trang bị bàn chải, sau đó áp dụng chà mạnh với các tia nước với áp lực lớn
2. Trước tiên lớp vôi cần phải được tưới dấm hoặc nước để tự bong ra trong khoảng 5 phút
Vệ sinh sàn nhà
1. Để làm sạch giai đoạn giữa và sau khi lau chùi, hãy sử dụng một miếng vải mà bạn có thể gấp lại và kéo căng ra. Bạn cũng có thể sử dụng vải siêu sợi (phụ kiện đặc biệt) để làm sạch chuyên sâu hơn.
2. Di chuyển đầu phun lên và xuống sau khi hơi nước phóng ra; bạn không cần phải giữ hơi nước phóng ra liên tục phủ lên vòi sàn. Để làm sạch các kẽ hở, bạn không nên chỉ di chuyển vòi phun ở góc bên phải, mà còn phải theo đường chéo các kẽ hở.
Ủi
1. Để bàn ủi hơi nước của bạn ở nhiệt độ tối đa khi ủi bằng hơi nước. Lượng hơi nước thoát ra liên tục ngăn quần áo đã giặt của bạn không quá nóng - cho dù là coton, lụa hay linen
2. Mặt bàn ủi không dính là một phụ kiện đặc biệt: ngăn chặn bị bóng trên các vật liệu nhạy cảm và tối (ví dụ như linen). T-shirt với chuyển không còn cần phải được giải quyết trong ra ngoài.
3. Áp lực hơi nước cao đến nỗi mà mà ngay cả quần jean dày chỉ cần ủi một mặt. Nhẹ nhàng lướt bàn ủi hơi nước dọc sợi vải và áp lực hơi nước sẽ phát huy tác dụng
Giặt hơi nước quần áo
1. Ngay cả việc làm sạch quần áo cũng không còn tốn nhiều sức với Thanh giặt quần áo - Textile care nozzle. Vi khuẩn và các mùi khó chịu sẽ được khử sạch nhờ tác dụng của hơi nước nóng ngoài ra vết nhăn ở rèm cửa và quần áo cũng có thể được là phẳng một cách dễ dàng mà không cần phải đặt bàn ủi lên trên mặt vải.
2. Dụng cụ tẩy xơ vải tích hợp giúp loại bỏ lông và xơ vải