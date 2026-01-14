Máy hút bụi gia đình
Máy hút bụi gia đình Kärcher được thiết kế để giúp bạn làm sạch nhanh chóng kể cả không gian nhỏ hẹp như trong ô tô, trên bàn làm việc, ghế sofa hay các góc cạnh khó tiếp cận. Khi túi đầy, bạn chỉ cần tháo ra và vứt bỏ mà không tiếp xúc với bụi. Điều này đặc biệt thích hợp cho người bị dị ứng.
Gợi ý nhanh
Nếu bạn cần...
Máy hút bụi mini để dọn vụn bánh trên bàn, ghế sofa hoặc xe hơi
Chúng tôi khuyên chọn…
VCH 2 – nặng chỉ khoảng 0,65 kg, chạy pin Lithium‑ion 7,2 V và thời gian sử dụng 10 phút.
Nếu bạn cần...
Máy hút bụi dùng túi, dễ tháo lắp và phù hợp căn hộ nhỏ
Chúng tôi khuyên chọn…
VC 2 – công suất 1100 W, túi bụi 2,8 lít dễ thay và lọc HEPA 12 lọc 99,5 % bụi.
Nếu bạn cần...
Máy hút bụi không dây, nhẹ và linh hoạt, phù hợp căn hộ vừa
Chúng tôi khuyên chọn…
VCS 3 Cordless – pin 18 V/2,5 Ah, lực hút 20 kPa và thời gian chạy tới 40 phút với 3 chế độ hút.
Nếu bạn cần...
Máy hút bụi đa năng 2 trong 1, thời gian chạy dài để hút cả nhà lớn
Chúng tôi khuyên chọn…
VC 4s – chạy pin 18 V, thời gian sử dụng tới 60 phút và lực hút 15 000 Pa; thiết kế cầm tay kết hợp đứng tiện lợi.
Nếu bạn cần...
Máy hút bụi hộp đa lốc xoáy, không cần túi, lực hút mạnh
Chúng tôi khuyên chọn…
VC 3 Plus – công nghệ đa lốc xoáy, thùng bụi 0,9 lít rửa được và lọc HEPA 12.
Nếu bạn cần...
Máy hút bụi lọc nước cho gia đình có người dị ứng
Chúng tôi khuyên chọn…
DS 6 – lọc nước kết hợp lọc HEPA 13, loại bỏ 99,95 % bụi và khí xả trong lành.
Kinh nghiệm chọn máy hút bụi phù hợp
Diện tích và cấu trúc nhà
Trước khi mua máy hút bụi, hãy quan sát diện tích và cách bố trí ngôi nhà. Nhà rộng nhiều tầng sẽ cần máy dạng hộp công suất cao, dây điện dài và thùng chứa lớn để tránh phải đổ bụi liên tục. Căn hộ nhỏ, studio hoặc phòng trọ phù hợp hơn với máy cầm tay hoặc máy không dây, giúp bạn dễ dàng mang theo và cất gọn.
Loại sàn và thảm
Loại bề mặt cũng ảnh hưởng tới quyết định. Sàn gỗ, gạch men cần đầu hút mềm và lực hút vừa phải để tránh xước. Nhà có thảm dày hoặc nuôi thú cưng nên chọn máy hút bụi có chổi cuộn và công suất mạnh để hút hết lông và bụi mịn. Các máy hỗ trợ nhiều đầu hút khác nhau sẽ linh hoạt hơn trong quá trình làm sạch.
Yếu tố sức khỏe
Nếu gia đình có người bị dị ứng, hen suyễn hoặc trẻ nhỏ, hãy ưu tiên máy có bộ lọc HEPA hoặc hệ thống lọc nước. Những bộ lọc này giúp giữ lại tới 99,95 % bụi mịn, phấn hoa và các tác nhân gây dị ứng, đảm bảo luồng không khí trả ra luôn sạch và trong lành.
Ngân sách và tiện ích
Giá máy hút bụi trên thị trường rất đa dạng, từ vài trăm ngàn đồng tới hàng chục triệu đồng. Xác định ngân sách trước sẽ giúp bạn thu hẹp lựa chọn. Ngoài ra, cân nhắc các tính năng như thu dây tự động, pin tháo rời, đế sạc, dung tích thùng chứa và chế độ bảo hành để đảm bảo thiết bị phục vụ tối ưu cho nhu cầu lâu dài.
Để hiểu rõ hơn về từng dòng sản phẩm theo các nhu cầu sử dụng cụ thể, bạn có thể xem thêm trong bài viết Máy hút bụi gia đình tốt nhất của Kärcher: https://www.kaercher.com/vn/kien-thuc/may-hut-bui/may-hut-bui-gia-dinh-tot-nhat.html
Máy hút bụi gia đình là gì?
Máy hút bụi là thiết bị chuyên dụng sử dụng lực hút chân không để thu gom bụi bẩn, rác nhỏ và các hạt mịn trên sàn nhà, thảm, ghế sofa hay những ngóc ngách khó vệ sinh bằng chổi lau thông thường. Công nghệ hút hiện đại giúp không khí thải ra sạch hơn, hạn chế tối đa bụi mịn quay ngược trở lại căn nhà. Với những gia đình bận rộn, một chiếc máy hút bụi gia đình mang lại sự tiện lợi đáng kể: chỉ vài phút là sàn nhà sáng bóng, không còn lông thú cưng hay vụn bánh kẹo vương vãi.
Trên thị trường hiện nay có nhiều loại máy hút bụi đáp ứng đa dạng nhu cầu: dòng máy hộp truyền thống dành cho nhà rộng, công suất mạnh; máy hút bụi cầm tay nhỏ gọn dễ di chuyển trong căn hộ; máy hút bụi không dây thuận tiện ở những nơi không có ổ cắm; thậm chí có robot hút bụi tự động dọn dẹp cả ngày. Khi mua máy hút bụi gia đình, bạn cần cân nhắc diện tích nhà, loại sàn, tần suất dọn dẹp và khả năng tài chính. Giá máy hút bụi dao động từ vài trăm ngàn đồng đối với máy mini đến vài triệu đồng cho các model cao cấp tích hợp lọc HEPA và pin lithium‑ion. Việc đầu tư một thiết bị chất lượng, thương hiệu uy tín như Karcher không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cả nhà mà còn tiết kiệm thời gian và chi phí về lâu dài.
Đặc điểm
Loại
VCH 2
Cầm tay mini
VC 2
Có túi
VCS 3 Cordless
Không dây
VC 3 Plus
Không túi, đa lốc xoáy
VC 4s
Không dây, 2 trong 1
DS 6
Lọc nước
Đặc điểm
Công suất/điện áp
VCH 2
Pin 7,2 V
VC 2
1100 W
VCS 3 Cordless
Pin 18 V, lực hút 20 kPa
VC 3 Plus
1100 W
VC 4s
Pin 18 V, lực hút 15 000 Pa
DS 6
650 W
Đặc điểm
Dung tích/thùng chứa
VCH 2
0,15 lít
VC 2
Túi 2,8 lít
VCS 3 Cordless
Không túi
VC 3 Plus
0,9 lít
VC 4s
Không túi
DS 6
Bình nước 2 lít
Đặc điểm
Thời gian chạy
VCH 2
10 phút (sạc 3 – 4 giờ)
VC 2
Cắm điện liên tục
VCS 3 Cordless
40 phút
VC 3 Plus
Cắm điện liên tục
VC 4s
60 phút (chế độ tiết kiệm)
DS 6
Cắm điện liên tục
Đặc điểm
Bộ lọc
VCH 2
Lưới thép + HEPA 12 lọc 99,5 % bụi mịn
VC 2
HEPA 12
VCS 3 Cordless
HEPA 12
VC 3 Plus
HEPA 12
VC 4s
HEPA 12
DS 6
HEPA 13 kết hợp lọc nước, lọc 99,95 % bụi
Đặc điểm
Trọng lượng chưa phụ kiện
VCH 2
~0,65 kg
VC 2
~5,2 kg
VCS 3 Cordless
~1,8 kg
VC 3 Plus
~4,46 kg
VC 4s
~1,3 kg
DS 6
7,5 kg
Đặc điểm
Phạm vi/khu vực sử dụng
VCH 2
Nội thất, xe hơi
VC 2
Thảm, góc cạnh
VCS 3 Cordless
Sàn, khe hẹp, bọc ghế
VC 3 Plus
Sàn, thảm, góc cạnh
VC 4s
Sàn, tường gạch
DS 6
Sàn, thảm, bề mặt vải, hành lang, góc hẹp
Đặc điểm
Giá tham khảo (VND)
VCH 2
≈ 980 000 ₫
VC 2
≈ 3,23 triệu
VCS 3 Cordless
≈ 5,99 triệu
VC 3 Plus
≈ 3,52 triệu
VC 4s
≈ 5,82 triệu
DS 6
≈ 9,89 triệu
Lưu ý: Giá tham khảo có thể thay đổi theo thời điểm và nhà bán lẻ.
GIỚI THIỆU CÁC LOẠI MÁY HÚT BỤI KARCHER
Máy hút bụi cầm tay sử dụng pin
Dòng máy cầm tay chạy pin của Karcher hướng tới sự tiện lợi tối đa. Với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, bạn dễ dàng cầm bằng một tay để làm sạch bàn ghế, nội thất ô tô hoặc hút bụi nhanh ở những khu vực khó tiếp cận. Pin lithium‑ion hiện đại cho phép máy hoạt động liên tục 15–60 phút tùy mẫu, đủ để xử lý công việc dọn dẹp thường ngày. Thiết kế không dây giúp bạn di chuyển linh hoạt mà không cần tìm ổ cắm. Hộp chứa bụi có thể tháo rời và rửa sạch, bộ lọc HEPA giữ lại hầu hết các hạt bụi mịn, trả lại luồng khí trong lành. Đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn mua máy hút bụi gia đình có giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu làm sạch nhanh mà vẫn đảm bảo hiệu quả và an toàn.
Công suất hút vượt trội với Hệ thống làm sạch đa lốc xoáy
Máy hút bụi gia đình cầm tay VC 4s mang lại hiệu suất làm sạch vượt trội nhờ cảm biến bụi hiện đại. Công suất hút vượt trội nhờ Hệ thống làm sạch đa lốc xoáy với bộ lọc HEPA 12 cho công suất hút liên tục.Thời gian hoạt động lên đến 60 phút (đối với chế độ tiết kiệm), giúp dọn dẹp nhà cửa hiệu quả hơn mà không cần tốn nhiều công sức.
Tự do di chuyển với pin lithium-ion
Máy hút bụi không dây mang lại sự linh hoạt tối đa với khả năng di chuyển tự do, công suất hút cao và trọng lượng nhẹ. Pin mạnh mẽ giúp bạn dễ dàng làm sạch mọi ngóc ngách trong ngôi nhà mà không gặp khó khăn. Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và không cần dây điện, các sản phẩm này giúp bạn dễ dàng di chuyển và làm sạch ở nhiều khu vực khác nhau, từ sàn nhà, đồ nội thất cho đến ô tô
Dễ sử dụng
Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh công suất theo từng ứng dụng cụ thể. Máy có 1 nút nguồn bật tắt và 3 mức điều chỉnh lực hút ngay trên tay cầm, chế độ tăng cường lực hút rất hữu ích cho việc làm sạch các điểm có nhiều bụi bẩn.
Đầu hút sàn mạnh mẽ
Đầu hút sàn với con lăn có động cơ và khả năng xoay linh hoạt đảm bảo thu gom bụi hiệu quả và dễ dàng dọn dẹp dưới đồ nội thất.
Nhiều tùy chọn phụ kiện linh hoạt
Các tùy chọn phụ kiện thông minh giúp máy hút bụi có thể xử lý được nhiều tình huống dọn dẹp khác nhau trong nhà, làm tăng khả năng đa nhiệm và hiệu quả làm sạch.
Hệ thống lọc thiết kế thông minh
Hệ thống lọc đa lốc cyclone và bộ lọc HEPA, giúp lọc sạch không khí và giữ cho khí thải luôn trong lành. Bộ lọc dễ dàng tháo lắp và vệ sinh, giúp kéo dài tuổi thọ cho máy hút bụi.
Hộp chứa bụi dễ vệ sinh
Hộp chứa bụi được làm sạch dễ dàng và vệ sinh với một nút nhấn, giúp bạn không cần tiếp xúc với bụi bẩn.
VC 4s Cordless
Tự do di chuyển tối đa kết hợp với sự thoải mái: Máy hút bụi không dây VC 4 Cordless với thời gian hoạt động lên đến 60 phút (ở chế độ tiết kiệm pin) giúp người dùng không cần phải kéo theo một thiết bị cồng kềnh. Các tính năng thông minh bao gồm hộp chứa bụi dễ làm sạch chỉ với một cú nhấn, chế độ tăng cường, hoạt động êm ái, thiết kế công thái học và đầu hút sàn mạnh mẽ giúp hút bụi hiệu quả trên cả sàn cứng và thảm.
Máy hút bụi sử dụng túi
Máy hút bụi dùng túi của Karcher là giải pháp truyền thống được nhiều gia đình ưa chuộng. Túi lọc bụi dung tích lớn giúp chứa được nhiều bụi, phù hợp với nhà rộng hoặc nhu cầu dọn dẹp thường xuyên. Khi túi đầy, bạn chỉ cần tháo ra và thay túi mới, không phải đổ bụi nên luôn sạch sẽ. Các model này có công suất mạnh, vận hành bền bỉ và hệ thống lọc HEPA hạn chế tối đa bụi mịn. Đường ống hút dài, bánh xe di chuyển êm ái, dây điện có thể thu gọn giúp sử dụng thuận tiện. Nếu bạn đang tìm mua máy hút bụi gia đình mạnh mẽ với giá vừa phải và thích sự sạch sẽ của hệ thống túi lọc, đây là lựa chọn nên cân nhắc.
Máy hút bụi có túi lọc bụi VC 2
Máy hút bụi VC 2 của Kärcher là sản phẩm hoàn hảo để sử dụng trong các căn hộ chung cư hoặc nhà ở với diện tích nhỏ. Sản phẩm không chiếm nhiều diện tích lưu trữ và mang lại kết quả làm sạch cực kỳ đáng tin cậy. Hơn nữa, VC 2 còn gây ấn tượng với nhiều tính năng tiện lợi như dây điện tự động cuốn, cho phép thu gọn dây điện nhanh chóng sau khi sử dụng, tay cầm giúp bạn dễ dàng mang lên và xuống cầu thang, nút xoay điều chỉnh công suất hút và vị trí lưu trữ phụ kiện.
Công nghệ túi lọc bụi
Máy hút bụi Karcher sử dụng túi lọc bụi giúp đảm bảo vệ sinh - bụi bẩn được hút sạch sẽ được giữ lại trong túi. Khi túi đầy, bạn có thể nhanh chóng tháo túi ra khỏi thiết bị và vứt bỏ mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn hoặc thậm chí tạo ra bụi. Tính năng này đặc biệt thích hợp với những người bị dị ứng với bụi bẩn.
Tự động thu dây điện
Sau khi sử dụng, dây điện có thể được tự động quấn lại một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Tay cầm tiện dụng
Tay cầm giúp dễ dàng mang máy hút bụi đi khắp nơi, thậm chí lên xuống cầu thang.
Nút điều chỉnh công suất hút
Tính năng điều chỉnh công suất: công suất hút của thiết bị có thể được điều chỉnh phù hợp với từng nhu cầu hút bụi khác nhau.
Vị trí lưu trữ phụ kiện
Các phụ kiện có thể được lưu trữ trên chính thiết bị, luôn trong tầm tay và hạn chế thất lạc
Máy hút bụi không dùng túi
Dòng máy hút bụi không dùng túi áp dụng công nghệ lốc xoáy để tách bụi, giữ lực hút ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Thùng chứa bụi bằng nhựa trong suốt giúp bạn dễ dàng quan sát và đổ bụi khi đầy, tiết kiệm chi phí mua túi. Các model này được trang bị bộ lọc HEPA hoặc lọc nước, đảm bảo không khí thải ra sạch hơn. Công suất cao, bán kính làm việc rộng và tính năng thu dây tự động mang lại sự tiện lợi. Máy hút bụi không túi của Kärcher phù hợp cho những gia đình quan tâm đến giá máy hút bụi và muốn hạn chế rác thải từ túi lọc, đồng thời yêu cầu máy dễ vệ sinh và duy trì hiệu suất lâu dài.
VC 3 Plus
VC 3 với công nghệ đa lốc xoáy Multi-cyclone của Kärcher là lựa chọn hoàn hảo cho căn hộ hoặc nhà nhỏ. Không chỉ làm sạch sàn cứng và thảm, mà còn mang lại hiệu quả vượt trội ngay cả trong những kẽ hở hẹp và trên bề mặt nhạy cảm nhờ vòi hút khe và bàn chải mềm. Một lợi ích khác của máy hút bụi gia đình VC 3 là bộ lọc HEPA 12 giúp lọc sạch các hạt bụi nhỏ như phấn hoa hoặc các tác nhân gây dị ứng khác, cùng với vị trí đỗ tiện lợi trong quá trình sử dụng.
Công nghệ đa lốc xoáy
Máy hút bụi của Kärcher sử dụng công nghệ đa lốc xoáy không thu bụi vào túi mà trong hộp chứa trong suốt. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mua túi lọc mà còn cho phép bạn dễ dàng quan sát khi nào cần đổ hộp chứa bụi.
Vị trí gác bàn hút bụi
Tính năng đỗ tiện lợi giúp bạn có thể tạm ngưng và đỗ máy hút bụi một cách nhanh chóng trong quá trình làm việc mà không lo làm gián đoạn
Hộp chứa bụi trong suốt
Hộp chứa bụi trong suốt cho phép bạn dễ dàng kiểm tra khi nào cần đổ bụi và có thể tháo rời để làm sạch chỉ trong vài giây.
Máy hút bụi cầm tay
Máy hút bụi cầm tay của Kärcher nổi bật với sự linh hoạt và đa dạng. Các model nhỏ gọn như VCH 2 phù hợp để hút vụn thức ăn, lông thú cưng trên sofa hoặc bàn làm việc, trong khi các mẫu cao cấp hơn có thể chuyển đổi giữa dạng cầm tay và dạng cây, giúp vệ sinh cả sàn nhà và xe hơi. Động cơ mạnh mẽ kết hợp với pin sạc dung lượng cao cho thời gian hoạt động đáng kể; bộ lọc hai cấp bảo vệ sức khỏe bằng cách giữ lại bụi mịn. Thao tác sử dụng đơn giản, thùng bụi và bộ lọc dễ tháo rửa. Đây là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn mua máy hút bụi gia đình nhỏ gọn, giá hợp lý nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu làm sạch đa mục đích.
Người bạn hỗ trợ đắc lực cho công việc hàng ngày
Bụi bẩn không còn là vấn đề khi bạn sử dụng máy hút bụi gia đình cầm tay chạy pin của chúng tôi. Máy hút bụi cầm tay VCH 2 với thiết kế nhẹ, nhỏ gọn, dễ sử dụng, rất phù hợp cho các công việc làm sạch hàng ngày trong bếp, phòng khách, phòng ngủ và cả ô tô. Bạn đang gặp vấn đề với ngũ cốc rơi dưới bàn ăn? Cát mèo vương vãi khắp nơi trong nhà tắm? Hay bụi bẩn cứng đầu trên thảm? Máy hút bụi cầm tay của bạn sẽ giải quyết mọi việc một cách dễ dàng. Đặc biệt, thiết kế gọn nhẹ của nó giúp làm sạch mọi khu vực khó tiếp cận - ở mọi thời điểm, với sự linh hoạt và hiệu quả tối đa.
Hệ thống lọc hiệu quả
Hệ thống lọc hai bước của máy, kết hợp màng lọc kim loại và bộ lọc HEPA, giúp giữ lại các hạt bụi lớn và nhỏ một cách hiệu quả. Bộ lọc HEPA giúp lọc sạch không khí thoát ra, giữ lại 99.95% các hạt bụi nhỏ như phấn hoa và các tác nhân gây dị ứng khác. Các bộ lọc này dễ dàng tháo lắp và thay thế, gia tăng tuổi thọ cho máy hút bụi của bạn.
Vệ sinh nội thất ô tô
Với sức hút mạnh mẽ và dễ dàng điều khiển, máy hút bụi cầm tay giúp làm sạch các bề mặt, bảng điều khiển, ghế ngồi và thảm trong xe. Nhờ sự linh hoạt của máy, các vị trí khó tiếp cận trong xe của bạn cũng sẽ được làm sạch nhanh chóng, trả lại vẻ sạch sẽ cho nội thất ô tô.
Đầu hút 2 trong 1
Với thiết kế đầu hút 2 trong 1, bạn có thể dễ dàng làm sạch kệ sách, bàn phím máy tính, các khe rãnh và những khu vực khó tiếp cận khác trong nhà.
Làm sạch đơn giản
Với cơ chế tháo lắp dễ dàng, bạn chỉ cần xoay và tháo bộ lọc ra để đổ bụi. Bình chứa bụi có thể được tháo rời và rửa sạch bằng nước một cách dễ dàng.
Máy hút bụi với bộ lọc nước
Máy hút bụi lọc nước DS 6 là minh chứng cho công nghệ tiên tiến của Kärcher. Thay vì dùng túi hoặc lốc xoáy, bụi bẩn được cuốn vào nước và bị giữ lại, chỉ trả lại luồng khí sạch tới 99,95 %. Hệ thống lọc nhiều tầng gồm lọc nước, lọc trung gian và HEPA 13 giúp giảm đáng kể các tác nhân gây dị ứng. Công suất 650 W nhưng tối ưu năng lượng tương đương máy 1400 W, thùng nước 2 lít dễ tháo rời và vệ sinh. Máy có bánh xe và dây điện thu gọn, kèm nhiều đầu hút phục vụ nhu cầu hút sàn, thảm, ghế sofa và các khe kẽ khó tiếp cận. Nếu bạn quan tâm tới sức khỏe, đặc biệt là trong nhà có người bị dị ứng, đây là lựa chọn máy hút bụi đáng đầu tư.
Máy hút bụi DS 6
Máy hút bụi DS 6 với bộ lọc nước không chỉ đảm bảo sàn nhà sạch sẽ mà còn đảm bảo không khí thải trong lành hơn, sạch bụi lên đến 99.5%. Điều này giúp cải thiện đáng kể chất lượng không khí trong gia đình. Tốt cho tất cả mọi người - không chỉ cho những người bị dị ứng.
Máy hút bụi với bộ lọc nước hoạt động như thế nào?
Không như các loại máy hút bụi cầm tay sử dụng túi lọc, máy hút bụi với bộ lọc nước DS 6 hoạt động bằng cách sử dụng sức mạnh tự nhiên của nước. Nước trong bộ lọc được xoáy với tốc độ cao nhờ lực hút mạnh. Bụi bẩn hút vào sẽ được lọc sạch khỏi không khí bởi dòng nước xoáy này và dẫn vào bồn nước. Kết quả là không khí thoát ra cực kỳ trong lành, đủ sạch ngay cả đối với những người bị dị ứng. Một lợi ích khác cho những người bị dị ứng là bụi không còn được tạo ra khi hút bụi.
- Bộ lọc chính bằng nước với chất liệu trong suốt. Tất cả các chất bẩn thô đều được giữ lại tại đây. Không tạo ra nhiều bụi và giữ lại lực hút.
- Bộ lọc trung gian có tuổi thọ cao, giúp lọc các hạt nhỏ trong không khí khỏi không khí ẩm ngưng tụ.
- Bộ lọc đặc biệt HEPA 12 giữ lại 99,5% phấn hoa, bào tử nấm, vi khuẩn và các chất bẩn của mạt bụi.
Bộ lọc nước mạnh mẽ
Bộ lọc nước không chỉ đảm bảo không khí thoát ra sạch sẽ mà còn dễ dàng đổ và làm sạch nhờ thiết kế thiết thực của nó.
Ống hút có thể điều chỉnh
Ống hút dạng ống lồng có thể điều chỉnh cho phù hợp với chiều cao của người sử dụng, tạo sự thoải mái trong khi hút bụi.
Tự động thu dây điện
Sau khi sử dụng, dây điện có thể được tự động quấn lại một cách nhanh chóng và dễ dàng
Vị trí lưu trữ bàn hút
Bàn hút có thể được lưu trữ nhanh chóng và dễ dàng khi công việc làm sạch bị gián đoạn.
Dễ dàng làm sạch
Bộ lọc nước có thể tháo rời rất đơn giản để làm sạch.
Vị trí lưu trữ theo chều dọc
DS 6 cũng có thể được lưu trữ theo chiều dọc để tiết kiệm không gian.
Vị trí lưu trữ phụ kiện
Tất cả các phụ kiện có thể được cất giữ gọn gàng trong ngăn chứa phụ kiện.
Tay cầm tiện dụng
Tay cầm tiện lợi trên DS 6 giúp bạn dễ dàng vận chuyển thiết bị từ nơi này đến nơi khác.
Bụi và lông thú cưng? Chúng tôi có giải pháp cho bạn!
Bụi mịn
Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao nhà luôn bị phủ đầy bụi, ngay cả khi vừa mới dọn dẹp xong? Ngôi nhà vừa sạch sẽ – nhưng không lâu sau đó, một lớp bụi mỏng lại bám lên đồ nội thất, cây cảnh, sách vở và sàn nhà. Sự thật là bụi liên tục bay trong không gian sống và lan rộng khắp nơi. Không thể tránh được, nhưng bạn có thể khắc phục nhanh chóng. Với các mẫu máy hút bụi không dây mới của Kärcher, bạn có thể dễ dàng loại bỏ bụi bẩn trong nhà với khả năng di chuyển linh hoạt và tối ưu.
Bụi được tạo ra từ gì?
Bụi có nguồn gốc từ nhiều yếu tố như tế bào da chết, sợi thảm, phấn hoa và lông thú cưng. Tùy vào kích thước và trọng lượng của các hạt bụi, chúng sẽ bị không khí cuốn đi khắp nơi hoặc lơ lửng trong không khí mà không lắng xuống. Đa phần bụi bẩn chúng ta mang vào nhà qua giày dép. Vì vậy, rất đáng để trang bị thảm dày hoặc các tấm chắn bụi tại lối vào để ngăn chặn hầu hết bụi bẩn.
Làm sạch nhiều hơn nếu bạn có thú cưng
Khi nuôi chó, mèo hoặc thú cưng khác, việc dọn dẹp chỉ một lần mỗi tuần là không đủ. Dấu chân, thức ăn vương vãi quanh chỗ ăn và lông thú bám đầy trên sàn nhà. Máy hút bụi không dây của Kärcher luôn sẵn sàng và dễ dàng làm sạch ngay cả những khu vực khó tiếp cận, giúp bạn giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ và thoải mái cho cả gia đình.
Tạm biệt lông thú cưng!
Nếu bạn nuôi thú cưng, bạn sẽ hiểu vấn đề: lông của chúng lan rộng khắp nhà – ngay cả khi bạn vừa quét dọn xong. Lông thú cưng đặc biệt khó làm sạch trên thảm và thảm chùi chân. Máy hút bụi Kärcher với đầu hút sàn có thể loại bỏ lông thú một cách hiệu quả từ các bề mặt vải và thảm.
Rác thải của mèo rơi ra sàn? Không thành vấn đề!
Mèo thường làm rơi rác ra ngoài hộp vệ sinh, nhưng với máy hút bụi gia đình của Kärcher, việc dọn sạch những hạt rác nhỏ này sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Điều này giúp bảo vệ bề mặt sàn khỏi những vết trầy xước không mong muốn và giữ gìn nhà cửa luôn sạch sẽ.