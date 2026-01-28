Nhỏ gọn và rất mạnh mẽ, máy hút bụi cầm tay VCH 2 chạy bằng pin rất phù hợp cho việc hút bụi hàng ngày, nhanh chóng xử lý các mảnh vụn, bụi hoặc tóc trên đồ nội thất và sàn nhà hoặc trong xe hơi,...Thời gian hoạt động ≤ 10p. Thời gian sạc pin 3-4h. Dung tích hộp chứa bụi 0,15L. Hệ thống lọc hai cấp cực kỳ mạnh mẽ và hộp chứa bụi có thể được rửa sạch với nước. Bộ lọc bao gồm một lưới thép mịn, có chức năng giữ lại các hạt bụi thô và tóc, kèm theo một bộ lọc HEPA 12 ở phần dưới để giữ lại các loại bụi mịn có kích thước lên đến 1/10 micromet. Nhờ đó, bề mặt không chỉ được làm sạch mà còn giúp đảm báo không khí luôn trong lành ngay cả cho những người có tiền sử bị dị ứng. Sản xuất tại Trung Quốc. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Không dùng máy để hút nước -Vệ sinh máy và lọc sau mỗi lần sử dụng. -Các phụ kiện khi tháo lắp nên cẩn thận tránh gẫy các ngàm giữ. -Cáp kết nối khi sạc phải gắn đúng chiều và chắc chắn. -Thời gian sạc phải đủ theo như trong hướng dẫn của máy. -Nên sạc đầy Pin rồi sử dụng và sạc lại khi máy báo hết Pin. Không nên sạc nhồi ảnh hưởng tới tuổi thọ Pin.