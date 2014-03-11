Máy hút bụi khô và ướt là gì?

Máy hút bụi khô và ướt là thiết bị không thể thiếu cho ngành công nghiệp, thương mại, khách sạn và nhà hàng. Những thiết bị này không chỉ hút bụi khô mà còn làm sạch được bụi ẩm và chất lỏng. Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ cả bụi bẩn thô và bụi mịn, đặc biệt hiệu quả khi sử dụng tại các công trường xây dựng hay trong các xưởng sản xuất.

Dù là xử lý chất lỏng hay lượng lớn bụi mịn, máy hút bụi công nghiệp luôn vượt trội so với các loại máy hút bụi thông thường dành cho gia đình hoặc thương mại. Đặc biệt, những máy này được thiết kế với chất liệu vỏ ngoài, bánh xe, và dây cáp điện chắc chắn để đáp ứng yêu cầu sử dụng hàng ngày trong các điều kiện khắc nghiệt. Máy hút bụi nước công nghiệp và máy hút bụi công suất lớn là giải pháp lý tưởng cho nhu cầu làm sạch đa dạng của các doanh nghiệp.