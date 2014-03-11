Máy hút bụi
Hút bụi từ A đến Z. Dù bạn đang cần máy hút bụi công suất lớn, máy hút bụi công nghiệp loại nhỏ hay máy hút bụi nước công nghiệp, Kärcher đều cung cấp những giải pháp phù hợp. Đặc biệt, giá máy hút bụi công nghiệp cạnh tranh, hỗ trợ giao hàng và dịch vụ bảo hành trên toàn quốc.
Máy hút bụi khô và ướt
Là thiết bị không thể thiếu: máy hút bụi khô và ướt có thể đương đầu với mọi loại chất bẩn. Dù khô, ẩm hay ướt, máy hút bụi đến từ Kärcher sẽ hút sạch mọi thứ.
Máy hút bụi khô
Nhỏ gọn và vận hành êm ái: Máy hút bụi khô Kärcher di động, nhỏ gọn được thiết kế đặc biệt, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng chuyên nghiệp.
Hệ thống hút
Trong suốt 40 năm qua, Ringler là nhà sản xuất nổi tiếng về các dòng máy hút bụi cho ngành công nghiệp nặng như: máy hút bụi công nghiệp di động, máy hút bụi cố định ( trung tâm) cùng với hệ thống lọc và gôm bụi, Hệ thống đường ống hút và gôm bụi được xây dựng theo các thiết kế riêng, phù hợp cho từng nhà máy để mang lại hiệu quả cao nhất.
Máy hút bụi khô và ướt là gì?
Máy hút bụi khô và ướt là thiết bị không thể thiếu cho ngành công nghiệp, thương mại, khách sạn và nhà hàng. Những thiết bị này không chỉ hút bụi khô mà còn làm sạch được bụi ẩm và chất lỏng. Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ cả bụi bẩn thô và bụi mịn, đặc biệt hiệu quả khi sử dụng tại các công trường xây dựng hay trong các xưởng sản xuất.
Dù là xử lý chất lỏng hay lượng lớn bụi mịn, máy hút bụi công nghiệp luôn vượt trội so với các loại máy hút bụi thông thường dành cho gia đình hoặc thương mại. Đặc biệt, những máy này được thiết kế với chất liệu vỏ ngoài, bánh xe, và dây cáp điện chắc chắn để đáp ứng yêu cầu sử dụng hàng ngày trong các điều kiện khắc nghiệt. Máy hút bụi nước công nghiệp và máy hút bụi công suất lớn là giải pháp lý tưởng cho nhu cầu làm sạch đa dạng của các doanh nghiệp.
Làm sạch sâu sàn và xử lý các chất lỏng
Việc loại bỏ lượng chất lỏng lớn mà không có máy hút nước công nghiệp là rất khó khăn. Độ ẩm có thể gây hư hỏng sàn và dẫn đến tai nạn trượt ngã. Những thách thức này được giải quyết dễ dàng hơn với các máy hút bụi công nghiệp của chúng tôi. Dù bạn dùng để làm sạch sâu sàn hay xử lý các chất lỏng bị đổ, tất cả các dòng máy hút bụi công suất lớn đều loại bỏ lượng chất lỏng lớn từ nhỏ đến lớn một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Nếu bạn cần máy chuyên dụng cho việc hút nước, thì các dòng máy hút tiêu chuẩn của chúng tôi là sự lựa chọn đúng đắn.
Máy hút bụi xử lý bụi mịn với hệ thống lọc
Chất lượng sản phẩm hàng đầu không phải tự nhiên mà có - đó là kết quả của sự nỗ lực cải tiến không ngừng. Đặc biệt, trong các công trường xây dựng hoặc xưởng làm việc, nơi thường xuyên xuất hiện nhiều bụi mịn. Dòng máy hút bụi công nghiệp của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu xử lý các loại bụi này. Nhờ công nghệ lọc Tact tiên tiến, máy có thể hút lượng lớn bụi mịn mà không cần sử dụng túi lọc, giúp tiết kiệm chi phí và tối đa hóa không gian chứa bụi. Đặc biệt, công suất hút luôn ổn định, giúp làm sạch hiệu quả mà không bị gián đoạn. Các dòng máy loại Ap còn phù hợp với cả việc xử lý bụi bẩn thô và chất lỏng, thực sự là một thiết bị đa năng.
Cách hoạt động của máy hút bụi công nghiệp khô và ướt Kärcher?
Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ công trường xây dựng, xưởng sản xuất hoặc các ngành công nghiệp, máy hút bụi khô và ướt công nghiệp của Kärcher được thiết kế với các nguyên tắc hoạt động khác nhau tùy thuộc vào loại bụi bẩn cần làm sạch.
Sự khác biệt rõ ràng giữa bụi khô và bụi ướt, trong đó thành phần cụ thể của bụi bẩn đóng vai trò quan trọng. Liệu đó là bụi bẩn có hạt lớn hay bụi mịn? Chất bẩn có độ nhớt cao hay thấp? Với các loại bụi bẩn từ dạng rắn đến lỏng, máy hút bụi công nghiệp công suất lớn của Kärcher đều có thể xử lý hiệu quả.
Cách hoạt động khi hút bụi ướt
Chất lỏng được hút vào thùng chứa thông qua ống hút nhờ hệ thống quạt tạo lực hút trong thùng chứa. Để ngăn không cho chất lỏng tràn vào quạt khi thùng chứa đầy, hệ thống phao cơ học sẽ cắt đứt luồng không khí, hoặc hệ thống tự động điện tử sẽ ngắt máy hút bụi.
Hệ thống phao cơ học
Khi chất lỏng trong thùng chứa tăng lên, hệ thống sẽ đẩy phao lên cao đến khi chặn dòng không khí, ngăn chặn việc tràn thùng gây hỏng quạt hút.
Hệ thống phao điện tử
Nếu chất lỏng trong thùng chứa chạm vào tiếp điểm dẫn điện, máy sẽ tự động ngắt nguồn để tránh tình trạng thùng quá tải.
Cách hoạt động khi hút bụi khô
Máy hút bụi công nghiệp của Kärcher sử dụng hệ thống quạt thổi qua ống dẫn, đưa bụi vào bên trong thùng chứa. Bụi sau đó được tách ra và lọc qua bộ lọc phẳng hoặc bộ lọc cartridge. Theo thời gian, bụi sẽ làm tắc bộ lọc và giảm lực hút. Để khắc phục điều này, các máy hút bụi công nghiệp lớn được trang bị chức năng làm sạch bộ lọc bán tự động hoặc hoàn toàn tự động. Luồng không khí được tạo ra đi qua bộ lọc từ phía sạch, giúp làm sạch bộ lọc. Nhờ thiết kế cổng ống hút trên thùng chứa, các hạt bụi nặng và thô sẽ lắng xuống đáy thùng giống như một chu kỳ xoáy.
Lợi ích của việc làm sạch bộ lọc bán tự động hoặc tự động hoàn toàn là gì?
Khi hút bụi mà không sử dụng túi lọc, bộ lọc cần được làm sạch thường xuyên để tránh mất lực hút. Nhiều máy hút bụi công nghiệp hiện nay đã tích hợp chức năng làm sạch bộ lọc để thuận tiện cho người dùng.
Ưu điểm của làm sạch bộ lọc tự động
- Duy trì lực hút cao liên tục
- Không cần phải tháo bộ lọc ra
- Không tiếp xúc trực tiếp với bụi
- Tránh việc hít phải bụi trong quá trình làm sạch bộ lọc
- Không cần tác động cơ học, ví dụ như đập bộ lọc để làm sạch
- Tiết kiệm thời gian làm việc
- Giảm thiểu việc sử dụng sai thiết bị
- Tiết kiệm chi phí do không cần sử dụng túi lọc bụi
- Sử dụng toàn bộ dung tích thùng chứa (không như khi sử dụng với túi lọc)
- Thùng chứa không cần phải đổ rác thường xuyên.
An toàn là ưu tiên hàng đầu với hệ thống Tact
Chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ người lao động trong ngành xây dựng khỏi nguy cơ từ bụi mịn. Chính vì thế, chúng tôi đã phát triển dòng máy hút bụi công nghiệp có khả năng loại bỏ bụi khô và ướt hiệu quả, cùng với khả năng hút bụi ngay tại nguồn nhờ vào chip và hệ thống hút bụi tiên tiến.
Tact là gì? Công nghệ làm sạch bộ lọc tự động kích hoạt
Nhờ vào các tính năng mới như hệ thống làm sạch bộ lọc tự động cảm biến (Tact), máy hút bụi công suất lớn của Kärcher có thể tự động nhận diện khi bộ lọc cần được làm sạch. Bộ lọc nếp gấp phẳng sẽ được thổi ngược không khí qua để làm sạch nhanh chóng mà không cần can thiệp thủ công. Người dùng có thể duy trì hiệu suất hút mà không lo bị gián đoạn, giúp tiết kiệm thời gian và năng suất.
Hệ thống này đặc biệt hữu dụng với cả bụi thông thường lẫn bụi nguy hiểm. Bộ lọc có tuổi thọ rất lâu, chỉ cần thay sau khi hút khoảng 400 lb bụi mịn (dạng bụi A - bụi khoáng chất). Điều này giúp máy hoạt động liên tục với lực hút ổn định, mang lại sự an toàn tối đa khỏi nguy cơ bụi mịn.
Tính năng của máy hút bụi ướt và khô
- Công tắc quay trung tâm: Dùng để điều chỉnh và thiết lập chế độ làm sạch bộ lọc theo nhu cầu của bạn.
- Kết nối ống hút: Được tích hợp trên đầu máy để tăng dung tích thực tế và giúp dễ dàng làm trống thùng chứa.
- Thùng chứa bền chắc: Được trang bị cản và tay cầm để đảm bảo tuổi thọ dài và tiện lợi trong việc di chuyển.
- Giá đỡ bọc cao su: Giúp cố định hộp dụng cụ và các phụ kiện khác.
- Ống mềm và kho lưu trữ dây điện: Được thiết kế để gắn chắc chắn với các loại ống khác nhau.
- Lưu trữ đầu hút khe và ống tay áo: Được đặt ở bên cạnh để tăng cường an toàn và chống thất lạc.
- Bánh xe kim loại lớn và chắc chắn: Giúp di chuyển linh hoạt ngay cả khi sử dụng trong điều kiện xây dựng khắc nghiệt.
Tính năng của phụ kiện máy hút bụi
- Ống tay áo: Có bộ điều chỉnh luồng không khí và gắn cao su để tối ưu hóa sự tương thích với dụng cụ điện.
- Đầu hút sàn rộng: Với bộ thay thế nhanh chóng, phù hợp cho các ứng dụng khô và ướt.
- Bộ uốn cong công thái học: Với phần tay cầm được làm từ vật liệu mềm để tạo sự thoải mái khi làm việc.
- Hệ thống kẹp cải tiến: Giúp thay đổi dễ dàng, ví dụ như từ uốn cong sang ống tay áo.
- Khóa chốt bayonet chống bụi: Giúp ngắt kết nối ống dễ dàng khỏi máy.
Máy hút bụi ướt và khô chuyên dụng: Các loại bụi
Các loại L, M và H trong máy hút bụi là gì?
Bụi là một hỗn hợp phức tạp của các hạt không khí và rắn với kích thước và hình dạng khác nhau. Thành phần hóa học và đặc tính vật lý của bụi cũng có thể rất khác biệt. Bụi được phân loại thành các loại L, M và H tùy theo mức độ nguy hiểm. Các sợi bụi đặc biệt nguy hiểm như amiăng và các khoáng chất mịn (dưới 5 μm) có thể thâm nhập sâu vào hệ hô hấp. Do đó, việc xác định đúng loại bụi là điều quan trọng để chọn máy hút bụi phù hợp khi xác định được mức độ nguy hiểm.
Loại L
Máy hút bụi loại L phù hợp với việc hút bụi gỗ mềm, phấn và bụi thạch cao. Bụi trong nhóm L mang mức độ rủi ro trung bình và không cần biện pháp bảo vệ đặc biệt khi loại bỏ.
Loại M
Loại M được nâng cấp từ loại L. Phù hợp với việc hút bụi từ các vật liệu như: gỗ cứng, panel, bụi sơn, gốm, bê tông và gạch. Loại M là tiêu chuẩn pháp lý tối thiểu cần có khi sử dụng trong các công trường xây dựng.
Loại H
Máy hút bụi loại H lý tưởng cho việc hút một lượng lớn các chất độc hại/có tính gây ung thư cao, như: bụi amiăng, chì, than đá, niken, đồng, cadmi và nấm mốc.
Loại bụi
L
Tỷ lệ thấm
≤ 1.0%
Phù hợp cho
- Bụi với giá trị MAC > 1 mg/m³
Sử dụng cho
- Bụi vôi - Bụi thạch cao
Loại bụi
M
Tỷ lệ thấm
< 0.1%
Phù hợp cho
- Bụi với giá trị MAC ≥ 0.1 mg/m³ - Bụi gỗ (tới 1200 W/50 lít)
Sử dụng cho
- Bụi gỗ (gỗ sồi, gỗ beech) - Bụi sơn - Bụi gốm sứ - Bụi nhựa
Loại bụi
H
Tỷ lệ thấm
< 0.005%
Phù hợp cho
- Bụi với giá trị MAC < 0.1 mg/m³ - Bụi chứa chất gây ung thư (theo mục 35 Đạo luật Chất nguy hại của Đức) - Bụi chứa mầm bệnh
Sử dụng cho
- Bụi chứa chất gây ung thư (chì, than, niken, đồng, cadmium,...) - Nấm mốc, vi khuẩn - Bào tử nấm - Formaldehyde
Loại bụi
Yêu cầu đặc biệt: Amiăng
Tỷ lệ thấm
< 0.005%
Phù hợp cho
- Bụi chứa amiăng
Sử dụng cho
- Bụi amiăng từ hệ thống sưởi tích trữ ban đêm hoặc tường lò sưởi
Loại bụi
Loại bụi nổ (Khu vực ATEX 22)
Tỷ lệ thấm
Giống như lớp L, M hoặc H với yêu cầu đặc biệt
Phù hợp cho
- Các loại bụi trong nhóm nguy hiểm về nổ (Khu vực ATEX 22)
Sử dụng cho
- Bụi giấy - Bụi bột
Bô lọc bụi vượt trội cho mọi nhu cầu
Máy hút bụi công nghiệp hoạt động hiệu quả phụ thuộc vào hệ thống lọc bụi của nó.
Hệ thống lọc của chúng tôi được mã hóa bằng màu sắc để chỉ rõ cách sử dụng phù hợp. Màu nâu dành cho bụi gỗ và sợi, màu đỏ là bộ lọc HEPA, màu đen cho các ứng dụng đặc biệt khó khăn và màu xanh dương có thể sử dụng ở mọi nơi. Màu xanh lá cây được thiết kế cho bụi khô và chi phí hiệu quả.
Bộ lọc nến cho bụi gỗ
Bộ lọc này phù hợp với tất cả các mẫu máy hút bụi công nghiệp Tact đơn động cơ của Kärcher. Các hộp lọc được phủ lớp PTFE giúp lọc bụi gỗ và sợi hiệu quả. Được chứng nhận cho các lớp bụi M và L, đảm bảo khả năng lọc bụi lên đến 99.9%.
- Cho phép hút bụi gỗ mà không cần sử dụng túi lọc
- Đảm bảo lực hút mạnh, không bị tắc nghẽn
- Chống ẩm mốc và bền bỉ với thời gian
Lớp bụi: M + L
Bộ lọc phẳng Safety/HEPA
Đây là bộ lọc HEPA có thể làm sạch đầu tiên dành cho máy hút bụi công nghiệp khô và ướt. Sản phẩm này chỉ có tại Kärcher. Được chứng nhận cho lớp bụi H với khả năng lọc tới 99.995%.
- Thích hợp cho việc hút bụi nguy hiểm và dễ gây nổ
- Bộ lọc mới cho phép hút bụi mịn với số lượng lớn mà không cần túi lọc
- Cần sử dụng túi thải hoặc bộ lọc an toàn khi hút các loại bụi nguy hiểm
Lớp bụi: H
Bộ lọc phẳng Ultimate
Chúng tôi cung cấp bộ lọc tốt nhất cho các công việc phát sinh lượng bụi lớn như chà nhẵn bê tông hoặc làm việc với mực in. Bộ lọc PTFE có thể sử dụng cho tất cả các mẫu NT Tact, đạt chứng nhận cho các lớp bụi M và L, với khả năng lọc bụi đạt 99.9%.
- Chống thấm nước và bền bỉ
- Hiệu quả kinh tế hơn nhờ tuổi thọ cao
- Giữ lực hút mạnh, không bị tắc nghẽn
Lớp bụi: M + L
Bộ lọc phẳng dành cho bụi khô và ướt
Bộ lọc PES này (có sẵn trong các mẫu NT Tact mới của chúng tôi) mang lại hiệu quả tuyệt vời cho cả việc hút bụi khô và ướt. Được chứng nhận cho các lớp bụi M và L, với khả năng lọc đạt 99.9%.
- Chống ẩm và chống mốc
- Tuổi thọ cao giúp tiết kiệm chi phí
- Phù hợp cho việc chuyển đổi giữa hút khô và ướt
Lớp bụi: M + L
Bộ lọc phẳng khô
Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các công việc hút bụi khô và có chi phí thấp. Phù hợp với tất cả các mẫu máy hút bụi NT Tact, được chứng nhận cho lớp bụi M và L, khả năng lọc bụi đạt 99.9%.
- Lực hút mạnh mẽ khi hút bụi mịn
- Khả năng giữ bụi cao
- Cần làm khô bộ lọc sau khi hút bụi ướt
Lớp bụi: M + L
Bụi xây dựng là gì?
Bụi xây dựng là thuật ngữ chung để chỉ các loại bụi thường phát sinh trong quá trình thi công xây dựng. Nếu không được kiểm soát đúng cách, các loại bụi này có thể gây ra những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hô hấp và sức khỏe của bạn. Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt Kärcher mới được trang bị công nghệ lọc tiên tiến giúp kiểm soát bụi trong môi trường làm việc, bảo vệ bạn và những người xung quanh khỏi các tác nhân gây hại.
Bụi mịn tại các công trường xây dựng
Bụi xây dựng không chỉ là vấn đề gây phiền toái – nếu không được xử lý đúng cách, chúng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hô hấp của bạn. Tiếp xúc lâu dài với một số loại bụi có thể gây ra các bệnh phổi nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong.
Đối với môi trường làm việc tại công trường xây dựng hoặc các xưởng sản xuất lớn, việc sử dụng máy hút bụi công nghiệp công suất lớn là giải pháp không thể thiếu để kiểm soát bụi hiệu quả. Máy hút công nghiệp từ Kärcher có khả năng làm sạch bụi mịn trong không khí, giúp bảo vệ sức khỏe người lao động.
Các loại bụi phổ biến nhất tại công trường xây dựng gồm:
Bụi silica
Loại bụi này xuất phát từ bê tông, gạch, ngói, vữa và cát (còn được gọi là "bụi silica kết tinh hô hấp"). Đây là một trong những loại bụi nguy hiểm nhất và thường xuất hiện tại các công trường. Sử dụng máy hút bụi công nghiệp lớn giúp loại bỏ hiệu quả loại bụi này, đảm bảo môi trường an toàn hơn.
Bụi gỗ
Từ gỗ mềm, gỗ cứng và các sản phẩm từ gỗ như MDF và gỗ dán. Để xử lý loại bụi này, máy hút bụi công nghiệp cho nhà xưởng là lựa chọn tối ưu nhờ vào khả năng hút mạnh và bền bỉ, đáp ứng nhu cầu làm sạch liên tục.
Bụi có độc tính thấp
Loại bụi này thường xuất hiện từ vữa (như thạch cao), đá vôi, đá cẩm thạch và dolomite. Máy hút bụi nước công nghiệp cũng rất cần thiết trong việc xử lý loại bụi này khi kết hợp với các dung dịch vệ sinh đặc biệt.
Hút bụi thay vì để bụi gây hại cho phổi
Phổi của chúng ta không được tạo ra để xử lý những loại bụi mịn, chứ đừng nói đến việc hít phải số lượng lớn bụi. Các loại bụi này, khi không được kiểm soát, có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Các bệnh về phổi mãn tính hiện đang rất phổ biến, và chi phí điều trị có thể lên đến hàng tỷ đồng. Vậy, sức khỏe của bạn đáng giá bao nhiêu?
Bạn đang hít phải loại bụi gì?
- Bụi silica và amiăng: Đây là những loại bụi vô cùng nguy hiểm và có thể gây ra bệnh ung thư.
- Bụi độc hại hoặc gây ung thư: Những loại bụi này từ chì, cadimi, vanadi hoặc mangan không chỉ gây hại cho phổi mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan khác như gan và lá lách. Thường loại bụi này xuất hiện khi hàn hoặc làm các công việc khác liên quan đến kim loại.
- Bụi gỗ (gỗ cứng như sồi, gỗ dẻ hoặc các sản phẩm từ gỗ như MDF và ván ép): Có thể gây ra ung thư mũi sau thời gian dài tiếp xúc.
- Bụi gây dị ứng: Có nguồn gốc từ thực vật hoặc động vật, loại bụi này thường xuất hiện khi vệ sinh các khu vực bị nhiễm phân chim, mốc hoặc các vi sinh vật khác có thể gây dị ứng.
- Bụi xơ hóa: Gây ra sẹo trong phổi sau khi tiếp xúc lâu dài, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như bệnh bụi phổi, còn được gọi là "phổi đen," thường do tiếp xúc với thạch anh và amiăng.
Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh
Bụi nếu không được tạo ra thì sẽ không thể gây hại cho bất kỳ ai. Có nhiều cách khác nhau để ngăn bụi hình thành. Nếu không thể ngăn chặn, chúng ta có thể hút, ràng buộc bụi lại hoặc sử dụng các biện pháp như quần áo bảo hộ và khẩu trang để ngăn bụi xâm nhập vào phổi.
Làm sao để ngăn ngừa bụi?
- Hút bụi ngay khi nó hình thành: Nhiều dụng cụ điện có cổng kết nối với máy hút bụi công nghiệp. Khi công cụ điện được bật, máy hút bụi sẽ tự động hoạt động. Hãy luôn sử dụng bộ lọc phù hợp.
- Chọn phương pháp làm việc ít bụi, ví dụ như làm việc ở chế độ ướt hoặc khô.
- Hạn chế bụi bằng nước, ví dụ như khi phá dỡ hoặc mài mòn ngoài trời.
- Sử dụng các sản phẩm ít bụi, như bê tông trộn sẵn, hồ vữa hoặc vữa tô.
- Tránh khuấy động bụi không cần thiết: Thay vì quét khô hoặc sử dụng quạt gió, hãy dùng máy hút công nghiệp hoặc máy quét bụi.
- Thường xuyên vệ sinh nơi làm việc, thông gió các phòng làm việc đầy đủ và giữ cho quần áo làm việc sạch sẽ.
- Loại bỏ chất thải ngay lập tức mà không tạo ra bụi.
- Kiểm tra hiệu suất hút bụi của máy thường xuyên: Làm sạch hoặc thay thế bộ lọc khi cần. Sử dụng máy hút bụi công nghiệp lớn có chức năng tự động làm sạch bộ lọc để đảm bảo lực hút luôn ở mức cao.
- Sử dụng đồ bảo hộ và khẩu trang khi làm việc: Đặc biệt khi thực hiện các công việc bụi bặm, hãy luôn đeo khẩu trang chống bụi ngay cả khi mức độ bụi thấp.