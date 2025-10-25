Máy hút bụi chạy bằng pin

Có thể được sử dụng ở mọi nơi một cách đơn giản, linh hoạt và độc lập với các nguồn điện bên ngoài, không cần định lượng với các máy có dây mạnh mẽ và đặc biệt vận hành ít ồn: Máy hút bụi khô chạy pin mới từ nền tảng Kärcher Battery Power +. Chế độ hiệu quả tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm năng lượng được tích hợp đảm bảo thời gian chạy pin đặc biệt lâu - có thể được điều khiển đơn giản và chính xác đến từng phút bất kỳ lúc nào nhờ Công nghệ Thời gian thực của Kärcher.