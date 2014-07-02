Phun rửa siêu cao áp WOMA

THIẾT BỊ PHUN NƯỚC SIÊU CAO ÁP WOMA

Liên hệ hotline chuyên gia để được tư vấn 0906 685 299

Woma High pressure Pump

MÁY BƠM PÍT TÔNG SIÊU CAO ÁP

Dòng sản phẩm máy bơm cao áp của WOMA cung cấp máy bơm pít tông với áp suất lên tới 4.000 bar và tốc độ dòng chảy lên tới 1.639 l/phút.

ULTRA HIGH PRESSURE

THIẾT BỊ PHUN RỬA SIÊU CAO ÁP

WOMA thiết kế và sản xuất các đơn vị siêu cao áp để vận hành áp suất lên tới 4.000 bar. Dù là di động hay cố định, dù với động cơ diesel hay động cơ điện - cấu hình vẫn linh hoạt theo yêu cầu ứng dụng và khách hàng.

PHỤ KIỆN WOMA

DỤNG CỤ PHUN NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN

Các công cụ và phụ kiện dành cho các ứng dụng phun nước siêu cao áp giúp hoàn thiện hệ thống sản phẩm của WOMA.