Phun rửa siêu cao áp WOMA
THIẾT BỊ PHUN NƯỚC SIÊU CAO ÁP WOMA
MÁY BƠM PÍT TÔNG SIÊU CAO ÁP
Dòng sản phẩm máy bơm cao áp của WOMA cung cấp máy bơm pít tông với áp suất lên tới 4.000 bar và tốc độ dòng chảy lên tới 1.639 l/phút.
THIẾT BỊ PHUN RỬA SIÊU CAO ÁP
WOMA thiết kế và sản xuất các đơn vị siêu cao áp để vận hành áp suất lên tới 4.000 bar. Dù là di động hay cố định, dù với động cơ diesel hay động cơ điện - cấu hình vẫn linh hoạt theo yêu cầu ứng dụng và khách hàng.
DỤNG CỤ PHUN NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN
Các công cụ và phụ kiện dành cho các ứng dụng phun nước siêu cao áp giúp hoàn thiện hệ thống sản phẩm của WOMA.