THIẾT BỊ PHUN NƯỚC SIÊU CAO ÁP WOMA

THIẾT BỊ PHUN RỬA SIÊU CAO ÁP

WOMA thiết kế và sản xuất các đơn vị siêu cao áp để vận hành áp suất lên tới 4.000 bar. Dù là di động hay cố định, dù với động cơ diesel hay động cơ điện - cấu hình vẫn linh hoạt theo yêu cầu ứng dụng và khách hàng.