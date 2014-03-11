Máy phun rửa áp lực cao
Sử dụng đa năng – phun rửa áp lực cao với Kärcher. Bảo hành 4 năm thương mại | Áp dụng ngay cho các dòng máy phun rửa áp lực nước nóng và lạnh chuyên nghiệpCác tùy chọn sử dụng nước lạnh, nước nóng và máy cố định đều có sẵn.Công nghệ súng EASY!Force độc quyền – không cần dùng lực giữ cò khi phun rửa.EASY!Lock - Khóa nhanh siêu bền, chắc chắn. Tốc độ nhanh gấp 5 lần so với ốc vít.Máy xịt nước áp lực cao cho nhu cầu sử dụng công nghiệp và thương mại trong hầu hết các ngành.
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh
Rửa sạch máy móc, xe cộ và nhà cửa mỗi ngày: bằng áp lực và công suất cao, máy phun rửa áp lực bằng nước lạnh có thể loại bỏ mọi vết bẩn. Là giải pháp để vệ sinh các bề mặt lớn.
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng giúp tăng hiệu quả làm sạch với áp lực ổn định. Sử dụng nước nóng không chỉ rút ngắn thời gian vệ sinh và sấy khô, mà còn giảm vi khuẩn đáng kể. Ở chế độ hơi nước, bề mặt nhạy cảm có thể được làm sạch nhẹ nhàng với nhiệt độ lên tới 155°C. Việc sử dụng nước nóng còn giảm áp lực làm việc, thời gian và lượng hóa chất cần thiết, giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu quy trình làm sạch. Đây là giải pháp lý tưởng cho nhiều ngành công nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cao.
Hệ thống phun rửa siêu cao áp
Khi máy phun rửa áp lực cao thông thường không đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn, đó là khi bạn cần đến giải pháp Siêu cao áp của chúng tôi. Với áp lực siêu cao (UHP), ngay cả chất bẩn và các lớp phủ cứng đầu nhất cũng có thể được loại bỏ một cách hiệu quả.
Máy phun rửa áp lực cao dòng cố định
Máy phun rửa áp lực cao dòng cố định là giải pháp lý tưởng cho nhiều ứng dụng. Nước áp lực cao được dẫn trực tiếp đến các điểm sử dụng thông qua hệ thống đường ống cứng được lắp đặt cố định sẵn.
Máy rửa áp lực nước nóng và nước lạnh, nên chọn loại nào?
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng
- Kết quả nhanh hơn & thời gian sấy khô ngắn hơn - Nước nóng nhanh chóng làm mềm và hòa tan các vết dầu mỡ, tiết kiệm thời gian làm sạch lên đến 35%. Bề mặt được vệ sinh bằng nước nóng khô nhanh hơn, sẵn sàng sử dụng trong thời gian ngắn.
- Hiệu quả giảm khuẩn mà không cần chất tẩy rửa - Vệ sinh bằng nước nóng giúp giảm đáng kể vi khuẩn mà không cần sử dụng hóa chất tẩy rửa, bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên và giảm chi phí.
- Bảo vệ bề mặt - Đảm bảo hiệu quả làm sạch cao và bảo vệ các bề mặt nhạy cảm bằng cách sử dụng áp suất làm việc thấp hơn.
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh
- Tính di động tối đa - Nhanh chóng và an toàn vận chuyển máy với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển lên xe hoặc lên cầu thang, và dễ lưu trữ khi không sử dụng.
- Hoàn toàn độc lập - Máy có thể hoạt động ở mọi nơi, ngay cả khi không có nguồn điện. Máy phun nước áp lực cao công nghiệp của Kärcher sử dụng động cơ xăng hoặc diesel, lý tưởng cho các công việc di động, phù hợp cho nông nghiệp, xây dựng hoặc khu vực công cộng.
- Giải pháp chuyên biệt theo ngành - Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh được thiết kế phù hợp với nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ vệ sinh trong ngành thực phẩm đến các môi trường yêu cầu an toàn cao như trong công nghiệp nặng.
Máy phun nước áp lực cao bằng điện so với máy phun nước áp lực cao bằng xăng/diesel
Khi lựa chọn máy xịt nước áp lực cao phù hợp cho công việc, yếu tố quan trọng đầu tiên cần xem xét là nguồn điện sẵn có. Bạn có làm việc gần nguồn điện hoặc máy phát điện không? Bạn có cần tự do di chuyển máy đến các vị trí khác mà không bị hạn chế không? Bạn sẽ làm sạch trong nhà hay ngoài trời? Hãy cân nhắc các yếu tố này trước khi chọn máy xịt rửa công nghiệp tiếp theo của bạn.
Tại sao nên chọn máy xịt rửa cao áp bằng điện?
- Không có khí thải - có thể sử dụng cả trong nhà và ngoài trời.
- Bảo trì ít hơn.
- Yên tĩnh hơn - thời gian chạy không bị giới hạn bởi dung tích bình nhiên liệu.
Tại sao sử dụng máy xịt rửa cao áp bằng xăng/diesel?
- Dễ dàng di chuyển - có thể mang máy đến mọi nơi làm việc.
- Nhiên liệu dễ tìm.
Máy bơm nước xịt rửa áp lực cao dẫn động trực tiếp so với máy bơm dẫn động bằng dây đai
Một yếu tố quan trọng khác khi chọn máy xịt nước áp lực cao là quyết định giữa máy sử dụng máy bơm nước xịt rửa áp lực cao dẫn động trực tiếp hoặc dẫn động bằng dây đai. Nói chung, máy bơm dẫn động bằng dây đai tạo ít áp lực hơn cho động cơ và có xu hướng bền hơn cho mục đích sử dụng công nghiệp, so với máy bơm dẫn động trực tiếp.
Lợi ích của máy bơm dẫn động trực tiếp:
- Thiết kế gọn nhẹ
- Ít bộ phận chuyển động hơn, giúp giảm chi phí ban đầu
Lợi ích của máy bơm dẫn động bằng dây đai:
- Tuổi thọ dài hơn nhờ tốc độ quay (RPM) thấp hơn và nhiệt độ vận hành thấp hơn
- Phù hợp cho các ứng dụng cần sử dụng nhiều
Các chất tẩy rửa cho việc phun rửa áp lực cao
Các chất tẩy rửa của Kärcher dành cho các máy phun rửa áp lực cao được thiết kế giúp đạt kết quả làm sạch tối đa trong một khoảng thời gian và công suất tối thiểu. Đồng thời, làm giảm mức độ ô nhiễm nước gây ra bởi các chất dư thừa dầu khoáng nhờ các công thức đặc biệt giúp dễ dàng lọc và chia tách
Phương tiện thương mại bảo vệ và làm sạch
Các chất tẩy rửa hiệu suất cao với việc làm sạch mạnh đối với các vết bẩn khó tẩy trên đường và khu công trường xây dựng - có thể được sử dụng với nước nóng và lạnh bởi các máy phun rửa áp lực cao
Tính đa năng của các ứng dụng công nghiệp
Các chất tẩy rửa nhẹ nhành hoạt động cũng có thể giúp loại bỏ chất bẩn cứng đầu, mỡ và rỉ sắt một cách nhanh chóng.
Sự sạch sẽ và vệ sinh trong ngành công nghiệp thực phẩm
Các chất tẩy rửa hiệu quả và các chất khử trùng với công tác kiểm duyệt trong việc sử dụng với thực phẩm theo danh sách các chất khử trùng DGHM (Tiêu chuẩn xã hội Đức về vệ sinh và vi sinh học) và DVG (hiệp hội khí và nước của Đức)
Mặt tiền lối vào hãng đại lý xe hơi của bạn sẽ được làm sạch bóng loáng
Phòng trưng bày bóng sáng và lưu giữ được giá trị trên từng chiếc xe hơi, nhờ vào các thiết bị làm sạch nhẹ nhàng xử lý trên tất cả các loại bề mặt và vật liệu
Không cần dùng lực để giữ cò súng với EASY!Force Trigger Gun
Loại bỏ nguy cơ bị chấn thương do căng thẳng lặp lại với súng EASY!Force mới
Cò súng EASY!Force được thiết kế để nút điều khiển nước nằm ở phía sau tay cầm thay vì phía trước. Độ giật từ tia nước đẩy cò súng vào giữa lòng bàn tay, loại bỏ nhu cầu phải nắm tay và bóp mạnh như với cò súng thông thường. Điều này có nghĩa là không cần sử dụng lực giữ để vận hành máy xịt nước áp lực cao!
Cò súng EASY!Force còn mang đến:
Thiết kế công thái học cải tiến để dễ dàng làm sạch hơn.
- Van bằng gốm hoàn toàn cho tuổi thọ dài hơn.
- Cò súng trực quan để làm việc an toàn.
- Công nghệ khóa EASY!Lock được cấp bằng sáng chế giúp kết nối nhanh hơn 5 lần.
- Cò súng EASY!Force tương thích với tất cả các máy xịt áp lực công nghiệp chuyên nghiệp của Kärcher – trải nghiệm làm sạch thoải mái ngay hôm nay!