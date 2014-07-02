Máy phun rửa áp lực cao dòng cố định

Lợi ích từ máy phun rửa áp lực cao

Nhiệt độ nước cao được sản sinh từ máy phun rửa áp lực cao nước nóng cho phép giảm áp suất làm việc, thời gian làm sạch và lượng tiêu thụ các chất tẩy rửa. Lợi ích của máy phun rửa áp lực cao nước nóng được so sánh với lợi ích của máy phun rửa áp lực cao nước lạnh như sau:

Kết quả làm sạch tốt hơn

Mức sử dụng chất tẩy rửa được giảm xuống

Thời gian sấy khô ngắn hơn

Vệ sinh được nâng cao

Thời gian làm việc ngắn hơn

Việc sử dụng nước nóng giúp tiết kiệm thời gian đáng kể lên đến 35% kết quả làm sạch được cải thiện.