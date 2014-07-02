Máy phun rửa áp lực cao dòng cố định
Máy phun rửa áp lực cao dòng cố định – một trạm trung tâm, đa dạng khu vực ứng dụng Máy phun rửa áp lực cao dòng cố định của Kärcher phù hợp ở bất kỳ nơi nào cần làm sạch và khử trùng giúp tiết kiệm không gian.
KHÔNG ĐUN NÓNG
Không đốt nóng – chỉ một ống phun nhưng hiệu quả sạch sẽ không đổi. Máy phun rửa áp lực cao cố định này không có hệ thống đốt nóng riêng nhưng có thể chịu được nhiệt độ nước đầu vào từ 70 đến 80°C. Đặc biệt giúp tiết kiệm không gian khi vận hành trong chỉ một ống phun.
Lợi ích từ máy phun rửa áp lực cao
Nhiệt độ nước cao được sản sinh từ máy phun rửa áp lực cao nước nóng cho phép giảm áp suất làm việc, thời gian làm sạch và lượng tiêu thụ các chất tẩy rửa. Lợi ích của máy phun rửa áp lực cao nước nóng được so sánh với lợi ích của máy phun rửa áp lực cao nước lạnh như sau:
- Kết quả làm sạch tốt hơn
- Mức sử dụng chất tẩy rửa được giảm xuống
- Thời gian sấy khô ngắn hơn
- Vệ sinh được nâng cao
- Thời gian làm việc ngắn hơn
Việc sử dụng nước nóng giúp tiết kiệm thời gian đáng kể lên đến 35% kết quả làm sạch được cải thiện.