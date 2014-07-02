Sử dụng đa năng – phun rửa áp lực cao với Kärcher

Kärcher đã phát minh ra máy phun rửa áp lực cao vào năm 1950 và dần dần cải tiến nguyên lý phun rửa sử dụng áp lực cao. Hiệu suất cao hơn, tiêu thụ điện năng ít hơn. Tuổi thọ thiết bị dài hơn, số lần vệ sinh ít hơn.

Là thương hiệu dẫn đầu thị trường thế giới, Kärcher mang đến dòng sản phẩm không còn gì có thể mong đợi hơn về độ cải tiến kỹ thuật và tính đa năng của sản phẩm – vận hành được với cả nước nóng hoặc nước lạnh, có thể chạy bằng động cơ điện hoặc động cơ đốt trong, di động hoặc cố định.