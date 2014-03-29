Robot hút bụi
Robot hút bụi hoàn toàn tự động. Robot hút bụi Kärcher có tên RoboCleaner sẽ làm tất cả mọi công việc - mà không cần bạn phải động đến ngón tay: thiết bị có thể làm sạch tất cả các loại trải sàn gia đình tiêu chuẩn. Thậm chí khi bạn không có ở nhà. Thao tác đơn giản, chỉ cần cắm điện vào ổ cắm, bật công tắc, cài đặt thời gian làm vệ sinh và để những việc còn lại cho RoboCleaner. Robot dễ dàng vượt qua chướng ngại vật. Thậm chí nó có thể nhận diện được cầu thang và bậc thang. Sau khi làm vệ sinh xong, nó sẽ tự động trở về phần đế nhờ sự hướng dẫn của tia hồng ngoại. Khi nạp lai pin, nó sẽ tự động đổ bụi bẩn hút được.
Những điểm nổi bật
Thiết bị này có một hệ thống làm sạch độc lập, quét và hút chân không, ngay cả khi không có ai ở nhà. Đối với thảm và các bề mặt cứng.
- Vệ sinh chuyên sâu nhờ vào hệ thống hút và chà
- Làm sạch hoàn toàn độc lập - tự động đổ hộp chất bẩn khi được đặt tại trạm
- Định hướng bằng hồng ngoại
- Cảm biến thông minh giúp ngăn thiết bị rơi xuống cầu thang hay vô tình đánh rơi
- Độ ồn 54 bB cho phép công tác làm sạch được diễn ra êm ái nhẹ nhàng
- Điều chỉnh thời gian vệ sinh phù hợp
- Chương trình làm sạch thông minh được cài sẵn pho phép người sử dụng tùy ý điều chỉnh cho phù hợp với mức độ bụi bẩn cần dọn dẹp
Các đặc tính nổi bật
RoboCleaner thiết bị thông minh có khả năng làm sạch tự động và dễ dàng khắc phục các chướng ngại vật trong gia đình, thậm chí là dây điện. Thiết bị được trang bị 04 bộ cảm biến giúp ngăn chặn việc rơi xuống cầu thang hay các nơi cao tầng khác
Hệ thống cảm ứng bụi bẩn
RoboCleaner dọn dẹp kết hợp chổi quét dạng lăn và hút bụi. Thiết bị được trang bị hệ thống cảm biến thông minh giúp nhận biết cường độ tương ứng của bụi bẩn và điều chỉnh chương trình làm sạch phù hợp.
Phát hiện mọi trở ngại
Được tích hợp bộ cảm biến tiếp xúc sẽ hướng dẫn RoboCleaner di chuyển vòng quanh các chướng ngại vật. Nhờ những bánh xe lò xo treo, nó có thể làm sạch các thảm trải sàn mà không tốn nhiều sức.
Hoàn toàn tự động
Thiết bị định hướng nhờ vào tia hồng ngoại. RoboCleaner tự tìm đường về nơi để