Robot hút bụi

Robot hút bụi hoàn toàn tự động. Robot hút bụi Kärcher có tên RoboCleaner sẽ làm tất cả mọi công việc - mà không cần bạn phải động đến ngón tay: thiết bị có thể làm sạch tất cả các loại trải sàn gia đình tiêu chuẩn. Thậm chí khi bạn không có ở nhà. Thao tác đơn giản, chỉ cần cắm điện vào ổ cắm, bật công tắc, cài đặt thời gian làm vệ sinh và để những việc còn lại cho RoboCleaner. Robot dễ dàng vượt qua chướng ngại vật. Thậm chí nó có thể nhận diện được cầu thang và bậc thang. Sau khi làm vệ sinh xong, nó sẽ tự động trở về phần đế nhờ sự hướng dẫn của tia hồng ngoại. Khi nạp lai pin, nó sẽ tự động đổ bụi bẩn hút được.