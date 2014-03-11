XE QUÉT RÁC & HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP

Hiệu suất làm sạch và giá xe quét đường Karcher

Để lựa chọn được chiếc xe quét đường phù hợp, hiệu suất làm sạch và giá cả là hai yếu tố quan trọng nhất. Hiệu suất của xe quét đường Karcher khác nhau đáng kể tùy thuộc vào model và thiết kế, dao động từ khoảng 2,800 m²/h cho các dòng đẩy tay nhỏ gọn đến hơn 28,000 m²/h cho các dòng xe công nghiệp cỡ lớn.

Sự chênh lệch về hiệu suất này, cùng với các yếu tố công nghệ khác, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá xe quét đường. Dưới đây, Karcher sẽ phân tích chi tiết các yếu tố này và cung cấp một bảng so sánh trực quan để quý khách dễ dàng đưa ra quyết định.

Các yếu yố chính ảnh hưởng đến giá xe quét đường

1. Loại Xe và Hiệu Suất Tương Ứng:

Xe quét đẩy tay: Nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp cho không gian vừa và nhỏ. Có giá thành hợp lý và dễ tiếp cận nhất.

Xe quét ngồi lái: Dành cho các khu vực cực lớn như khu công nghiệp, bãi đỗ xe. Các dòng xe này có động cơ mạnh mẽ, thùng chứa lớn và công nghệ phức tạp hơn, do đó giá đầu tư cũng cao hơn.

2. Loại Động Cơ:

Karcher cung cấp các tùy chọn động cơ đa dạng như xăng, dầu diesel, LPG hoặc điện (dùng pin). Mỗi loại có ưu và nhược điểm riêng, ảnh hưởng đến chi phí ban đầu và chi phí vận hành.

3. Công Nghệ Quét & Phụ Kiện: