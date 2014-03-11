XE QUÉT RÁC & HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP
Khi nói đến vệ sinh, không công việc nào là quá lớn hoặc quá nhỏ đối với các dòng xe quét rác hút bụi công nghiệp Kärcher. Các sản phẩm của chúng tôi giúp làm sạch hiệu quả các bề mặt lớn, từ nhà xưởng, đường phố đến các cơ sở sản xuất công nghiệp. Xe quét đường hút bụi công nghiệp được kết hợp giữa chổi quét nhanh và hệ thống hút bụi mạnh mẽ, giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu. Với thiết kế linh hoạt, dễ sử dụng và bảo dưỡng, Kärcher mang lại giải pháp vệ sinh tối ưu cho nhiều lĩnh vực. Giá xe quét đường của Karcher rất hợp lý, đáp ứng tốt mọi nhu cầu vệ sinh công nghiệp và thương mại.
Một thiết bị, nhiều tính năng khả thi
Hiệu quả trong thực tế, sử dụng linh hoạt: xe quét đường và xe quét hút Kärcher gây ấn tượng trên diện rộng. Nhờ tính linh hoạt, dễ dàng xử lý và kết quả làm sạch hoàn hảo, quét dọn trở thành trò chơi của trẻ nhỏ.
Xe quét hút bụi công nghiệp là gì?
Xe quét rác hút bụi loại bỏ mọi loại bụi bẩn từ các bề mặt sàn bên trong cũng như bên ngoài nhà xưởng, đường phố đô thị. Khi sử dụng, xe quét rác công nghiệp phân tán bụi bằng chổi lăn, sau đó hút bụi bằng tuabin hút (quạt) và lắng cặn trong hệ thống lọc. Thiết bị này giúp quét sạch nhanh chóng và triệt để, phù hợp cho các khu vực lớn trong nhà xưởng, kho bãi, và xe hút bụi công nghiệp.
Xe quét hút hoạt động như thế nào?
Mẫu mã khác nhau yêu cầu những quy tắc quét khác nhau.
Nguyên tắc đá rác
Chổi lăn quay ngược chiều với chiều di chuyển. Do đó, chất bẩn được di chuyển đến phía trước của xe quét và vào thùng chứa chất thải (lấy chất bẩn trực tiếp). xe quét đẩy tay và xe quét hút công nghiệp của Karcher hoạt động theo nguyên tắc này.
Ưu điểm:
- Quét bụi thấp do tốc độ chổi thấp hơn và "đường quét" ngắn
- Ít mài mòn bàn chải
- Lý tưởng cho bụi bẩn rộng và nhiều cũng như bụi mịn
Nguyên tắc ném rác
Chất bẩn được thu gom theo hướng ngược lại với hướng di chuyển và được chuyển vào thùng chứa chất bẩn phía sau thông qua chổi lăn chính. Xe quét hút đẩy tay và xe quét hút ngồi lái của Kärcher hoạt động theo nguyên tắc này.
Ưu điểm:
- Thùng chứa cho phép mức lấp đầy lên đến 100%
- Lý tưởng cho bụi bẩn thô và nhẹ
- Thu gom chất bẩn thô một cách dễ dàng bằng cách sử dụng một cánh gạt bụi thô
- Tổng quan tốt do vị trí chỗ ngồi phía trước
Xe quét hút nào phù hợp với nhu cầu của tôi?
Mẫu hoàn hảo cho mọi thách thức: từ xe quét rác thủ công đến xe quét rác công nghiệp – các dòng xe quét đường hút của Kärcher đáp ứng mọi mong đợi về tính linh hoạt và hiệu quả. Các sản phẩm của Kärcher phù hợp cho nhà xưởng, đường phố, hay các công trình công nghiệp lớn, với các kiểu truyền động đa dạng: xăng, dầu diesel, LPG hoặc điện.
Tổng quan về tất cả các mẫu của chúng tôi:
Xe quét và máy quét hút đẩy tay
Phù hợp cho sân vườn, đường phố, nhà xưởng và các khu vực vừa và nhỏ. Các dòng máy quét rác và máy quét đường đẩy tay của Kärcher dễ dàng sử dụng và hiệu quả cho những khu vực từ 300m² trở lên. Xe quét rác nhà xưởng nhỏ gọn, dễ điều khiển, và có thể làm sạch cả các góc tường.
Xe quét ngồi lái
Xe quét rác ngồi lái lý tưởng cho các không gian lớn hơn, như bãi đỗ xe, khu công nghiệp, và nhà kho. Với công suất vượt trội và công nghệ tiên tiến, những dòng máy này đảm bảo hiệu quả và độ bền cao.
Các lĩnh vực ứng dụng của xe quét rác và xe quét hút là gì?
Xe quét rác công nghiệp mang đến nhiều giải pháp làm sạch cho các bề mặt lớn bên trong và bên ngoài. So với chổi quét thông thường, xe quét rác và xe hút bụi công nghiệp có khả năng loại bỏ bụi bẩn cứng đầu, bụi mịn và chất thải một cách nhanh chóng, hiệu quả với nỗ lực tối thiểu.
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình cho xe quét hút bụi công nghiệp bao gồm:
- Nhà kho và cơ sở logistics
- Nhà máy
- Bãi đỗ xe và đường dốc tải
- Ngành thực phẩm và đồ uống
- Cơ sở thể thao và giải trí
- Ngành thép và kim loại
- Công nghiệp điện
- Công nghiệp dược phẩm và hóa chất
- Ngành giao thông vận tải
- Trung tâm hội chợ và hội chợ thương mại
Những loại sàn nào có thể sử dụng xe quét rác và xe quét hút?
Các loại sàn và bụi bẩn khác nhau đòi hỏi xe quét rác công nghiệp phải có các giải pháp làm sạch phù hợp. Con lăn quét rác tiêu chuẩn là sự lựa chọn linh hoạt và bền bỉ, phù hợp cho nhiều loại sàn, từ sàn nhẵn đến sàn thô ráp. Tuy nhiên, không phải loại chổi lăn nào cũng có thể dùng cho tất cả các bề mặt sàn. Kärcher cung cấp nhiều tùy chọn để giúp bạn đạt hiệu quả làm sạch tối đa.
Những loại sàn điển hình sử dụng xe quét hút bụi nhà xưởng công nghiệp bao gồm:
- Sàn bê tông thô
- Sàn nhựa đường
- Sàn gạch men
- Sàn nhà xưởng và kho bãi
- Sân thể thao ngoài trời và khu vực giải trí
Tổng quan về các loại bàn chải con lăn:
Chổi lăn chính tiêu chuẩn
- Độ cứng lông trung bình
- Được sử dụng cho: bụi đường phố thông thường, lá cây hoặc môi trường có bụi trên nhựa đường, đá láng hoặc đá đan xen
Chổi lăn quét chính, loại cứng
- Lông cứng hơn đáng kể, một số còn có chèn thép
- Được sử dụng cho: bề mặt thô ráp và bụi bẩn cứng đầu hoặc chất thải nặng
Chổi lăn quét chính, loại mềm
- Lông mềm
- Được sử dụng để: loại bỏ bụi bẩn và bụi mịn trên sàn nhẵn trong nhà
Chổi lăn quét chính, chống tĩnh điện
- Lông mềm
- Được sử dụng để: giặt thảm hiệu quả tại các hội chợ thương mại hoặc các cơ sở thể thao và khách sạn
- Các mẫu sau đây được khuyến nghị để làm sạch thảm và cỏ nhân tạo: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Hiệu suất làm sạch và giá xe quét đường Karcher
Để lựa chọn được chiếc xe quét đường phù hợp, hiệu suất làm sạch và giá cả là hai yếu tố quan trọng nhất. Hiệu suất của xe quét đường Karcher khác nhau đáng kể tùy thuộc vào model và thiết kế, dao động từ khoảng 2,800 m²/h cho các dòng đẩy tay nhỏ gọn đến hơn 28,000 m²/h cho các dòng xe công nghiệp cỡ lớn.
Sự chênh lệch về hiệu suất này, cùng với các yếu tố công nghệ khác, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá xe quét đường. Dưới đây, Karcher sẽ phân tích chi tiết các yếu tố này và cung cấp một bảng so sánh trực quan để quý khách dễ dàng đưa ra quyết định.
Các yếu yố chính ảnh hưởng đến giá xe quét đường
1. Loại Xe và Hiệu Suất Tương Ứng:
Xe quét đẩy tay: Nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp cho không gian vừa và nhỏ. Có giá thành hợp lý và dễ tiếp cận nhất.
Xe quét ngồi lái: Dành cho các khu vực cực lớn như khu công nghiệp, bãi đỗ xe. Các dòng xe này có động cơ mạnh mẽ, thùng chứa lớn và công nghệ phức tạp hơn, do đó giá đầu tư cũng cao hơn.
2. Loại Động Cơ:
Karcher cung cấp các tùy chọn động cơ đa dạng như xăng, dầu diesel, LPG hoặc điện (dùng pin). Mỗi loại có ưu và nhược điểm riêng, ảnh hưởng đến chi phí ban đầu và chi phí vận hành.
3. Công Nghệ Quét & Phụ Kiện:
- Công nghệ: Các xe sử dụng "nguyên tắc ném rác" giúp lấp đầy thùng chứa tới 100% có thể có giá khác với xe dùng "nguyên tắc đá rác" chuyên cho bụi mịn.
- Loại chổi quét: Tùy vào bề mặt (bê tông, nhựa đường) và loại rác (bụi mịn, rác thô), bạn có thể cần các loại chổi khác nhau như chổi cứng, mềm hoặc chống tĩnh điện, điều này cũng ảnh hưởng tới giá.
Bảng So Sánh Hiệu Suất Các Dòng Xe Quét Đường Karcher
Dòng Sản Phẩm
Xe quét/ Xe quét hút đẩy tay
Hiệu Suất Làm Sạch (m²/giờ)
2,800 – 3,680 m²
Ứng Dụng Lý Tưởng
Sân vườn, lối đi, vỉa hè, nhà xưởng nhỏ, khu vực có diện tích hạn chế.
Yêu Cầu Báo Giá
Dòng Sản Phẩm
Xe quét hút đẩy tay (Loại lớn)
Hiệu Suất Làm Sạch (m²/giờ)
3,375 – 4,725 m²
Ứng Dụng Lý Tưởng
Nhà kho, bãi đỗ xe nhỏ, khu vực sản xuất, sảnh các trung tâm thương mại.
Yêu Cầu Báo Giá
Dòng Sản Phẩm
Xe quét hút ngồi lái
Hiệu Suất Làm Sạch (m²/giờ)
5,100 – 13,600 m²
Ứng Dụng Lý Tưởng
Nhà kho lớn, bãi đỗ xe nhiều tầng, nhà máy, trung tâm logistics.
Yêu Cầu Báo Giá
Dòng Sản Phẩm
Xe quét hút công nghiệp (Cỡ lớn)
Hiệu Suất Làm Sạch (m²/giờ)
7,200 – 28,000 m²
Ứng Dụng Lý Tưởng
Đường phố, khu đô thị, sân bay, khu công nghiệp quy mô lớn, các dự án vệ sinh công cộng.
Yêu Cầu Báo Giá
Nhận Báo Giá Xe Quét Đường Chính Xác Cho Nhu Cầu Của Bạn
Đừng ngần ngại, hãy để các chuyên gia của Karcher tư vấn giải pháp và gửi báo giá cạnh tranh nhất cho bạn.HOTLINE: 1900 5715 99