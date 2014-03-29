Vệ sinh thùng container (Tank cleaning)
Kärcher đồng nghĩa là một hệ thống mạnh mẽ và đáng tin cậy dành cho công tác vệ sinh làm sạch bên trong thùng container trong suốt 40 năm qua. Là một đơn vị dẫn đầu trên thị trường về hệ thống làm sạch chuyên nghiệp, chúng tôi mang đến những giải pháp có thể điều chỉnh theo tất cả các yêu cầu dựa trên các modules sẵn có. Các hệ thống chất lượng cao của chúng tôi đều hiệu quả, giá cạnh tranh và tiết kiệm năng lượng - đây là kết quả của bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc. Từ khâu tư vấn và lập kế hoạch đến khâu thi công, vận chuyển và thực hiện dịch vụ các hệ thống, chúng tôi luôn có mặt khi khách hàng cần. Chúng tôi mang đến các khái niệm sáng tạo đổi mới và các dịch vụ phong phú.
Hệ thống cho tất cả các nhu cầu làm sạch container.
Các hệ thống làm sạch container và bể chứa đáng tin cậy luôn cần thiết cho ngành vận tải và hậu cần cũng như là ngành hóa chất. Các dòng hàng hóa tăng lên là hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa đã tạo nên nhiều hơn các yêu cầu về chất lượng làm sạch. Ngoài các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt như HACCP (điểm giám sát tiêu chuẩn phân tích mối nguy hại) và SQAS (hệ thống đánh giá chất lượng và độ an toàn), các chứng chỉ vệ sinh điều hòa như ECD (tài liệu vệ sinh châu âu) cũng phải được tuân theo. Với tổng cộng khoảng 200,000 chất, đây là một công việc đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm chuyên gia. Mọi hệ thống vệ sinh Kärcher được thiết kế chi tiết cho các chất liên quan. Đặc biệt, các chất vệ sinh Kärcher tiên tiến là một phần thiết yếu của hệ thống này. Đảm bảo công tác an toàn là một phần không thể thiếu được trong công việc vệ sinh bên trong công ten nơ. Trong đó bao gồm các biện pháp bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm cháy nổ (ATEX) cũng như xử lý khí thải và khí thải. Các giải pháp hệ thống mô đun của Kärcher được thiết kế nhằm thỏa mãn các yêu cầu hệ thống vệ sinh đa dạng và mang lại những lợi ích tối đa cho khách hàng. Hệ thống mô đun cho phép việc điều chỉnh và mở rộng nếu cần thiết.
Ứng dụng
Từ công tác vệ sinh bên trong bể chứa thiết bị đến vệ sinh silic đa tinh thể, Kärcher mang đến một chuỗi những khả năng ứng dụng.
Các bộ phận
Việc sử các bộ phận chất lượng cao là năng lực cốt lõi cần thiết trong công tác vệ sinh bên trong bể chứa
Các hệ thống tham khảo
Ở trang này, bạn sẽ tìm ra được sự lựa chọn trong các hệ thống của chúng tôi, trên hơn 250 đã được thiết lập và lắp dựng trên toàn thế giới
Nhóm khách hàng mục tiêu - giải pháp đúng cho mọi nhu cầu
Vận chuyển hàng hóa là ngành dịch vụ được triển khai rộng rãi trên toàn thế giới. Dịch vụ bao gồm việc di chuyển một số lượng lớn hàng hóa và vật liệu. Kärcher mang đến các giải pháp làm sạch cho các công ty với mọi quy mô ở các ngành khác nhau với các loại container khác nhau.
Thương mại và công nghiệp hóa chất
Dược phẩm, sơn và nhuộm, kim loại, gỗ, dầu khoáng, nhựa, chất kết dính, vật liệu xây dựng, bê tông
Vận chuyển và hậu cần
Các đại lý vận chuyển hàng, kho bãi và các công ty hàng hóa ký gửi, vận chuyển silo, vận chuyển hàng hóa nói chung và các vật liệu dạng cồng kềnh, bê tông, xi măng, nhựa đường và phế liệu cũng như là các vận chuyển đặc biệt khác.
Ngành thực phẩm
Các nhà sản xuất nguyên liệu thô, bơ sữa và bia, các nhà sản xuất dầu và chất béo, glucose và tinh bột, sô cô la, đường, protein và các chất bổ sung thực phẩm, rau và hoa quả, các sản phẩm thực phẩm có sẵn và thực phẩm cho thú nuôi.
Các chất gây ô nhiễm:
- Các sản phẩm chất lỏng (như thực phẩm, dầu và các sản phẩm hóa chất)
- Vật liệu cồng kềnh
- Các loại khí
Các chất gây ô nhiễm
- Các sản phẩm chất lỏng (như thực phẩm, dầu và các sản phẩm hóa chất)
- Vật liệu cồng kềnh
- Các loại khí
Phương tiện làm sạch
- Nước, dung dịch có nước (kiềm, tính axít)
- Dung dịch kiểm nước
- Dung môi, axít có tính thấm lọc
Cung cấp giải pháp phù hợp từ bước khởi đầu cho đến khi kết thúc dự án
Hệ thống vệ sinh container và bể chứa của Kärcher là những giải pháp được tùy chỉnh để làm sao phù hợp với từng chủng loại cụ thể. Việc đánh giá nhu cầu tập trung vào chất lượng, độ an toàn vận hành và tính hiệu quả là khâu đầu tiên hướng tới một hệ thống được chuẩn bị tốt. Các động cơ thiết bị đều được sản xuất ở Đức
Ý tưởng, lập kế hoạch, khởi động ban đầu
Các nhu cầu mà Kärcher thực hiện là rất đa dạng với mọi khách hàng và chúng tôi đều mang lại những giải pháp tối ưu nhất. Chúng tôi theo sát khách hàng từ ý tưởng, lập kế hoạch và khâu xây dựng thông qua việc khởi động ban đầu và tiếp tục vận hành hệ thống. Bề dày kinh nghiệm trong việc cung cấp thiết bị làm sạch là nền tảng cơ bản để chúng tôi xây dựng nên niềm tin với khách hàng.
Hiệu quả, trao tận tay và dễ dàng sử dụng
Phần lớn khách hàng của chúng tôi đều thích giải pháp hoàn chỉnh - hệ thống chìa khóa trao tay. Vì mục đích này, ngoài các khái niệm hệ thống hiêu quả vận hành và thử nghiệm, chúng tôi còn cung cấp giấy phép vận hành theo các tiêu chuẩn áp dụng. Ví dụ, với hình thức bảo vệ phòng chống cháy nổ theo ATEX 94/9 hoặc hệ thống xử lý nước thải và khí thải theo bộ luật giám sát ô nhiễm của liên bang. Kärcher mang đến các hệ thống lọc nước và khí thải, chống rơi, làm khô và sản sinh nước nóng cần thiết. Chúng tôi đáp ứng các nhu cầu về việc giảm chi phí năng lượng và khí thải C02 thông qua các công nghệ quy trình vận hành và kiểm tra, sáng tạo và đổi mới giúp đảm bảo hoạt động vận hàng đáng tin cậy. Đặc biệt các chất tẩy rửa vệ sinh Kärcher dùng cho container mang lại kết quả vệ sinh tốt hơn, hiệu quả cao hơn và cũng giúp làm giảm tác động lên môi trường
"Plug & Play" – the ingenious container concept
Kärcher container concepts là các giải pháp hoàn thiện từ vận hàng đến kiểm tra, thể hiện tính chất chìa khóa trao tay. Đặc tính tiêu biểu của khái niệm này là thiết kế công ten nơ được tích hợp hoàn toàn. Điều này giúp cho khả năng sử dụng ở bất kỳ khu vực cần ít lắp dựng nhất nhưng đảm bảo tính di động tối đa - trên toàn thế giới. Ngay khi đã sẵn sàng sử dụng sau khi được lắp đặt, hệ thống vệ sinh container của Kärcher có thể mở rộng được thêm nhiều module theo yêu cầu bằng cách sử dụng nguyên lý "Plug & Play"
Các giải pháp hiệu quả
Kärcher container concepts đã được vận hành và thử nghiệm: tất cả các kết nối đường ống và điện cần thiết đều dễ dàng tiếp cận trên tường container
Các bộ phận từ cấp độ đầu vào đến cấp độ cao
Các bộ phận của máy phun rửa áp lực cao nước nóng cố định cho công tác vệ sinh bên trong và bên ngoài của xe container và bể chứa được vận hành và thử nghiệm với hàng loạt các phụ kiện ứng dụng đa dạng.
Tiện ích khái niệm TSC:
- Giảm công tác lắp dựng
- Đảm bảo chi phí và lập kế hoạch cao
- Tính di động và tính linh hoạt tối đa
- Thiết kế module với các bộ phận vận hành và thử nghiệm
Liên hệ
Để được tư vấn thêm về các giải pháp, liên hệ hotline chuyên gia 0902 685 299 (Mr. Lộc)