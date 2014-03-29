Vệ sinh thùng container (Tank cleaning)

Hệ thống cho tất cả các nhu cầu làm sạch container.

Các hệ thống làm sạch container và bể chứa đáng tin cậy luôn cần thiết cho ngành vận tải và hậu cần cũng như là ngành hóa chất. Các dòng hàng hóa tăng lên là hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa đã tạo nên nhiều hơn các yêu cầu về chất lượng làm sạch. Ngoài các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt như HACCP (điểm giám sát tiêu chuẩn phân tích mối nguy hại) và SQAS (hệ thống đánh giá chất lượng và độ an toàn), các chứng chỉ vệ sinh điều hòa như ECD (tài liệu vệ sinh châu âu) cũng phải được tuân theo. Với tổng cộng khoảng 200,000 chất, đây là một công việc đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm chuyên gia. Mọi hệ thống vệ sinh Kärcher được thiết kế chi tiết cho các chất liên quan. Đặc biệt, các chất vệ sinh Kärcher tiên tiến là một phần thiết yếu của hệ thống này. Đảm bảo công tác an toàn là một phần không thể thiếu được trong công việc vệ sinh bên trong công ten nơ. Trong đó bao gồm các biện pháp bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm cháy nổ (ATEX) cũng như xử lý khí thải và khí thải. Các giải pháp hệ thống mô đun của Kärcher được thiết kế nhằm thỏa mãn các yêu cầu hệ thống vệ sinh đa dạng và mang lại những lợi ích tối đa cho khách hàng. Hệ thống mô đun cho phép việc điều chỉnh và mở rộng nếu cần thiết.