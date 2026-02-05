Máy hút bụi lau nhà

Giải pháp làm sạch đột phá cho ngôi nhà của bạn. Trải nghiệm thế hệ mới của việc lau sàn với máy lau nhà hút bụi 3 trong 1 Xtra!Clean. Thiết bị kết hợp giữa công nghệ đổi mới, tính bền vững và chất lượng vượt trội chỉ trong một sản phẩm: hút bụi, lau nhà và hút khô – và đặc biệt hoạt động hiệu quả trên mọi loại sàn, kể cả thảm. Khám phá cách công nghệ hiện đại có thể giúp công việc dọn dẹp hàng ngày trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian quý báu và giúp cho ngôi nhà bạn luôn sáng bóng. Chấm dứt những công việc lau dọn tốn thời gian – tận hưởng hiệu quả tối ưu và sự sạch sẽ tuyệt đối.