Máy hút bụi hơi nước
Làm sạch bằng hơi nước, hút bụi khô và ướt. Máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher có khả năng làm sạch gấp 3 lần - thậm chí chỉ trong một lần phun xịt hơi nước. Thiết bị toàn diện này có thể được dùng để vệ sinh xung quanh nhà. Đơn giản, tiện lợi, tiết kiệm thời gian và không dùng đến hóa chất.
Dễ dàng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Máy hút bụi hơi nước không sử dụng hóa chất
Máy hút bụi hơi nước Kärcher kết hợp những ưu điểm của việc phun rửa bằng hơi nước với sức mạnh của máy hút bụi khô. Ví dụ, chúng có thể hút vụn bánh, trên sàn, lau sàn nhà ẩm ướt và sau đó lau khô, tất cả chỉ trong một quy trình đơn giản. Thiết bị toàn diện kết hợp các phụ kiện đặc biệt có thể làm sạch nhà một cách dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng và không dùng hóa chất.
Làm sạch sâu và hiệu quả
Đối với nhà tắm và nhà vệ sinh, nhìn sạch sẽ thôi chưa đủ. Máy hút bụi hơi nước SV 7 giúp cho không gian phòng tắm được làm sạch chuyên sâu một sách hoàn hảo từ trong ra ngoài.
Giải pháp hút bụi hoàn hảo cho người có tiền sử dị ứng
Hệ thống lọc bụi 4 tầng, sử dụng bộ lọc bằng nước tiên tiến thay cho túi đựng bụi thông thường. Kết hợp với bộ lọc HEPA giúp loại bỏ ngay cả những hạt bụi hay tác nhân gây di ứng với kích thước nhỏ nhất, kết quả là khí thải thậm chí còn có thể trong sạch hơn so với không khí trong phòng.
Hai trong một
Hút bụi hơi nước hoàn toàn khả thi ngay cả khi không thay đổi bộ lọc bởi vì nước bị hút vào máy sẽ được hấp thụ trực tiếp bởi bộ lọc bằng nước
Online Shop - Cửa hàng trực tuyến chính thức Kärcher Việt Nam.
Đặt hàng online, giao hàng toàn quốc
- Tư vấn trực tuyến
- Giao hàng miễn phí toàn quốc cho đơn hàng từ 2 triệu đồng
- Bảo hành chính hãng 12 tháng
- Sản phẩm độc quyền
- Ưu đãi hấp dẫn
- Thanh toán tiện lợi (COD, Visa/ Master card/ MoMo)
- Chương trình trả góp 0%
Hỗ trợ sản phẩm và dịch vụ vui lòng liên hệ hotline 1900 5715 99 hoặc email support.online@vn.karcher.com.
Tư vấn nhanh, vui lòng liên hệ fanpage Karcher Vietnam tại đây: https://www.facebook.com/KarcherVietnamOfficialPage/