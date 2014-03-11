Dễ dàng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Máy hút bụi hơi nước không sử dụng hóa chất

Máy hút bụi hơi nước Kärcher kết hợp những ưu điểm của việc phun rửa bằng hơi nước với sức mạnh của máy hút bụi khô. Ví dụ, chúng có thể hút vụn bánh, trên sàn, lau sàn nhà ẩm ướt và sau đó lau khô, tất cả chỉ trong một quy trình đơn giản. Thiết bị toàn diện kết hợp các phụ kiện đặc biệt có thể làm sạch nhà một cách dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng và không dùng hóa chất.