MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT | MÁY HÚT BỤI HÚT ĐƯỢC NƯỚC

Hút bụi xưởng hay ô tô, bụi khô hay ướt, bụi thô hay mịn - tất cả đều không còn là vấn đề! Máy hút bụi hút nước gia đình Karcher mang lại đa dạng khả năng sử dụng, phù hợp cho cả trong nhà và ngoài trời. Với công suất hút mạnh mẽ, hiệu quả năng lượng vượt trội và thiết kế chắc chắn, sản phẩm này vượt trội hơn các dòng máy khác. Dòng máy hút bụi nước gia đình Karcher có rất nhiều ứng dụng và đi kèm bộ phụ kiện toàn diện, biến chúng trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời cho việc làm sạch nhà cửa, khu vườn và garage của bạn.
MANG LẠI SỰ HOÀN HẢO CHO NGÔI NHÀ CỦA BẠN!
Bụi bẩn khô hay ướt – đều không quan trọng: Với dòng sản phẩm WD mạnh mẽ, hút sạch mọi loại bụi bẩn. Khám phá ngay máy hút bụi nước từ Kärcher. Công suất hút cao và khả năng loại bỏ bụi bẩn nhanh chóng, không bám cặn trên tất cả các bề mặt sàn sẽ mang lại sự hoàn hảo cho bên trong và xung quanh ngôi nhà của bạn. Cho dù là bụi bẩn ướt hay bụi bẩn khô, máy hút bụi khô và ướt WD với đa dạng phụ kiện luôn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong công việc làm sạch.
Khả năng ứng dụng đa dạng
Đa chức năng ứng dụng là một trong những ưu điểm nổi bật của máy hút bụi nước Kärcher. Công suất hút mạnh mẽ giúp hoàn thành mọi công việc dọn dẹp như trong tầng hầm, garage, nhà xưởng nhỏ tại gia hoặc ngay cả khu vườn. Sản phẩm còn giúp ích trong việc tân trang, hút bụi xe hoặc loại bỏ các mảnh vỡ và nước rơi vãi. Khả năng làm sạch tối ưu cho dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn - thiết bị mạnh mẽ này thậm chí còn giải quyết được lượng lớn nước một cách dễ dàng.
Hiệu suất làm sạch và công suất hút vượt trội
Với sức hút mạnh mẽ kết hợp với hiệu quả năng lượng vượt trội, máy hút bụi hút được nước mang đến khả năng hút sạch bụi bẩn lý tưởng nhờ các thiết bị và phụ kiện được phối hợp hoàn hảo, giúp đạt được kết quả làm sạch nhanh chóng và triệt để. Sử dụng công cụ hút khi cưa, chà nhám,... giúp giảm tiếp xúc với bụi bẩn, giữ cho không gian làm việc của bạn luôn sạch sẽ.
Trên cả sự tiện lợi
Một cấp độ mới của sự tiện lợi: thiết kế nhỏ gọn chiếm ít không gian để cất giữ. Ống hút mềm và các phụ kiện được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị. Thiết kế bộ lọc sáng tạo giúp máy hút bụi khô và ướt thuận tiện khi sử dụng - không cần tiếp xúc với bụi bẩn. Hơn nữa, tuổi thọ lâu dài nhờ vào chất lượng cao và độ bền chắc đã tạo nên sự khác biệt của máy hút bụi khô và ướt Kärcher.
Ứng Dụng
Các dòng máy hút bụi khô và ướt mạnh mẽ của Kärcher không ngại đối đầu với mọi loại bụi bẩn. Với khả năng hút bụi khô mạnh mẽ, chúng hoạt động hiệu quả tương tự như khi hút bụi ướt, mang lại sự tiện lợi tối đa và thậm chí xử lý lượng lớn chất lỏng một cách dễ dàng.. Với thiết kế linh hoạt và công suất hút mạnh mẽ, đây là giải pháp tối ưu cho máy hút bụi gia đình hoặc trong các không gian như nhà xưởng, garage, và xe ô tô.
Vệ sinh ô tô
Máy hút bụi hút nước Kärcher mang đến giải pháp toàn diện để làm sạch nội thất ô tô của bạn. Với các phụ kiện đa dạng, thiết bị này giúp bạn dễ dàng tiếp cận những khu vực khó làm sạch như giữa các ghế. Đặc biệt, máy hút bụi hút nước rất hiệu quả trong việc loại bỏ chất lỏng và mảnh vụn, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng.
Cải tạo
Máy hút bụi nước gia đình Kärcher còn xử lý được cả các loại mảnh vụn lớn trong quá trình cải tạo. Hệ thống lọc cải tiến và công suất hút mạnh mẽ giúp đơn giản hóa việc dọn dẹp và tiết kiệm năng lượng. Ngay cả khi xử lý bụi ướt hoặc các mảnh vụn thô, sản phẩm vẫn đảm bảo hiệu suất làm sạch tối ưu.
Xưởng
Dọn dẹp bụi mùn gỗ trong xưởng với máy hút bụi khô và bụi ướt Kärcher. Với công suất hút vượt trội và khả năng hoạt động liên tục, máy hút bụi hút nước công nghiệp có thể loại bỏ hoàn toàn các loại bụi bẩn, từ bụi khô đến chất lỏng, ngay khi bạn bắt đầu công việc.
Chất lỏng và mảnh vỡ
Với dòng máy hút bụi hút nước của chúng tôi không còn là vấn đề. Các mảnh vỡ như thủy tinh vỡ, nước đổ hoặc bụi bẩn ẩm ướt đều được xử lý dễ dàng nhờ vào công suất hút lớn và thiết kế chắc chắn của máy.
Nước bị rò rỉ hoặc đổ tràn
Với máy hút bụi nước Kärcher, bạn sẽ không còn lo lắng về các vụ tràn nước hay rò rỉ.. Bình chứa lớn và khả năng hút nước tuyệt vời giúp bạn dễ dàng làm sạch và sau đó đổ bỏ nước mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Khu vườn
Máy hút bụi nước gia đình là người trợ thủ đắc lực trong khu vườn của bạn! Bạn có thể dễ dàng hút sạch các cành cây nhỏ, lá, hoặc sử dụng chức năng thổi để loại bỏ mảnh vụn trong khu vực vườn hoặc ngoài trời.
Khu vực ngoài trời
Hiên nhà, garage và cầu thang sẽ được làm sạch nhanh chóng nhờ vào khả năng hút bụi mạnh mẽ của máy hút bụi hút được nước. Với các tùy chọn từ dòng WD, mọi không gian của bạn sẽ trở nên hoàn hảo mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào.
Khu vực trong nhà
Các dòng máy hút bụi khô và ướt gia đình có thể sử dụng như máy hút bụi thông thường cho các khu vực trong nhà, cung cấp hiệu suất làm sạch tuyệt vời cho những nơi có chất lỏng bị đổ hoặc lượng lớn mảnh vụn.
Ưu Điểm Độc Đáo Của Máy Hút Bụi Khô Và Ướt Kärcher
Ngăn trên cùng
Máy hút bụi khô và ướt của Kärcher lưu trữ bộ lọc ở ngăn trên, tách biệt hoàn toàn khỏi thùng chứa bụi. Hệ thống tháo lọc được cấp bằng sáng chế cho phép bạn dễ dàng rút bộ lọc ra để làm sạch mà không tiếp xúc với bụi bẩn trong thùng chứa.
Một lợi ích khác của thiết kế này là bộ lọc không chiếm không gian trong thùng chứa, cho phép bạn sử dụng một phần lớn hơn của thùng để thu gom bụi bẩn và nước.
... và giữ cho mọi thứ luôn ở phía trên
Một ưu điểm khác của bộ lọc gắn trên là bạn có thể dễ dàng chuyển từ việc hút bụi khô sang hút nước mà không cần phải tháo bộ lọc. Vì bộ lọc được đặt ở phía trên, tách biệt khỏi thùng chứa bụi, nó sẽ không tiếp xúc với nước khi bạn hút bụi ướt.
Nhiều máy hút bụi hút nước khác yêu cầu phải tháo bộ lọc trước khi hút nước, nhưng với bộ lọc gắn trên của chúng tôi, việc này không cần thiết!
Nhấn nút và bắt đầu làm sạch
Một lợi ích đặc biệt của máy hút bụi khô và ướt WD 5/P là chức năng làm sạch bộ lọc bán tự động. Chỉ cần nhấn nút ba lần, bụi bẩn sẽ rơi vào thùng chứa mà bạn không cần tháo bộ lọc ra. Đây là tính năng bạn sẽ không tìm thấy ở hầu hết các loại máy hút bụi công nghiệp khô và ướt khác.
Thùng chứa rác
Khi thùng chứa của máy hút bụi lớn dần, việc đổ thùng chứa rác cũng trở nên khó khăn hơn. Đối với các dòng máy hút bụi có thùng chứa lên đến 14 gallon chứa đầy nước, việc đổ nước có thể gặp khó khăn.
Nhưng với máy hút bụi dung tích nhỏ hơn, như loại 5 gallon và 6 gallon, việc đổ thùng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đặc biệt, máy hút bụi hút nước công nghiệp WD 5/P còn có tay cầm tích hợp giúp đổ thùng mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc bụi bẩn.
Máy hút bụi linh hoạt nhất từ trước đến nay
Khả năng ứng dụng đa dạng
Kärcher đem đến một loạt các phụ kiện đa dạng và hữu ích để sử dụng với máy hút bụi đa chức năng. Từ bàn hút sàn, ống hút khe với hệ thống lọc chuyên sâu, tất cả các bộ phận của chúng tôi được thiết kế để vận hành một cách hiệu quả nhất.
Bằng cách này, máy hút bụi đa chức năng Kärcher có thể đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng chất liệu cũng như bề mặt cần làm sạch khác nhau..
Thiết bị lý tưởng cho mọi nhu cầu làm sạch
Kärcher đem đến các giải pháp phù hợp cho mọi nhu cầu làm sạch với loạt dòng thiết bị WD mới - cho mục sử dụng thường xuyên và chuyên sâu. Nhờ dòng thiết bị đa dạng từ công suất điện, kích thước thùng chứa và các tính năng khác nhau, chúng tôi sẽ luôn có những thiết bị phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào Kärcher.
Mạnh mẽ chưa từng có
Công suất hút vượt trội
Hiệu quả của máy hút bụi không chỉ nên đánh giá bởi lưu lượng khí (l/s) hoặc lực hút (mbar) mà bằng giá trị công suất hút (W). Công suất hút của thiết bị được đo theo tiêu chuẩn IEC 60312 và được đo từ bàn hút sàn của thiết bị. Việc này kết hợp cả thông số lưu lượng khí và lực hút, đo được từ bàn hút sàn. Công suất hút càng cao, hiệu quả làm sạch càng lớn.
Mục tiêu của việc phát triển máy hút bụi khô và ướt Kärcher là để tạo ra các sản phẩm hút bụi thực sự thiết thực. Đây là lý do tại sao chúng tôi không chỉ sản xuất máy, mà chúng tôi còn phát triển các phụ kiện tiện ích đi kèm.
Hiệu suất của máy cao, động cơ tiết kiệm năng lượng kết hợp với bàn hút sàn và ống hút đã được cải tiến mang đến cho khách hàng một máy hút bụi lý tưởng, tối ưu hóa hiệu suất. Tất cả những yếu tố này kết hợp để làm cho thiết bị vận hành tốt hơn so với trước đây.
Tổng quan về lợi ích: hút bụi tối ưu, tiết kiệm thời gian, tính linh hoạt cao.
Lực hút mạnh mẽ
Máy hút bụi khô và ướt Kärcher từ dòng căn bản WD 3 đến dòng cao cấp WD 6 không chỉ có hiệu suất hút mạnh mẽ hơn mà còn là thực sự vượt trội so với các dòng máy khác trên thị trường. Viện kiểm nghiệm độc lập SLG đã lấy thông số của máy hút bụi Kärcher và các đối thủ cạnh tranh khác và khẳng định rằng Kärcher có hiệu suất hút lớn nhất trong các thiết bị được đo. SLG đã đánh giá Kärcher với điểm tối đa.
Nhanh gọn và dễ sử dụng
Với công nghệ thay thế bộ lọc được cấp bằng sáng chế giúp Tháo lắp nhanh chóng và thuận tiện hơn, không tiếp xúc với bụi bẩn, không rải bụi, có thể dễ dàng làm sạch bộ lọc sau khi sử dụng.
Tiện lợi và thiết thực
Thiết thực hơn, hiệu quả hơn
Các phụ kiện tiêu chuẩn đã được sáng chế đặc biệt cho máy hút bụi khô và ướt Kärcher giúp mở rộng ứng dụng làm sạch và mang lại hiệu quả vượt trội.
Tay cầm có thể tháo rời
Thiết kế tay cầm có thể tháo rời giúp công việc làm sạch trở nên tiện lợi hơn vì các phụ kiện có thể được gắn trực tiếp với với ống hút. Tránh các hiện tượng tắc nghẽn, thao tác đơn giản ngay cả trong không gian hẹp, khó với tới.
Ống hút tối ưu
Các ống hút có đường kính rộng và linh hoạt. Nhắm tránh các hiện tượng tắc nghẽn, có khả năng hút bụi liên tục không bị gián đoạn, di chuyển dễ dàng khi sử dụng.
Ống hút chất lượng cao
Chất lượng của ống hút được cải tiến, bền chắc và có tuổi thọ sử dụng cao.
Bàn hút sàn cao cấp
Dù cho bụi bẩn khô hoặc ướt, mịn hay thô, các bàn hút sàn được sáng chế đặc biệt đảm bảo khả năng hút mọi bụi bẩn tối ưu, thiết bị có các tính năng lý tưởng để có thể đáp ứng nhu cầu làm sạch các bề mặt ẩm ướt hoặc khô ráo.
Được thiết kế tinh tế và ưu việt hơn. Hãy cùng điểm qua một vài tính năng nổi bật
1. Tay cầm tháo lắp dễ dàng:
Tay cầm được thiết kế có thể dễ dàng gắn các phụ kiện tiện ích khác nhau, ví dụ: bàn chải.
2. Bộ lọc thông minh
Công nghệ tiên tiến giúp việc tháo lắp và làm sạch bộ lọc nhanh chóng và dễ dàng, tránh tiếp xúc với bụi bẩn.
3. Bền bỉ
Các ống hút với chất liệu cao cấp có độ bền cao.
4. Hút bụi bẩn tối ưu
Điều chỉnh và thay đổi các loại bàn hút cho phù hợp với nhu cầu hút bụi (hút bụi khô hoặc ướt).
5. Dễ dàng & thoải mái
Con lăn bên hông giúp bàn hút được đẩy đi êm ái và dễ dàng.
6. Hiệu suất hút vượt trội
Kết nối tốt giữa thùng và phần đầu thiết bị, cùng với kết nối cải tiến giữa ống hút và thùng, đảm bảo rằng khí luôn được lưu thông trong vòng kín. giúp thiết bị luôn duy trì được lực hút tối đa.
7. Động cơ hiệu suất cao
Máy hút bụi của chúng tôi hoạt động hiệu quả đáng kể hơn nhờ thiết kế động cơ tiên tiến. Điều này khiến nó tạo ra lực hút mạnh hơn nhưng vẫn tiết kiệm năng lượng.
8. Lưu lượng khí tối ưu
Các ống hút được thiết kế linh hoạt và mở rộng hơn để tránh bị tắc trong quá trình vận hành. Hình dáng ống cũng được cải thiện nhằm giúp khí hút được lưu thông dễ dàng hơn.