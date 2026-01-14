MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT | MÁY HÚT BỤI HÚT ĐƯỢC NƯỚC

Công suất hút vượt trội

Hiệu quả của máy hút bụi không chỉ nên đánh giá bởi lưu lượng khí (l/s) hoặc lực hút (mbar) mà bằng giá trị công suất hút (W). Công suất hút của thiết bị được đo theo tiêu chuẩn IEC 60312 và được đo từ bàn hút sàn của thiết bị. Việc này kết hợp cả thông số lưu lượng khí và lực hút, đo được từ bàn hút sàn. Công suất hút càng cao, hiệu quả làm sạch càng lớn.

Mục tiêu của việc phát triển máy hút bụi khô và ướt Kärcher là để tạo ra các sản phẩm hút bụi thực sự thiết thực. Đây là lý do tại sao chúng tôi không chỉ sản xuất máy, mà chúng tôi còn phát triển các phụ kiện tiện ích đi kèm.

Hiệu suất của máy cao, động cơ tiết kiệm năng lượng kết hợp với bàn hút sàn và ống hút đã được cải tiến mang đến cho khách hàng một máy hút bụi lý tưởng, tối ưu hóa hiệu suất. Tất cả những yếu tố này kết hợp để làm cho thiết bị vận hành tốt hơn so với trước đây.

Tổng quan về lợi ích: hút bụi tối ưu, tiết kiệm thời gian, tính linh hoạt cao.