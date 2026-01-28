Máy hút bụi khô và ướt WD 1s Classic
Máy hút bụi đa năng WD 1s Classic mạnh mẽ. Với thùng chứa bằng thép không gỉ giúp bạn làm sạch và ứng dụng nhiều khu vực khác nhau.
Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ: máy hút bụi đa năng WD 1s Classic là thiết bị có công suất 1.300W. Máy đi kèm thùng chứa bằng thép không gỉ 18L chắc chắn và chống va đập, đồng thời mang đến những ưu điểm đặc biệt như: khả năng làm sạch nhanh chóng và tiết kiệm không gian lưu trữ. WD 1 s Classic được trang bị hai đầu hút sàn để hút bụi trong và xung quanh nhà, trong hầm cũng như nội thất ô tô hoặc để hút nước. Có túi lọc giấy không dệt (đi kèm) để hút bụi bẩn khô. Phụ kiện máy cũng bao gồm một đầu hút sàn có kẹp đa năng để làm sạch bụi khô và ướt và một đầu hút sàn có thể chuyển đổi để làm sạch sàn nhà. Các tính năng tiện dụng khác bao gồm chức năng quạt gió, hộc đựng phụ kiện tiện dụng, móc treo dây điện và tay cầm tiện dụng.
Tính năng và ưu điểm
Phù hợp với các tác vụ làm sạch khác nhauDễ dàng làm sạch bụi bẩn ướt và khô.
Chức năng thổi tiện lợiKhu vực khó để hút bụi, có thể sử dụng chức năng thổi gió.
Thùng chứa nước bẩn 18L chất liệu thép không gỉChắc chắn, chống va đập & ăn mòn, và có công suất lớn.
Được trang bị 2 đầu hút sàn
- Phù hợp với mọi loại bề mặt sàn cứng.
Dây điện và phụ kiện có thể được cất giữ an toàn trên máy hoặc bằng móc treo tích hợp.
- Tiết kiệm không gian, lưu trữ an toàn và tiện lợi cho các phụ kiện đi kèm.
Tay cầm dễ sử dụng.
- Thiết bị dễ dàng và thuận tiện để vận chuyển.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1300
|Lực hút (W)
|200
|Dung tích thùng chứa (l)
|18
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Độ ồn (dB(A))
|76
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|4,65
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|7,027
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|399 x 399 x 519
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 1.5 m
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 0.5 m
- Đường kính danh nghĩa thanh hút: 35 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Hút sàn ướt và khô: kẹp
- Bàn hút bụi khô: Có thể chuyển sang sử dụng cho thảm và sàn cứng
- Đầu hút khe
- Bộ lọc foam: 1 Unit
- Túi giấy đựng bụi: 1 Unit
- Túi vải đựng bụi: 1 Unit
Thiết bị
- Chức năng thổi bụi
- Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Lưu trữ phụ kiện bổ sung trên đầu thiết bị
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
- Móc dây
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Bánh xe
Khu vực ứng dụng
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Ban công
- Garage
- Hầm
- Khu vực sảnh
- Nội thất xe hơi
- Hút chất lỏng hiệu quả
- Workshop
- Phòng riêng