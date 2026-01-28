Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ: máy hút bụi đa năng WD 1s Classic là thiết bị có công suất 1.300W. Máy đi kèm thùng chứa bằng thép không gỉ 18L chắc chắn và chống va đập, đồng thời mang đến những ưu điểm đặc biệt như: khả năng làm sạch nhanh chóng và tiết kiệm không gian lưu trữ. WD 1 s Classic được trang bị hai đầu hút sàn để hút bụi trong và xung quanh nhà, trong hầm cũng như nội thất ô tô hoặc để hút nước. Có túi lọc giấy không dệt (đi kèm) để hút bụi bẩn khô. Phụ kiện máy cũng bao gồm một đầu hút sàn có kẹp đa năng để làm sạch bụi khô và ướt và một đầu hút sàn có thể chuyển đổi để làm sạch sàn nhà. Các tính năng tiện dụng khác bao gồm chức năng quạt gió, hộc đựng phụ kiện tiện dụng, móc treo dây điện và tay cầm tiện dụng.