Dòng sản phẩm gia dụng - Home & Garden

Dòng sản phẩm Home & Garden bao gồm các sản phẩm như: Máy phun rửa áp lực cao, máy làm sạch bằng hơi nước, máy hút bụi, máy lau kính,...đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu làm sạch trong gia đình mà không sử dụng các hóa chất có hại cho sức khỏe.

Ngoài ra, Kärcher còn cung cấp đa dạng các hệ thống bơm nước và tưới cho sân vườn

Cho dù là trong nhà hay ngoài trời, Kärcher luôn sẵn sàng cung cấp giải pháp làm sạch với hiệu suất cao nhất và thân thiện với môi trường.