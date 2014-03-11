Dòng sản phẩm gia dụng - Home & Garden
Dòng sản phẩm Home & Garden bao gồm các sản phẩm như: Máy phun rửa áp lực cao, máy làm sạch bằng hơi nước, máy hút bụi, máy lau kính,...đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu làm sạch trong gia đình mà không sử dụng các hóa chất có hại cho sức khỏe.
Ngoài ra, Kärcher còn cung cấp đa dạng các hệ thống bơm nước và tưới cho sân vườn
Cho dù là trong nhà hay ngoài trời, Kärcher luôn sẵn sàng cung cấp giải pháp làm sạch với hiệu suất cao nhất và thân thiện với môi trường.
Cửa hàng trực tuyến Kärcher OnlineShop
Các quyền lợi khi mua hàng tại Kärcher OnlineShop
- Cửa hàng trực tuyến chính hãng duy nhất tại Việt Nam, sản phẩm 100% nhập khẩu.
- Bảo hành và hỗ trợ đổi trả theo chính sách Kärcher Việt Nam.
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho các đơn hàng từ 2 triệu đồng.
- Tư vấn online hoặc trực tiếp qua điện thoại.
- Chương trình ưu đãi, tặng voucher hấp dẫn.
- Phương thức thanh toán đa dạng: COD hoặc Visa/ master card.
- Đặt hàng trực tuyến an toàn qua hệ thống bảo mật SSL.