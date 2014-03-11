Lì xì

Guinness

    Dòng sản phẩm gia dụng - Home & Garden

    Dòng sản phẩm Home & Garden bao gồm các sản phẩm như: Máy phun rửa áp lực cao, máy làm sạch bằng hơi nước, máy hút bụi, máy lau kính,...đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu làm sạch trong gia đình mà không sử dụng các hóa chất có hại cho sức khỏe.

    Ngoài ra, Kärcher còn cung cấp đa dạng các hệ thống bơm nước và tưới cho sân vườn

    Cho dù là trong nhà hay ngoài trời, Kärcher luôn sẵn sàng cung cấp giải pháp làm sạch với hiệu suất cao nhất và thân thiện với môi trường.

    SẢN PHẨM HOME & GARDEN CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

    Kärcher Máy phun rửa áp lực cao

    Máy phun rửa áp lực cao

    Kärcher Hệ thống tưới

    Hệ thống tưới

    Kärcher Máy hút bụi

    Máy hút bụi

    Kärcher Máy hút bụi khô và ướt

    Máy hút bụi khô và ướt

    Kärcher Máy hút bụi chuyên dụng

    Máy hút bụi chuyên dụng

    Kärcher Robot hút bụi

    Robot hút bụi

    Kärcher Máy làm sạch bằng hơi nước

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    Kärcher Máy hút bụi hơi nước

    Máy hút bụi hơi nước

    Kärcher Máy lau kính

    Máy lau kính

    Kärcher Máy lau sàn

    Máy lau sàn

    Kärcher Máy hút bụi lau nhà

    Máy hút bụi lau nhà

    Kärcher Máy lọc không khí

    Máy lọc không khí

    Phụ kiện Home & Garden
    Chất tẩy rửaHome & Garden
    Delivery

    Giao hàng MIỄN PHÍ đơn hàng từ 2 triệu đồng
    Áp dụng khi mua hàng tại Online Shop
    ExpertAdvice

    Hỏi đáp & tư vấn
    5YearGuarantee

    Chương trình khuyến mãi hấp dẫn
    Tặng phiếu mua hàng khi mua máy H&G

    Các chương trình hợp tác với đối tác

    Tại đây bạn có thể tìm thấy các chương trình ưu đãi dành cho các đối tác của Kärcher.

    payoo

      Khuyen mai

      Khuyến mãi

      Xem thêm các thông tin khuyến mãi tại đây

      Mẹo sử dụng

      Cách sử dụng máy

      Ứng dụng các máy làm sạch Kärcher trong gia đình.

      mẹo rửa xe gia đình với máy phun rửa Karcher

      Mẹo làm sạch trong gia đình

      Cập nhật các mẹo làm vệ sinh nhà cửa, sân vườn & xe cộ

      cách lắp đặt và sử dụng hệ thống tưới tự động cho sân vườn

      Hệ thống tưới vườn tự động

      Liên hệ chúng tôi để được tư vấn sử dụng và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho sân vườn gia đình

      Onlineshop

      Cửa hàng trực tuyến Kärcher OnlineShop

      Các quyền lợi khi mua hàng tại Kärcher OnlineShop

      - Cửa hàng trực tuyến chính hãng duy nhất tại Việt Nam, sản phẩm 100% nhập khẩu.

      - Bảo hành và hỗ trợ đổi trả theo chính sách Kärcher Việt Nam.

      - Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho các đơn hàng từ 2 triệu đồng.

      - Tư vấn online hoặc trực tiếp qua điện thoại.

      - Chương trình ưu đãi, tặng voucher hấp dẫn.

      - Phương thức thanh toán đa dạng: COD hoặc Visa/ master card.

      - Đặt hàng trực tuyến an toàn qua hệ thống bảo mật SSL.

      MUA HÀNG TẠI ĐÂY