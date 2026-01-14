Máy lau sàn

Mang lại sự sạch bóng hoàn hảo cho không gian của bạn - Bạn có muốn việc lau sàn trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn không? Hoặc bạn muốn hoàn tất toàn bộ quy trình vệ sinh sàn chỉ trong một lần mà không cần phải hút bụi trước? Chúng tôi có những giải pháp ấn tượng cho mọi nhu cầu, và sự lựa chọn là của bạn. Nếu bạn cần một mẫu máy nhẹ, dễ di chuyển, hãy chọn máy lau nhà cầm tay FC 2-4 với pin thay thế. Tuy nhiên, nếu bạn thích phiên bản cao cấp với nhiều chế độ làm sạch khác nhau, hãy chọn máy lau sàn thông minh FC 8 với màn hình LCD hấp dẫn và kết nối ứng dụng.

Mang lại sự sạch bóng cho ngôi nhà của bạn

Sàn nhà của bạn có thể khó vệ sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là quá trình làm sạch cũng phải phức tạp. Với các dòng máy lau sàn thông minh của chúng tôi, việc lau sàn trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Máy hút bụi lau sàn khô và ướt Kärcher có thiết kế gọn nhẹ, dễ di chuyển, và được trang bị pin, giúp bạn có thể làm sạch mọi ngóc ngách một cách dễ dàng.

Máy lau nhà thông minh FC 4-4 Battery

Hiệu suất làm sạch lên đến 90 m² mỗi lần sạc pin:

  • Loại bỏ mọi vết bẩn khô và ướt hàng ngày
  • Lau và hút bụi, loại bỏ chất bẩn cứng đầu
  • Thời gian sử dụng pin lên đến 30 phút cho mỗi lần sạc
  • Phù hợp cho mọi loại sàn cứng với 2 chế độ làm sạch
  • Làm sạch hoàn hảo cả góc và các cạnh
  • Bao gồm 2 con lăn + 1 bàn lau sàn đa năng + 2 pin có thể thay thế
  • Chế độ tự làm sạch với tốc độ quay 400 vòng/phút
Máy lau nhà thông minh FC 2 Battery

Hiệu suất làm sạch lên đến 70 m² mỗi lần sạc pin:

  • Loại bỏ mọi vết bẩn khô và ướt hàng ngày
  • Lau và hút bụi, loại bỏ chất bẩn cứng đầu
  • Thời gian sử dụng pin lên đến 20 phút cho mỗi lần sạc
  • Phù hợp cho mọi loại sàn cứng
  • Tối ưu hóa cho việc làm sạch góc và các cạnh
  • Bao gồm 1 con lăn + 1 bàn lau sàn đa năng + 1 pin 4 V có thể thay thế

ƯU ĐIỂM TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

Công nghệ cạo độc quyền cho máy lau nhà thông minh

Con lăn trên máy lau nhà Kärcher liên tục được làm ướt bằng nước sạch, nước bẩn sẽ được cuốn theo vòng xoay của con lăn và thu vào bình chứa riêng. Máy lau sàn nhà gia đình Kärcher không có quạt hút, giúp thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển và vận hành cực kỳ êm ái. Con lăn trung tâm giúp làm sạch tối đa các mép sàn, đảm bảo vệ sinh toàn diện cho mọi ngóc ngách.

Hiệu quả làm sạch vượt trội 20% so với cây lau nhà thông thường

Máy lau nhà thông minh Kärcher mang lại sàn nhà sáng bóng như mới. Khả năng làm sạch nhanh hơn 20%, ít tốn sức hơn bất kỳ cây lau nhà nào khác. Không cần lau đi lau lại, các con lăn tự động cùng chức năng tự làm sạch sẽ hút bụi khô và ướt chỉ trong một lần di chuyển, sau đó đưa nước bẩn vào bình chứa riêng. Sau khi lau, sàn khô nhanh chóng chỉ trong vòng 2 phút. Máy lau sàn Kärcher còn giúp loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe gia đình.

Làm sạch nhanh gấp đôi với máy lau nhà cầm tay Kärcher

Nhờ công nghệ chà sàn bằng con lăn độc quyền, máy lau nhà cầm tay Kärcher giúp bạn đạt kết quả làm sạch hoàn hảo trong thời gian ngắn. Máy không chỉ hút bụi mà còn lau các vết bẩn khô và ướt trong cùng một bước, phù hợp cho mọi loại sàn nhà gia đình. Ngoài ra, máy còn tích hợp lược chải tóc trên con lăn, giúp thu gọn tóc dễ dàng.

Chế độ làm sạch tùy chỉnh cho máy lau sàn gia đình

Máy lau nhà thông minh Kärcher dòng FC 4-4 có thể điều chỉnh tốc độ quay của con lăn và lượng nước theo hai mức, phù hợp cho từng loại sàn nhà và bụi bẩn (chế độ 1 cho sàn gỗ, chế độ 2 cho sàn đá).

Hệ thống pin thay thế cho máy lau nhà Kärcher

Pin thay thế của Kärcher giúp máy lau nhà có thể hoạt động linh hoạt và kéo dài thời gian sử dụng. Dòng pin 4V Kärcher Power có thể được thay thế cho các dòng máy lau nhà cầm tay như FC 4-4 và FC 2-4, mang đến hiệu quả làm sạch mạnh mẽ và bền bỉ. Pin lithium-ion bền bỉ và mạnh mẽ, có thể sử dụng cho các thiết bị khác trong hệ sinh thái pin Kärcher 4V.

Hệ thống hai bình chứa tích hợp cho việc làm sạch vệ sinh

Máy lau sàn cứng Kärcher sử dụng hệ thống hai bình chứa thông minh, giúp việc lau sàn trở nên hiệu quả và tiết kiệm nước. Với máy lau nhà thông minh của Kärcher, bạn luôn làm sạch bằng nước sạch – một bước tiến vượt trội so với máy lau nhà truyền thống!

  1. Nước sạch được tự động cung cấp từ bình chứa nước sạch vào các con lăn microfiber tự quay, đảm bảo sàn nhà luôn được vệ sinh kỹ lưỡng.
  2. Các con lăn microfiber siêu thấm hút, quay với tốc độ 500 vòng/phút, giúp máy lau nhà cầm tay dễ dàng loại bỏ mọi loại vết bẩn, kể cả bụi bẩn và nước bẩn.
  3. Bụi bẩn và nước bẩn sau khi làm sạch được thu gom lại trong bình chứa nước bẩn riêng biệt, mang lại hiệu quả làm sạch cao hơn so với việc dùng máy lau sàn nhà gia đình thông thường.
  4. Sàn nhà khô ráo và sạch bóng chỉ sau 2 phút, không còn tình trạng trơn trượt.
Hiệu quả làm sạch vượt trội

Các con lăn tự động di chuyển nhẹ nhàng trên sàn và có khả năng tạo ra nhiều chuyển động lau chùi trong một lần lau. Điều này có nghĩa là bạn đạt được kết quả vệ sinh và hiệu quả hơn so với một cây lau nhà truyền thống.

 

Vệ sinh sàn nhà dễ dàng

Không cần cọ rửa bằng tay nữa. Không cần vắt giẻ lau nhà mệt nhọc nữa vì vết bẩn được loại bỏ vĩnh viễn khỏi con lăn nhờ chức năng tự làm sạch. Không cần kéo lê xô nước xung quanh nhờ các thùng chứa nước sạch và nước bẩn có thể tháo rời. Và không cần tốn tiền mua miếng lau dùng một lần nữa!

Thích hợp cho mọi loại sàn cứng

Độ ẩm dư thừa thấp giúp máy lau nhà của chúng tôi phù hợp với hầu hết các loại sàn cứng (đá, gạch, gỗ, gỗ công nghiệp, vinyl, v.v.). Sàn nhà có thể đi lại ngay lập tức. Kết hợp với các dung dịch vệ sinh sàn Kärcher để chăm sóc sàn hoàn hảo.

Vệ sinh sát tường hoàn hảo

Không giống như các máy lau sàn cứng khác đặt bộ phận dẫn động ở cạnh, khiến bạn không thể lau sát vào các mép tường, bộ phận dẫn động con lăn được đặt ở trung tâm của máy chúng tôi đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời ở các góc và dọc theo các cạnh tường.

Con lăn giặt được

Việc lắp và tháo các con lăn microfiber diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Con lăn cũng có thể giặt bằng máy ở nhiệt độ lên đến 60°C (140°F). Không còn tốn thêm tiền (chưa kể rác thải) cho các miếng lau dùng một lần nữa!

Tiết kiệm nước lên đến 90%

So với việc lau dọn bằng phương pháp ​​thông thường với giẻ lau và xô nước.

KHU VỰC ỨNG DỤNG

  • Loại bỏ mọi loại vết bẩn khô và ướt trên sàn cứng
  • Dành cho tất cả các loại sàn cứng như sàn gỗ, sàn laminate, đá, vải sơn và PVC
  • Hiệu suất làm sạch tối ưu dọc theo các cạnh

Câu hỏi thường gặp

Cách lau sàn hiệu quả nhất là giữ nước bẩn và nước sạch tách biệt. Với cây lau nhà và xô nước truyền thống, điều này rất khó thực hiện. Ngay cả với cây lau nhà dạng bông lau, bạn cũng phải thường xuyên vắt nước bẩn và vệ sinh lại nước sạch, tốn nhiều thời gian.

Máy lau sàn cứng Kärcher giải quyết vấn đề này bằng cách luôn giữ nước sạch và nước bẩn riêng biệt trong hai bình chứa. Máy cũng tự động cung cấp lượng nước sạch vừa đủ (và dung dịch vệ sinh sàn, nếu cần) để lau sạch mà không bị gián đoạn.

Hãy tưởng tượng bạn có thể lau sạch cả bếp hoặc phòng khách mà không cần phải cọ rửa, sử dụng xô nước hay tiếp xúc với bụi bẩn! Thêm vào đó, với con lăn microfiber quay 500 vòng/phút, máy lau nhà thông minh của Kärcher giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn mang lại kết quả làm sạch sâu hơn nhiều so với cây lau nhà thông thường.

Cây lau nhà dạng xịt chủ yếu làm sạch các bụi bẩn bề mặt và có thể tốn kém về lâu dài. Nhiều loại cây lau nhà dạng xịt chỉ làm sạch trên bề mặt, trong khi máy lau nhà cầm tay của Kärcher, với con lăn microfiber quay 500 vòng/phút, giúp làm sạch sâu cho các sàn cứng. Động cơ sẽ thực hiện tất cả công việc làm sạch cho bạn!

Điểm tuyệt vời nhất là các con lăn microfiber của máy lau nhà thông minh Kärcher có thể giặt bằng máy. Khác với cây lau nhà khác, bạn không cần phải mua các miếng lau thay thế đắt đỏ, giúp giảm chi phí và lượng rác thải. Ngoài ra, các loại cây lau nhà ngoài thị trường thường tiêu thụ nhiều dung dịch tẩy rửa, trong khi chỉ với một chai dung dịch vệ sinh sàn Kärcher, bạn có thể sử dụng đến 50-100 lần (Áp dụng khi dùng chai nước lau sàn 500ml tại Karcher, mỗi lần pha sẽ dùng 5ml hòa tan với bình chứa nước sạch). Hoặc đơn giản chỉ cần dùng nước để làm sạch.

Cây lau nhà dạng xịt có thể có giá thành thấp lúc đầu, nhưng chi phí mua miếng lau thay thế và dung dịch vệ sinh sẽ tăng nhanh theo thời gian. Trong khi đó, máy lau sàn cứng động cơ của Kärcher không chỉ giúp tiết kiệm chi phí về lâu dài mà còn làm sạch sàn một cách sâu hơn và hiệu quả hơn.

Sàn nhà có khe nứt hoặc kẽ hở có thể bị hơi nước xâm nhập và gây hư hại. Ngoài ra, một số loại sàn vinyl có thể cong vênh khi tiếp xúc với nhiệt trực tiếp. Vì vậy, dù hơi nước có thể phù hợp để làm sạch gạch men, nhưng nó không phải là lựa chọn tốt cho sàn gỗ tự nhiên hay sàn vinyl.

Đối với sàn gỗ, máy chà sàn gia đình có con lăn quay như các mẫu Kärcher FC 3 và FC 5 là lựa chọn lý tưởng. Vì máy lau sàn cứng của Kärcher sử dụng rất ít nước hoặc dung dịch tẩy rửa (ít hơn nhiều so với cây lau nhà thông thường) nên sàn sẽ khô nhanh chóng – thường chỉ mất khoảng 2 phút.

Máy lau nhà thông minh gia đình Kärcher có một số ưu điểm vượt trội so với các dòng máy lau nhà phổ biến khác:

  • Con lăn tiếp xúc trực tiếp với sàn, giúp làm sạch toàn diện hơn.
  • Làm sạch từ mép đến viền, đảm bảo vệ sinh sát tường và ván chân tường.
  • Loại bỏ nước bẩn hiệu quả, giúp sàn khô nhanh hơn (chỉ trong 2 phút).
  • Đầu lau xoay linh hoạt, dễ dàng vệ sinh quanh đồ nội thất và góc cạnh.
  • Bề rộng làm sạch 12 inch (~30 cm).
  • Con lăn có thể giặt bằng máy, tiết kiệm chi phí thay thế miếng lau.
  • Được chứng nhận hoạt động êm ái với chứng chỉ QuietMark.
  • Bảo hành 12 tháng. Đổi trả trong vòng 3 ngày đầu tiên nếu có lỗi kỹ thuật.

Máy lau nhà cầm tay Kärcher được thiết kế để sử dụng trên nhiều loại bề mặt như:

  • Sàn gỗ đã có lớp chống thấm/lớp bóng.
  • Sàn gạch men, sàn vinyl, sàn đá (ví dụ: đá cẩm thạch, đá travertine).
  • Sàn laminate chống nước.
  • Sàn bê tông bóngsàn linoleum.

Tuy nhiên, máy chà sàn nhà gia đình Kärcher không nên sử dụng trên các loại sàn chưa hoàn thiện hoặc không chống nước như:

  • Sàn gỗ chưa niêm phong/chưa hoàn thiện.
  • Sàn laminate không chống nước, sàn gỗ bần chưa xử lý.
  • Sàn có thảm.

Hầu hết người dùng sẽ sử dụng được từ 50-100 lần với mỗi chai dung dịch 500ml. Bạn chỉ cần thêm 1/4 đến 1/2 nắp dung dịch vào bình chứa nước sạch và đổ đầy tới vạch tối đa.

Không. Máy lau nhà cầm tay Kärcher được thiết kế để sử dụng với con lăn microfiber ướt quay với tốc độ 500 vòng/phút. Bạn cần đảm bảo luôn có nước trong bình chứa để đạt hiệu quả làm sạch tốt nhất.

Con lăn microfiber của Kärcher có chiều rộng khoảng 15 cm. Khi lắp đặt, máy chà sàn nhà gia đình FC 4-4 Kärcher có chiều rộng làm sạch tổng cộng khoảng 30cm, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Máy lau nhà cầm tay Kärcher được bảo hành 12 tháng và nằm trong chương trình Đổi Nhanh. Nếu máy cần sửa chữa trong thời gian bảo hành, trung tâm hỗ trợ của chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi máy thay thế cho bạn mà không cần mang máy đến trung tâm dịch vụ.

  • Máy FC 2-4 được sản xuất tại Châu Âu (Lithuania).
  • Máy FC 4-4 được sản xuất tại Châu Âu.
  • Các dung dịch vệ sinh sàn được sản xuất tại Đức và các bộ con lăn thay thế được sản xuất tại Pháp.