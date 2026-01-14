Máy lau sàn
Mang lại sự sạch bóng hoàn hảo cho không gian của bạn - Bạn có muốn việc lau sàn trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn không? Hoặc bạn muốn hoàn tất toàn bộ quy trình vệ sinh sàn chỉ trong một lần mà không cần phải hút bụi trước? Chúng tôi có những giải pháp ấn tượng cho mọi nhu cầu, và sự lựa chọn là của bạn. Nếu bạn cần một mẫu máy nhẹ, dễ di chuyển, hãy chọn máy lau nhà cầm tay FC 2-4 với pin thay thế. Tuy nhiên, nếu bạn thích phiên bản cao cấp với nhiều chế độ làm sạch khác nhau, hãy chọn máy lau sàn thông minh FC 8 với màn hình LCD hấp dẫn và kết nối ứng dụng.
Mang lại sự sạch bóng cho ngôi nhà của bạn
Sàn nhà của bạn có thể khó vệ sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là quá trình làm sạch cũng phải phức tạp. Với các dòng máy lau sàn thông minh của chúng tôi, việc lau sàn trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Máy hút bụi lau sàn khô và ướt Kärcher có thiết kế gọn nhẹ, dễ di chuyển, và được trang bị pin, giúp bạn có thể làm sạch mọi ngóc ngách một cách dễ dàng.
Máy lau nhà thông minh FC 4-4 Battery
Hiệu suất làm sạch lên đến 90 m² mỗi lần sạc pin:
- Loại bỏ mọi vết bẩn khô và ướt hàng ngày
- Lau và hút bụi, loại bỏ chất bẩn cứng đầu
- Thời gian sử dụng pin lên đến 30 phút cho mỗi lần sạc
- Phù hợp cho mọi loại sàn cứng với 2 chế độ làm sạch
- Làm sạch hoàn hảo cả góc và các cạnh
- Bao gồm 2 con lăn + 1 bàn lau sàn đa năng + 2 pin có thể thay thế
- Chế độ tự làm sạch với tốc độ quay 400 vòng/phút
Máy lau nhà thông minh FC 2 Battery
Hiệu suất làm sạch lên đến 70 m² mỗi lần sạc pin:
- Loại bỏ mọi vết bẩn khô và ướt hàng ngày
- Lau và hút bụi, loại bỏ chất bẩn cứng đầu
- Thời gian sử dụng pin lên đến 20 phút cho mỗi lần sạc
- Phù hợp cho mọi loại sàn cứng
- Tối ưu hóa cho việc làm sạch góc và các cạnh
- Bao gồm 1 con lăn + 1 bàn lau sàn đa năng + 1 pin 4 V có thể thay thế
ƯU ĐIỂM TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT
Công nghệ cạo độc quyền cho máy lau nhà thông minh
Con lăn trên máy lau nhà Kärcher liên tục được làm ướt bằng nước sạch, nước bẩn sẽ được cuốn theo vòng xoay của con lăn và thu vào bình chứa riêng. Máy lau sàn nhà gia đình Kärcher không có quạt hút, giúp thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển và vận hành cực kỳ êm ái. Con lăn trung tâm giúp làm sạch tối đa các mép sàn, đảm bảo vệ sinh toàn diện cho mọi ngóc ngách.
Hiệu quả làm sạch vượt trội 20% so với cây lau nhà thông thường
Máy lau nhà thông minh Kärcher mang lại sàn nhà sáng bóng như mới. Khả năng làm sạch nhanh hơn 20%, ít tốn sức hơn bất kỳ cây lau nhà nào khác. Không cần lau đi lau lại, các con lăn tự động cùng chức năng tự làm sạch sẽ hút bụi khô và ướt chỉ trong một lần di chuyển, sau đó đưa nước bẩn vào bình chứa riêng. Sau khi lau, sàn khô nhanh chóng chỉ trong vòng 2 phút. Máy lau sàn Kärcher còn giúp loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe gia đình.
Làm sạch nhanh gấp đôi với máy lau nhà cầm tay Kärcher
Nhờ công nghệ chà sàn bằng con lăn độc quyền, máy lau nhà cầm tay Kärcher giúp bạn đạt kết quả làm sạch hoàn hảo trong thời gian ngắn. Máy không chỉ hút bụi mà còn lau các vết bẩn khô và ướt trong cùng một bước, phù hợp cho mọi loại sàn nhà gia đình. Ngoài ra, máy còn tích hợp lược chải tóc trên con lăn, giúp thu gọn tóc dễ dàng.
Chế độ làm sạch tùy chỉnh cho máy lau sàn gia đình
Máy lau nhà thông minh Kärcher dòng FC 4-4 có thể điều chỉnh tốc độ quay của con lăn và lượng nước theo hai mức, phù hợp cho từng loại sàn nhà và bụi bẩn (chế độ 1 cho sàn gỗ, chế độ 2 cho sàn đá).
Hệ thống pin thay thế cho máy lau nhà Kärcher
Pin thay thế của Kärcher giúp máy lau nhà có thể hoạt động linh hoạt và kéo dài thời gian sử dụng. Dòng pin 4V Kärcher Power có thể được thay thế cho các dòng máy lau nhà cầm tay như FC 4-4 và FC 2-4, mang đến hiệu quả làm sạch mạnh mẽ và bền bỉ. Pin lithium-ion bền bỉ và mạnh mẽ, có thể sử dụng cho các thiết bị khác trong hệ sinh thái pin Kärcher 4V.
Hệ thống hai bình chứa tích hợp cho việc làm sạch vệ sinh
Máy lau sàn cứng Kärcher sử dụng hệ thống hai bình chứa thông minh, giúp việc lau sàn trở nên hiệu quả và tiết kiệm nước. Với máy lau nhà thông minh của Kärcher, bạn luôn làm sạch bằng nước sạch – một bước tiến vượt trội so với máy lau nhà truyền thống!
- Nước sạch được tự động cung cấp từ bình chứa nước sạch vào các con lăn microfiber tự quay, đảm bảo sàn nhà luôn được vệ sinh kỹ lưỡng.
- Các con lăn microfiber siêu thấm hút, quay với tốc độ 500 vòng/phút, giúp máy lau nhà cầm tay dễ dàng loại bỏ mọi loại vết bẩn, kể cả bụi bẩn và nước bẩn.
- Bụi bẩn và nước bẩn sau khi làm sạch được thu gom lại trong bình chứa nước bẩn riêng biệt, mang lại hiệu quả làm sạch cao hơn so với việc dùng máy lau sàn nhà gia đình thông thường.
- Sàn nhà khô ráo và sạch bóng chỉ sau 2 phút, không còn tình trạng trơn trượt.
Hiệu quả làm sạch vượt trội
Các con lăn tự động di chuyển nhẹ nhàng trên sàn và có khả năng tạo ra nhiều chuyển động lau chùi trong một lần lau. Điều này có nghĩa là bạn đạt được kết quả vệ sinh và hiệu quả hơn so với một cây lau nhà truyền thống.
Vệ sinh sàn nhà dễ dàng
Không cần cọ rửa bằng tay nữa. Không cần vắt giẻ lau nhà mệt nhọc nữa vì vết bẩn được loại bỏ vĩnh viễn khỏi con lăn nhờ chức năng tự làm sạch. Không cần kéo lê xô nước xung quanh nhờ các thùng chứa nước sạch và nước bẩn có thể tháo rời. Và không cần tốn tiền mua miếng lau dùng một lần nữa!
Thích hợp cho mọi loại sàn cứng
Độ ẩm dư thừa thấp giúp máy lau nhà của chúng tôi phù hợp với hầu hết các loại sàn cứng (đá, gạch, gỗ, gỗ công nghiệp, vinyl, v.v.). Sàn nhà có thể đi lại ngay lập tức. Kết hợp với các dung dịch vệ sinh sàn Kärcher để chăm sóc sàn hoàn hảo.
Vệ sinh sát tường hoàn hảo
Không giống như các máy lau sàn cứng khác đặt bộ phận dẫn động ở cạnh, khiến bạn không thể lau sát vào các mép tường, bộ phận dẫn động con lăn được đặt ở trung tâm của máy chúng tôi đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời ở các góc và dọc theo các cạnh tường.
Con lăn giặt được
Việc lắp và tháo các con lăn microfiber diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Con lăn cũng có thể giặt bằng máy ở nhiệt độ lên đến 60°C (140°F). Không còn tốn thêm tiền (chưa kể rác thải) cho các miếng lau dùng một lần nữa!
Tiết kiệm nước lên đến 90%
So với việc lau dọn bằng phương pháp thông thường với giẻ lau và xô nước.
KHU VỰC ỨNG DỤNG
- Loại bỏ mọi loại vết bẩn khô và ướt trên sàn cứng
- Dành cho tất cả các loại sàn cứng như sàn gỗ, sàn laminate, đá, vải sơn và PVC
- Hiệu suất làm sạch tối ưu dọc theo các cạnh