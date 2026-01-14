Cách lau sàn hiệu quả nhất là giữ nước bẩn và nước sạch tách biệt. Với cây lau nhà và xô nước truyền thống, điều này rất khó thực hiện. Ngay cả với cây lau nhà dạng bông lau, bạn cũng phải thường xuyên vắt nước bẩn và vệ sinh lại nước sạch, tốn nhiều thời gian.

Máy lau sàn cứng Kärcher giải quyết vấn đề này bằng cách luôn giữ nước sạch và nước bẩn riêng biệt trong hai bình chứa. Máy cũng tự động cung cấp lượng nước sạch vừa đủ (và dung dịch vệ sinh sàn, nếu cần) để lau sạch mà không bị gián đoạn.

Hãy tưởng tượng bạn có thể lau sạch cả bếp hoặc phòng khách mà không cần phải cọ rửa, sử dụng xô nước hay tiếp xúc với bụi bẩn! Thêm vào đó, với con lăn microfiber quay 500 vòng/phút, máy lau nhà thông minh của Kärcher giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn mang lại kết quả làm sạch sâu hơn nhiều so với cây lau nhà thông thường.