Máy lau sàn FC 4-4 Battery
Làm sạch chính xác: Máy lau sàn FC 4-4 Battery loại bỏ bụi bẩn khô và ướt hàng ngày một cách chính xác và nhanh chóng với hai chế độ làm sạch tùy chỉnh. Đi kèm pin có thể thay thế và bộ sạc nhanh Duo.
Máy lau sàn FC 4-4 Battery đa năng 2 trong 1: loại bỏ bụi bẩn khô và ướt hàng ngày chỉ trong một bước. Với thời gian sử dụng pin dài tối đa 30 phút cho mỗi lần sạc, bạn có thể làm sạch các khu vực rộng tới 90m2 một cách dễ dàng. Bộ sạc nhanh Duo đi kèm cho phép sạc nhanh chỉ trong 70 phút. Tín hiệu trực quan trên máy được sử dụng để thông báo khi nào cần đổ đầy bình nước ngọt và khi nào bình chứa nước bẩn đã cạn. Sau khi khởi động thiết bị, 2 con lăn sẽ tự động được làm ẩm bằng nước từ bình chứa nước sạch. Lượng nước có thể được điều chỉnh tùy theo bề mặt sàn với hai chế độ làm sạch. FC 4-4 làm sạch ngay cả những nơi khó tiếp cận và tóc cách dễ dàng. Người dùng được hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn nhờ ngăn chứa nước bẩn tích hợp, có thể tháo rời và vệ sinh sau khi sử dụng thiết bị. FC 4-4 có thể tự đứng và có thể được cất giữ tiết kiệm không gian nhờ tay cầm có thể tháo rời. Thiết bị phù hợp với mọi loại sàn cứng. Pin có thể trao đổi nguồn Pin 4V Kärcher tương thích với tất cả các thiết bị nguồn Pin 4V Kärcher.
Tính năng và ưu điểm
Tất cả trong một: Loại bỏ mọi loại bụi bẩn khô và ướt hàng ngày chỉ trong một bướcTiết kiệm 50% thời gian: Công nghệ hút bụi thô cho phép lau sạch mà không cần phải hút bụi trước. Hút tóc tối ưu nhờ bộ lọc tóc tích hợp. Làm sạch các cạnh
Lau sạch hơn 20%* so với cây lau nhà và thuận tiện hơn nhiềuHệ thống 2 bình chứa: Làm ướt con lăn từ bình chứa nước sạch trong khi chất bẩn được thu gom vào bình chứa nước bẩn. Dễ sử dụng: Không cần kéo xô nước xung quanh nhà, không cần vắt khăn lau sàn bằng tay, không cần phải cọ rửa. Con lăn có thể giặt bằng máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.
Hai chế độ làm sạch khác nhauVòng quay của con lăn và lượng nước có thể điều chỉnh tùy theo loại bụi bẩn và sàn nhà. Thích hợp cho tất cả các sàn cứng – bao gồm sàn gỗ, gỗ dán, gạch đá và gốm, PVC và nhựa vinyl. Độ ẩm còn lại thấp, có thể được đi lại trên sàn sau khoảng 2 phút.
Nguồn pin 4V Kärcher
- Bền bỉ và mạnh mẽ nhờ tế bào Li-Ion.
- Pin có thể thay đổi được có thể được sử dụng trong tất cả các thiết bị Nguồn Pin 4 V Kärcher khác.
Độc lập và dễ điều khiển
- Tiện dụng khi công việc bị gián đoạn: Thiết bị đứng độc lập.
- Dễ dàng làm sạch dưới đồ nội thất và xung quanh đồ vật.
Giám sát mức bình chứa thông minh
- Tỷ lệ cân bằng: bình chứa nước bẩn đầy khi bình chứa nước ngọt cạn.
Dễ dàng làm sạch thiết bị
- Chức năng vệ sinh thiết bị và con lăn.
- Làm sạch bộ lọc tóc đơn giản bằng bàn chải làm sạch đi kèm.
- Bình chứa nước bẩn có thể được làm sạch mà không tiếp xúc với chất bẩn.
Tay cầm có thể tháo rời và trạm cất giữ có ngăn chứa con lăn
- Tiết kiệm không gian lưu trữ nhờ chiều cao ngăn xếp có thể điều chỉnh, có thể giảm khoảng 30 cm.
- Các con lăn có thể được xếp gọn ngay trên ngăn chứa.
Cực kỳ êm ái
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Thiết bị chạy bằng pin
|Nền tảng pin
|Nền tảng pin 4V
|Dung tích thùng chứa nước sạch (ml)
|400
|Dung tích bình chứa nước thải (ml)
|200
|Bề rộng thanh lăn (mm)
|300
|Thời gian sàn khô (phút) (min)
|khoảng 2
|Độ ồn (dB(A))
|57
|Loại pin
|Pin Lithium-ion
|Điện áp (V)
|Trên danh nghĩa 7,2 - 7,4 - Tối đa 8,4
|Dung lượng (Ah)
|2,5
|Số lượng pin cần thiết (Unit)
|2
|Hiệu suất mỗi lần sạc pin (m²)
|khoảng 90 (2,5 Ah)
|Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (min)
|khoảng 30 (2,5 Ah)
|Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (min)
|50 / 70
|Cường độ dòng sạc (A)
|2 x 2,5
|Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,4
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,671
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Máy lau sàn Kärcher đạt hiệu suất làm sạch tốt hơn tới 20% so với cây lau nhà thông thường trong danh mục thử nghiệm "Lau". Đề cập đến các kết quả thử nghiệm trung bình về hiệu quả làm sạch, khả năng loại bỏ bụi bẩn và vệ sinh sát cạnh.
Scope of supply
- Biến thể: Có kèm pin và sạc
- Pin: Pin 2,5 Ah Pin năng lượng (2 cái.)
- Bộ sạc: Bộ sạc nhanh nguồn pin 4V (1 cái.)
- Ru-lo đa năng cho nhiều loại sàn: 2 Unit
- Chất tẩy rửa: Nước lau sàn đa năng RM 536, 30 ml
- Làm sạch bàn chải
Thiết bị
- Hệ thống bình kép
- Vòng quay của con lăn và lượng nước có thể được điều chỉnh
- Khay để máy và trạm vệ sinh con lăn
- Chế độ tự làm sạch
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Vết bẩn cứng đầu
- Bụi bẩn thô
- Bụi bẩn mịn
- Bụi bẩn khô
- Tất cả trong một: Loại bỏ tất cả các loại bụi bẩn khô và ướt hàng ngày.