Máy lau sàn FC 4-4 Battery đa năng 2 trong 1: loại bỏ bụi bẩn khô và ướt hàng ngày chỉ trong một bước. Với thời gian sử dụng pin dài tối đa 30 phút cho mỗi lần sạc, bạn có thể làm sạch các khu vực rộng tới 90m2 một cách dễ dàng. Bộ sạc nhanh Duo đi kèm cho phép sạc nhanh chỉ trong 70 phút. Tín hiệu trực quan trên máy được sử dụng để thông báo khi nào cần đổ đầy bình nước ngọt và khi nào bình chứa nước bẩn đã cạn. Sau khi khởi động thiết bị, 2 con lăn sẽ tự động được làm ẩm bằng nước từ bình chứa nước sạch. Lượng nước có thể được điều chỉnh tùy theo bề mặt sàn với hai chế độ làm sạch. FC 4-4 làm sạch ngay cả những nơi khó tiếp cận và tóc cách dễ dàng. Người dùng được hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn nhờ ngăn chứa nước bẩn tích hợp, có thể tháo rời và vệ sinh sau khi sử dụng thiết bị. FC 4-4 có thể tự đứng và có thể được cất giữ tiết kiệm không gian nhờ tay cầm có thể tháo rời. Thiết bị phù hợp với mọi loại sàn cứng. Pin có thể trao đổi nguồn Pin 4V Kärcher tương thích với tất cả các thiết bị nguồn Pin 4V Kärcher.