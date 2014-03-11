Máy lau kính cầm tay sử dụng pin

Làm sạch mà không để lại vệt. Nhanh hơn gấp ba lần. Không chỉ dành cho cửa sổ.

Tiết kiệm thời gian và công sức cho chính bạn với máy lau kính Kärcher WV 6 Plus. Chức năng hút nước bẩn đảm bảo làm sạch hiệu quả mà không để lại vệt nước và cặn bẩn. Ngoài ra, máy lau kính sử dụng pin tiện lợi cho việc làm sạch cửa sổ mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn. Máy lau kính WV 6 Plus thích hợp sử dụng cho tất cả các bề mặt phẳng cứng như gương, bếp, cửa ra vào, gạch lát và bàn.