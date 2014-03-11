Máy lau kính cầm tay sử dụng pin
Làm sạch bề mặt kính mà không để lại sọc. Tiết kiệm thời gian gấp ba lần. Phù hợp cho tất cả bề mặt kính. Máy lau kính Kärcher giúp làm sạch các loại cửa sổ, không để lại vệt bẩn và sọc. Tiết kiệm thời gian gấp ba lần so với vệ sinh bằng tay.
Làm sạch mà không để lại vệt. Nhanh hơn gấp ba lần. Không chỉ dành cho cửa sổ.
Tiết kiệm thời gian và công sức cho chính bạn với máy lau kính Kärcher WV 6 Plus. Chức năng hút nước bẩn đảm bảo làm sạch hiệu quả mà không để lại vệt nước và cặn bẩn. Ngoài ra, máy lau kính sử dụng pin tiện lợi cho việc làm sạch cửa sổ mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn. Máy lau kính WV 6 Plus thích hợp sử dụng cho tất cả các bề mặt phẳng cứng như gương, bếp, cửa ra vào, gạch lát và bàn.
Nhanh hơn gấp 3 lần
Làm sạch cửa sổ nhanh hơn gấp ba lần với máy lau kính Kärcher WV 6 Plus
Không để lại vệt
Không để lại vệt nước bẩn nhờ chổi cao su chất lượng cao và chức năng hút sáng tạo
Không nhỏ giọt
Chức năng hút sạch nước khỏi ô kính một cách nhanh chóng - không để lại nước bẩn nhỏ giọt.
Chất lượng cao
Chất lượng cao nguyên bản từ nhà phát minh ra máy lau kính sử dụng pin
Làm sạch vết bẩn chỉ trong 3 bước
Phun
Trước tiên sử dụng bình phun hóa chất là ẩm cửa sổ.
Làm sạch
Sau đó loại bỏ chất bẩn bằng vải hoặc khăn vi sợi - microfibre
Hút nước đọng và bụi bẩn
Hoàn tất bằng cách hút nước bẩn bằng máy lau kính và giữ cho khu vực cửa sổ/ kiếng luôn được khô ráo sạch sẽ, không hề có nước bẩn văng ra hay nhiễu xuống xung quanh.
Một giải pháp cho tất cả các bề mặt kính
Vệ sinh cửa sổ
Với máy lau kính Kärcher, việc vệ sinh cửa sổ thật dễ dàng chỉ trong vài giây mà không để lại sọc.
Vệ sinh buồng tắm và tường lát gạch
Dễ dàng vệ sinh các mặt kính và tường lát gạch trong phòng tắm.
Hút chất lỏng
Hút chất lỏng bị đổ, nước đọng thật đơn giản với máy lau kính Kärcher.
Hút nước đọng
Máy lau kính Kärcher giúp nhanh chóng hút sạch nước đọng trên các bề mặt cửa sổ.
Các tính năng của máy lau kính Kärcher WV
