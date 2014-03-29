Máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô
Mọi thứ cho ngành công nghiệp vệ sinh. Trong lĩnh vực hệ thống vệ sinh công nghiệp, Kärcher luôn mang đến những giải pháp sáng tạo và cải tiến đáp ứng mọi yêu cầu. Điển hình là các sản phẩm máy phun rửa áp lực cao, máy hút bụi công nghiệp, hệ thống vệ sinh bể chứa và bộ phận, máy vệ sinh bằng đá khô.
Độ sạch hoàn hảo
Các khuôn, bộ phận, máy móc bị dính đất cát thường rất khó có thể làm sạch. Vấn đề ở chỗ: Việc phun cát làm sạch có thể để lại chất phun như cát hoặc hạt thủy tinh nhỏ. Điều này có nghĩa là phải vệ sinh lại sau khi đã làm sạch. Rất cần thiết sử dụng máy bắn đá khô băng công suất cao từ Kärcher. Sau khi phun xong, các viên băng khô sẽ giúp hòa tan hoàn toàn trong chất carbon dioxide (CO2). Mang lại độ sạch hoàn hảo.
Lợi ích từ việc phun băng khô
- Không cần chuẩn bị bất cứ công đoạn nào trước khi làm sạch
không cần tháo lắp máy làm sạch. Các hạt nhỏ dễ dàng tiếp cận vào bên trong ngóc ngách và vết nứt dù là nhỏ nhất.
- thời gian máy làm việc giảm xuống còn tối thiếu
là nhờ việc làm sạch nhanh và hiệu quả từ băng khô.
- Làm sạch thân thiện với môi trường
không sử dụng thêm bất kỳ các hóa chất hay các chất phun.
- Các bề mặt không bị tổn hại.
- không để lại cặn dư thừa
băng khô giúp làm sạch hoàn toàn chất CO2. Không còn để lại chất dư thừa cặn bã ví dụ như chất ăn mòn hoặc nước thải.
Độ sạch = lạnh x tốc độ
Máy thổi băng sử dụng khí nén để đẩy các hạt băng khô khoảng 3mm tới một vận tốc cao trên 150m/s. Nhiệt độ lạnh khoảng -79°C làm đông lạnh các chất bẩn và khiến nó vỡ nứt ra. Các hạt băng khô được phun với tốc độ cao sẽ loại bỏ được những chất bẩn một cách dễ dàng. Đây là một phương pháp đặc biệt hiệu quả giúp loại bỏ mọi loại chất bẩn một cách nhẹ nhàng.
Từ carbon dioxide tới băng
Trong suốt quá trình sản xuất, chất carbon dioxide dạng lỏng chảy vào xi lanh nén của máy tạo hạt và được biến thành các hạt bằng khô bởi sự chênh lệnh áp suất. Một xi lanh động lực nén bằng tuyết khô này, và sau đó được ép thông qua một máy ép đùn. Điều này giúp những que tuyết khô được hình thành sau đó bị phá vỡ thành các hạt nhỏ.
Độ sạch ở tất cả các khu vực
Máy bắn đá khô băng của Kärcher không sử dụng các chất hóa học và các chất tẩy rửa. Chúng thích hợp cho việc sử dụng ở tất cả các khu vực mà cấm làm sạch bằng nước hoặc cát. Bởi vì các hạt nhỏ có thể hòa tan mà không để lại cặn thải và không tạo ra nước thải. Nên các hạt băng khô có thể dễ dàng được tự tạo dưới dự hỗ trợ của các máy tạo hạt băng khô của Kärcher công suất cao.
Thép, kim loại và chế tạo máy
Làm sạch chuyên sâu và giúp bảo trì máy móc, rô bốt hàn, băng tải chuyển và các cửa hàng sơn đặc biệt dễ dàng sử dụng cùng với máy thổi băng của Kärcher.
Các nhà máy in
Sau khi thổi các hạt băng khô, tất cả các máy móc in ấn và xi lanh, dụng cụ đều trông như mới.
Ngành điện và khai thác gỗ
Việc thổi các hạt băng khô cũng lý tưởng cho làm sạch các máy gia công gỗ, máy phát, tuabin, tủ điều khiển, v.v.
Ngành đóng gói và nhựa
Máy thổi băng khô giúp loại bỏ các chất cao su và silicon cũng như là các vết nhuộm, sơn và những chất bẩn khác từ các khuôn phun và dây chuyền sản xuất.
Ngành tự động hóa, các nhà máy tạo khuôn phun nhựa và nung
Các thiết bị làm sạch bằng băng khô có thể loại bỏ được những chất bôi trơn hoặc kết dính từ tất cả các bộ phận và phôi gia công. Các chất cặn bẩn như silicon, cao su, vết nhộm, sơn, các chất bôi trơn, có thể dễ dàng được loại bỏ từ các khuôn phun, các dụng vụ và toàn bộ dây chuyền sản xuất. Làm sạch hoàn hảo mà không để lại bất kỳ chất cặn bẩn nào.
Ngành mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm
Một máy thổi băng rất lý tưởng cho việc loại bỏ sự cốc hóa, chất cặn cố định, lớp đóng cặn, lớp tinh bột và chất béo từ các nhà máy trộn và nạp nguyên liệu, các dây chuyền sản xuất, hệ thống vận hành cũng như là các bể và lò nung.
Ngành công nghiệp giấy
Trong ngành giấy, bụi bẩn, keo dán, đá vôi và các vật liệu xốp bị đóng cặn trong các hệ thống. Thời gian vận hành máy và việc giảm sút chất lượng là kết quả từ những hiện tượng đóng cặn trên. Các hệ thống được làm sạch nhanh hơn cùng với các hạt băng khô và nhanh chóng được tái sử dụng lại cho sản xuất.
Các khu đô thị và các ban ngành địa phương
Graffiti và kẹp cao su: Đây là một vấn đề tồn tại ở nhiều thành phố và độ thị. Thực sự rất cần phương pháp làm sạch giúp vệ sinh các tường và bề mặt một cách nhẹ nhàng giống như là máy thổi băng.
Chất lượng của băng khô quan trọng như thế nào?
Kinh nghiệm chỉ ra ở đây là việc làm sạch nhanh và hiệu quả hơn cùng với các hạt băng khô được sản xuất. Đó là lý do vì sao cần thiết phải sử dụng băng khô vì nó sạch và trong lành nhất có thể cho việc thổi các hạt băng khô.
Băng khô trong một vài ngày sẽ làm mất độ chặt và hạn chế hiệu suất làm sạch. Vì thế, cần nhiều băng khô để làm sạch một khu vực có sẵn. Ngoài ra, băng khô liên tục thăng hoa, điều này có nghĩa rằng số lượng các hạt băng khô có trọng lượng ban đầu là 100kg sẽ chỉ còn khoảng 92kg sau một ngày.
Sự phù hợp của việc thổi băng khô với môi trường
Không có chất độc hại
Không có sử dụng các chất hóa học hoặc dung môi gây độc hại môi trường trong việc thổi băng khô. Điều này có nghĩa là không có hơi độc hại được giải phóng ra, và vì thế các nhân viên làm việc không bị nguy hiểm từ việc sử dụng các chất độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe.
Dễ dàng khử bỏ
Không để lại các chất phun trong việc thổi băng khô. Các chất bẩn bị rơi xuống mặt đất và có thể quét bỏ đi. Chỉ có các chất bẩn mà được tập hợp lại sau quá trình làm sạch mới cần xử lý loại bỏ. Trong khi đó, các chất hóa học và các dung môi được sử dụng cho làm sạch các chất thải độc hại thường rất khó tẩy rửa loại bỏ.
Không có rác thải thứ cấp
Trong việc thổi cát, thổi soda và thổi nước, chất thổi bản thân nó đã tạo ra các chất thải độc hại nếu được dùng để loại bỏ những chất độc hại. một số lượng lớn các chất thải thứ cấp bị sản sinh và trong một số trường hợp cần phải loại bỏ với nhiều công sức và chi phí đáng kể
Sản sinh ra chất carbon dioxide
CO2 là một sản phẩm phụ của quá trình sản xuất công nghiệp. Chất carbon dioxide được sản sinh, ví dụ từ CO2 tẩy rửa trong sự tổng hợp hai chất ammonia và methanol. Một tỷ lệ lớn chất CO2 sử dụng được tạo ra từ chất carbon dioxide thô sản sinh ra như một khí thải trong quá trình xử lý hóa học của khí và dầu thô. Carbon dioxide cùng được sản sinh bởi quá trình đốt cháy tại các nhà máy điện và các quá trình lên men.
Đó là lý do vì sao CO2 đặc biệt không còn được sản xuất ở các nước công nghiệp, và việc đốt chất nhiên nhiệu hóa thạch để tạo ra CO2 hiện này đã trở thành quá khứ.
Thiết bị an toàn
Bánh răng bảo vệ sau đây cần thiết cho việc thổi băng khô.
Bảo vệ chống tiếng ồn
Khi mức độ tiếng ồn được tạo ra từ việc thổi băng khô vượt quá 85dB(A), cần phải đeo thiết bị chống ồn.
Găng tay
Găng tay được khuyến cáo để bảo vệ chống lại hiện tượng tổn thương do lạnh giá bởi các hạt băng khô
Kính bảo hộ
Việc đeo kính bảo hộ được khuyến cáo sử dụng để bảo vệ mắt khởi các hạt bay xung quanh. Chúng tôi cũng khuyến cáo một hệ thống an toàn hoàn chỉnh bao gồm mũ bảo hộ, vành chắn, thiết bị đeo tai chống ồn.
Dụng cụ hỗ trợ thở
Phụ thuộc vào số lượng bụi sản sinh ra hoặc nồng độ khí CO2, khi đó cần yêu cầu sử dụng dụng cụ hỗ trợ thở dạng nhẹ hoặc nặng.
Bộ dò khí carbon dioxide
Nhân sự mà tham gia vào quá trình thổi cần phải đeo thêm bộ dò khí CO2 để nhận biết nồng độ khí CO2 trong môi trường khí xung quanh. Bộ thiết bị sẽ cảnh báo cho người đeo nhanh nhất khi phát hiện ra nồng độ nguy hiểm.
Vật liệu thông tin.
Liên hệ / đặt hàng băng khô
Nếu bạn muốn tìm thêm giải pháp tiên tiến của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tại Đức, bạn có thể đặt hàng băng khô trực tiếp từ karcher.