Máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô

Chất lượng của băng khô quan trọng như thế nào?

Kinh nghiệm chỉ ra ở đây là việc làm sạch nhanh và hiệu quả hơn cùng với các hạt băng khô được sản xuất. Đó là lý do vì sao cần thiết phải sử dụng băng khô vì nó sạch và trong lành nhất có thể cho việc thổi các hạt băng khô.

Băng khô trong một vài ngày sẽ làm mất độ chặt và hạn chế hiệu suất làm sạch. Vì thế, cần nhiều băng khô để làm sạch một khu vực có sẵn. Ngoài ra, băng khô liên tục thăng hoa, điều này có nghĩa rằng số lượng các hạt băng khô có trọng lượng ban đầu là 100kg sẽ chỉ còn khoảng 92kg sau một ngày.