Các phương pháp phun hút giặt thảm mà Kärcher cung cấp

Tùy thuộc vào mức độ bụi bẩn, thời gian có sẵn và chất liệu bề mặt, các thiết bị phun hút của Kärcher được sử dụng theo các phương pháp khác nhau.

Làm sạch một giai đoạn

Trong quy trình phun hút làm sạch một giai đoạn, dung dịch làm sạch gồm nước và chất tẩy được phun vào bề mặt thảm dưới áp lực thông qua đầu phun của máy giặt thảm phun hút. Đồng thời, bụi bẩn được hòa tan sẽ ngay lập tức được hút lên bằng vòi hút của thiết bị và đưa vào hệ thống lọc dưới dạng dung dịch bẩn. Phương pháp này được sử dụng cho cả giặt thảm công nghiệp và làm sạch nội thất ô tô.

Làm sạch hai giai đoạn

Trong quy trình hai giai đoạn, dung dịch làm sạch được phun đều vào từng phần của thảm, sử dụng máy giặt thảm hoặc bình phun áp lực. Sau khi dung dịch làm sạch được thẩm thấu, dung dịch bẩn sẽ được hút ra bằng nước sạch và máy phun hút. Phương pháp này đặc biệt phù hợp cho máy giặt thảm công nghiệp, xử lý các thảm dày và ghế bọc nệm bị bẩn nặng.

Phương pháp kết hợp

Ở đây, thảm được giặt bằng chất tẩy rửa và máy đánh đĩa đơn. Sau đó, khu vực được xử lý sẽ được rửa kỹ bằng nước sạch và máy phun hút. Phương pháp này không phù hợp cho ghế bọc nệm.

Sử dụng các thiết bị của Kärcher giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí với các giải pháp phù hợp, đem lại hiệu quả tối ưu với giá máy giặt thảm công nghiệp hợp lý.