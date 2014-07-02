Máy giặt thảm công nghiệp
Máy giặt thảm công nghiệp Kärcher đảm bảo độ sạch và tươi mới cho thảm. Các thiết bị này đặc biệt hiệu quả khi xử lý những khu vực thảm bẩn trong các tòa nhà có lưu lượng người qua lại cao. Ngoài ra, máy còn có thể loại bỏ vết bẩn trên các bề mặt vải bọc như ghế sofa, nệm hoặc ghế xe hơi nhờ hệ thống phun hút.
Máy phun hút giặt thảm
Sàn nhà, vải bọc ghế, ghế văn phòng và ghế xe hơi – máy phun hút giặt thảm Kärcher mạnh mẽ, tiện dụng giúp làm sạch mọi bề mặt vải, đồng thời loại bỏ vết bẩn chỉ trong một lần sử dụng. Nhờ tua-bin hút mạnh mẽ, máy đảm bảo độ ẩm còn lại cực thấp, giúp thảm nhanh khô và sạch sẽ.
Máy giặt thảm công nghiệp
Máy giặt thảm công nghiệp Kärcher là giải pháp lý tưởng cho việc làm sạch các khu vực thảm rộng lớn một cách tiết kiệm và hiệu quả. Máy phù hợp với cả giặt thảm phun hút và quy trình vệ sinh thông thường hoặc trung gian.
Máy giặt thảm: Làm sạch sâu từng sợi vải cho thảm và bọc ghế
Sàn thảm trong các tòa nhà công cộng, khách sạn, nhà hàng, văn phòng hoặc cửa hàng bán lẻ thường xuyên bị sử dụng nhiều do lượng người qua lại hàng ngày. Máy giặt thảm Kärcher đã chứng minh được hiệu quả của mình trong việc làm sạch sâu. Máy hoạt động theo cơ chế phun hút, còn được biết đến là máy giặt thảm phun hút hoặc máy hút bụi ướt. Trong quá trình này, nước được phun dưới áp lực vào bề mặt, làm tan vết bẩn và ngay lập tức hút lên cùng với dung dịch bẩn.
Nhờ vào lực hút mạnh mẽ và độ ẩm còn lại thấp vượt trội của máy giặt thảm Kärcher, các khu vực thảm có thể nhanh chóng được sử dụng trở lại. Kết hợp với công nghệ iCapsol, phương pháp này cũng hoàn hảo cho việc làm sạch trung gian. Không chỉ thảm, mà cả bọc ghế và ghế xe hơi cũng được làm sạch tận sợi vải với máy giặt thảm của Kärcher. Với phụ kiện thích hợp, máy còn có thể được sử dụng để làm sạch gạch lát nền.
Các phương pháp phun hút giặt thảm mà Kärcher cung cấp
Tùy thuộc vào mức độ bụi bẩn, thời gian có sẵn và chất liệu bề mặt, các thiết bị phun hút của Kärcher được sử dụng theo các phương pháp khác nhau.
Làm sạch một giai đoạn
Trong quy trình phun hút làm sạch một giai đoạn, dung dịch làm sạch gồm nước và chất tẩy được phun vào bề mặt thảm dưới áp lực thông qua đầu phun của máy giặt thảm phun hút. Đồng thời, bụi bẩn được hòa tan sẽ ngay lập tức được hút lên bằng vòi hút của thiết bị và đưa vào hệ thống lọc dưới dạng dung dịch bẩn. Phương pháp này được sử dụng cho cả giặt thảm công nghiệp và làm sạch nội thất ô tô.
Làm sạch hai giai đoạn
Trong quy trình hai giai đoạn, dung dịch làm sạch được phun đều vào từng phần của thảm, sử dụng máy giặt thảm hoặc bình phun áp lực. Sau khi dung dịch làm sạch được thẩm thấu, dung dịch bẩn sẽ được hút ra bằng nước sạch và máy phun hút. Phương pháp này đặc biệt phù hợp cho máy giặt thảm công nghiệp, xử lý các thảm dày và ghế bọc nệm bị bẩn nặng.
Phương pháp kết hợp
Ở đây, thảm được giặt bằng chất tẩy rửa và máy đánh đĩa đơn. Sau đó, khu vực được xử lý sẽ được rửa kỹ bằng nước sạch và máy phun hút. Phương pháp này không phù hợp cho ghế bọc nệm.
Sử dụng các thiết bị của Kärcher giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí với các giải pháp phù hợp, đem lại hiệu quả tối ưu với giá máy giặt thảm công nghiệp hợp lý.
Những loại vải nào có thể sử dụng với máy giặt thảm Kärcher?
Tất cả các loại vải của thảm trải sàn có thể sử dụng được với máy giặt thảm công nghiệp của chúng tôi, miễn là chất liệu nền, keo dính hoặc lớp phủ bề mặt đều có khả năng giữ màu và chống thấm nước cũng như dung môi. Bạn nên thử nghiệm trước ở một vị trí không dễ thấy, chẳng hạn như dưới đáy ghế hoặc dưới thảm trải sàn. Tuy nhiên, chỉ nên quyết định sử dụng máy giặt thảm khi mọi thứ đã khô hoàn toàn. Bạn cũng nên kiểm tra trước xem chất liệu lót và vải có bị co lại hay phai màu khi tiếp xúc với nước hay không. Các loại vật liệu hấp thụ, thường là bọt xốp, sẽ khiến thời gian khô lâu hơn. Tất nhiên, bề mặt cần phải giữ màu tốt và cấu tạo từ các loại sợi thích hợp.
Chất tẩy rửa cho việc làm sạch thảm và ghế bọc vải
Hệ thống của Kärcher có đầy đủ các yêu cầu cần thiết để xử lý sâu và thân thiện với chất liệu khi làm sạch thảm và ghế bọc vải. Các thiết bị máy giặt thảm phun hút hoạt động đặc biệt hiệu quả khi sử dụng cùng với các loại chất tẩy rửa dạng lỏng của Kärcher được thiết kế đặc biệt cho chúng. Công thức nhanh khô phù hợp với các bề mặt như thảm trải sàn, thảm trang trí, ghế bọc, ghế xe hơi và các bề mặt vải khác. Kết quả là thảm sạch sẽ rõ rệt, hương thơm dễ chịu, thời gian khô ngắn và có thể sử dụng ngay lập tức.
Công nghệ iCapsol
Kärcher đã phát triển công nghệ iCapsol đặc biệt cho máy giặt thảm công nghiệp và máy giặt thảm gia đình. Công nghệ này giúp thấm sâu vào bụi bẩn, hòa tan trong sợi vải và bao bọc lại, sau đó loại bỏ hoàn toàn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình giặt thảm công nghiệp mà vẫn mang lại hiệu quả tối ưu.
Máy giặt thảm Kärcher - lựa chọn hàng đầu của các chuyên gia để đảm bảo sự sạch sẽ và tươi mới.
Tòa nhà công cộng
Những khu vực có lưu lượng giao thông cao yêu cầu máy giặt thảm công nghiệp mạnh mẽ để làm sạch hàng ngày và bảo trì nhằm duy trì vẻ ngoài sạch sẽ, bảo vệ giá trị sử dụng.
Khách sạn và ngành dịch vụ ăn uống
Đối với các cơ sở yêu cầu sự tươi mới và sạch sẽ, máy giặt thảm Kärcher với khả năng phun hút giặt thảm giúp làm sạch nhanh chóng và hiệu quả.
Văn phòng và cơ sở kinh doanh
Giảm thiểu các tác nhân gây bệnh và dị ứng trong không gian làm việc là điều cần thiết. Máy giặt thảm phun hút của Kärcher không chỉ giúp làm sạch thảm mà còn tạo ra một môi trường làm việc an toàn hơn.