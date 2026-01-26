Máy thổi khí công nghiệp Kärcher dùng để thổi khô thảm và sàn nhà sau khi vệ sinh xong, giúp sàn nhà và thảm nhanh khô hơn, hạn chế tình trạng trơn trượt do sàn còn ướt và mùi do thảm chưa khô. Quạt được sử dụng nhiều trong nhà hàng, khách sạn, bệnh viện. Thời gian làm khô nhanh, hạn chế tiếng ồn có thể sử dụng vào ban ngày. Thiết kế tay đẩy công thái học, tay cầm có thể điều chỉnh độ cao. Tất cả giúp cho việc làm khô thảm, sàn nhà trở nên nhanh chóng hơn.