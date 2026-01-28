Thiết bị làm sạch đô thị

Chúng tôi là: Chuyên gia hàng đầu về thiết bị đô thị

Kärcher Municipal GmbH thuộc Tập đoàn Kärcher, là đơn vị chuyên biệt cung cấp thiết bị đô thị cho các ban quản lý đô thị, các tổ chức cảnh quan và sân vườn, và cả các nhà cung cấp dịch vụ.

Kärcher Municipal - Đối tác chuyên gia của bạn về các giải pháp vệ sinh và bảo vệ giá trị cho thiết bị đô thị. Nhờ các giải pháp lấy khách hàng làm trọng tâm, chúng tôi tạo ra sự khác biệt.

Ngoài sản xuất, trung tâm năng lực của công ty tại địa điểm Reutlingen còn có tất cả các chức năng trung tâm thiết yếu như phát triển, thu mua, quản lý sản phẩm, dịch vụ, bán hàng, tiếp thị và quản trị. Schwaikheim gần Winnenden là nơi có khu vực năng lực phát triển hệ thống sâu rộng. Mục tiêu của Kärcher Thành phố GmbH là cung cấp cho khách hàng gói dịch vụ đầy đủ.



Chúng tôi cung cấp gì: công nghệ cho mọi nhu cầu.

Kärcher cung cấp danh mục sản phẩm đầy đủ và hoàn thiện, bao gồm các xe quét dọn đô thị và máy chuyên dụng đa năng, đáp ứng mọi nhu cầu vệ sinh và bảo trì ngoài trời khu vực đô thị.

Công suất mạnh mẽ: Động cơ từ 26 đến 102 mã lực, đem lại hiệu suất vượt trội cho mọi ứng dụng, từ chăm sóc cây xanh, cứu hộ đường bộ đến dọn tuyết và tưới nước. Dung tích thùng chứa rác đa dạng: Thùng chứa linh hoạt, phù hợp với từng nhu cầu, dung tích từ 1 mét khối cho máy nhỏ gọn đến 6 mét khối cho dòng máy quét hiệu suất cao Kärcher Floor Care. Cabin thoải mái: Thiết kế cabin rộng rãi, ghế ngồi công thái học và cột lái điều chỉnh được, giúp người vận hành làm việc thoải mái trong thời gian dài.

Được thiết kế để sử dụng quanh năm trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Từ dịch vụ mùa đông, quét dọn và làm sạch, cắt cỏ và bảo trì đến kiểm soát cỏ dại trong thành phố và nhiều ứng dụng đặc biệt theo nhu cầu. Sự kết hợp giữa tính linh hoạt, khả năng cơ động và dễ vận hành, hiệu quả kinh tế.