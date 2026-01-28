Xe quét đô thị
Cho mục đích vệ sinh liên tục và chuyên dụng các bãi xe lớn, mặt bằng triển lãm và khu công nghiệp. Công nghệ Kärcher tiên tiến, hiệu quả đảm bảo cho kết quả tối ưu.
Tiêu chuẩn quét cao nhất
Giải pháp toàn diện cho mọi nhu cầu quét dọn
Là nhà cung cấp dịch vụ trọn gói hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ quét dọn, Kärcher mang đến các giải pháp cho mọi ứng dụng: từ máy quét nhỏ gọn, linh hoạt vượt trội để làm sạch những con phố nội đô chật hẹp, đến các "siêu phẩm" 3.5 tấn với hệ thống lái toàn bánh, đảm bảo hoạt động bền bỉ cho các công việc nặng quanh năm.
Bất kể bạn cần làm sạch những con đường nhỏ hẹp trong khu vực đô thị hay vệ sinh các tuyến đường chính và quảng trường, Kärcher đều có sản phẩm phù hợp cho bạn.
Công nghệ truyền cảm hứng
Hệ thống bàn chải chuyên nghiệp, độ mài mòn thấp, bình chứa nước sạch dung tích lớn và hệ thống tuần hoàn nước cho chu kỳ hoạt động kéo dài: máy hút bụi quét Kärcher cung cấp vô vàn cải tiến kỹ thuật. Kết hợp với thao tác vận hành trực quan, động cơ mạnh mẽ và hiệu suất môi trường vượt trội, Kärcher đảm bảo một giải pháp tổng thể cao cấp.
Sự thoải mái tuyệt đỉnh
Không chỉ mang lại sự thoải mái vượt trội cho người vận hành, cabin rộng rãi của xe quét dọn Kärcher còn cung cấp tầm nhìn 360°, cho phép quan sát toàn cảnh môi trường xung quanh, đảm bảo an toàn tối ưu. Các cabin được chứng nhận ROPS (Hệ thống bảo vệ chống lật) tạo điều kiện làm việc lý tưởng nhờ hệ thống thông gió hiệu quả và tùy chọn hệ thống điều hòa không khí tiêu chuẩn hoặc lắp thêm, hoạt động tốt trong mọi mùa.