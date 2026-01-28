Xe quét đô thị

Giải pháp toàn diện cho mọi nhu cầu quét dọn

Là nhà cung cấp dịch vụ trọn gói hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ quét dọn, Kärcher mang đến các giải pháp cho mọi ứng dụng: từ máy quét nhỏ gọn, linh hoạt vượt trội để làm sạch những con phố nội đô chật hẹp, đến các "siêu phẩm" 3.5 tấn với hệ thống lái toàn bánh, đảm bảo hoạt động bền bỉ cho các công việc nặng quanh năm.

Bất kể bạn cần làm sạch những con đường nhỏ hẹp trong khu vực đô thị hay vệ sinh các tuyến đường chính và quảng trường, Kärcher đều có sản phẩm phù hợp cho bạn.