MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
Dù bạn làm việc tại nhà, nghỉ ngơi hay ngủ, chúng ta đều dành phần lớn thời gian trong nhà. Vì vậy, máy lọc không khí là một giải pháp cần thiết để đảm bảo không khí luôn trong lành. Thực tế, không khí ngoài trời thường ô nhiễm hơn nhiều so với không khí trong nhà. Máy lọc không khí gia đình Kärcher AF là lựa chọn hoàn hảo, giúp bạn không chỉ loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn mà còn khử các mùi khó chịu. Với công nghệ lọc HEPA tiên tiến, máy lọc không khí giúp không gian sống của bạn luôn sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.
Máy lọc không khí Kärcher còn đặc biệt hiệu quả cho những người bị dị ứng, lọc sạch tới 99,95% các hạt trong không khí, mang lại không khí sạch và tươi mát mà bạn có thể cảm nhận rõ rệt trong từng hơi thở.
Tại sao nên sử dụng máy lọc không khí trong nhà của bạn?
Nếu bạn đã từng tự hỏi không khí quan trọng như thế nào, hãy thử nín thở trong vài giây. Để chúng ta cảm thấy thoải mái và có thể làm việc, học tập hoặc tái tạo một cách hiệu quả, không khí chúng ta hít thở cần phải sạch. Kärcher cung cấp nhiều loại máy lọc không khí khác nhau cho các hoàn cảnh sống khác nhau, và với chế độ tự động thông minh, thiết bị luôn điều chỉnh hiệu suất phù hợp với chất lượng không khí hiện tại.
Lọc không khí hiệu quả - mang lại một bầu không khí trong lành.
Máy lọc không khí gia đình Kärcher sử dụng bộ lọc HEPA 13 kết hợp với than hoạt tính tự nhiên và lớp phủ kháng khuẩn. Với khả năng lọc sạch đến 99,95% các hạt bụi mịn kích thước lớn hơn 0,3 µm, máy lọc không khí của chúng tôi là giải pháp tối ưu để loại bỏ vi khuẩn, bụi mịn, và phấn hoa, giúp mang lại không khí trong lành cho ngôi nhà bạn. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người bị dị ứng, mang đến không gian sống sạch sẽ và an toàn. Đây là lựa chọn tốt nhất khi bạn cân nhắc mua máy lọc không khí cho gia đình.
Hoạt động yên tĩnh - mang đến sự dễ chịu trong suốt quá trình sử dụng
Máy lọc không khí phòng ngủ AF của Kärcher được trang bị động cơ và quạt hoạt động êm ái, đảm bảo luồng không khí được lưu thông mà không gây ồn. Bạn có thể tập trung làm việc, nghỉ ngơi mà không bị làm phiền bởi tiếng động. Nếu bạn đang thắc mắc máy lọc không khí có tác dụng gì, hãy thử trải nghiệm không gian yên tĩnh và không khí trong lành do máy lọc không khí diệt khuẩn của chúng tôi mang lại.
Tốc độ dòng khí cao - giúp lọc không khí nhanh chóng hơn
Động cơ mạnh mẽ của máy lọc không khí diệt khuẩn Kärcher đảm bảo hiệu suất lọc không khí nhanh chóng, nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh tối đa. Sản phẩm được thiết kế để lọc bụi mịn và các chất gây dị ứng, mang đến không gian sống thoáng đãng cho gia đình bạn. Bạn có thể hít thở tự do mà không lo lắng về ô nhiễm không khí trong nhà.
Tính năng
Máy lọc không khí Kärcher có khả năng gì?
Máy lọc không khí Kärcher có thể lọc sạch nhiều loại chất gây ô nhiễm khác nhau từ không khí nhờ bộ lọc HEPA 13 và than hoạt tính kháng khuẩn:
Mầm bệnh và sol khí
Hơi hóa chất
Bụi mịn
Chất gây dị ứng
Mùi khó chịu
Bào tử nấm mốc
Khu vực ứng dụng
Phòng khách và phòng ngủ
Bụi bẩn tích tụ rất nhanh, đặc biệt là ở những khu vực bạn dành nhiều thời gian như phòng khách và phòng ngủ. Máy lọc không khí gia đình Kärcher AF nhỏ gọn, lọc hiệu quả bụi mịn, phấn hoa và vi khuẩn trong không khí mà không chiếm quá nhiều diện tích.
Nhà bếp
Bạn chắc chắn đã gặp tình trạng mùi thức ăn vẫn còn lơ lửng trong không khí sau nhiều giờ. Máy lọc không khí AF của Kärcher sẽ giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Không gian làm việc
Nếu bạn làm việc tại nhà, một không gian làm việc sạch sẽ, thoáng đãng sẽ giúp tăng sự thoải mái và tập trung. Bộ lọc không khí của Kärcher đảm bảo không khí sạch sẽ, giúp tăng khả năng tập trung và cải thiện hiệu quả công việc.
Nhà để xe
Góc DIY trong nhà để xe của bạn là nơi lý tưởng để sáng tạo, nhưng luôn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bụi và hơi hóa chất. Với máy lọc không khí khử mùi AF, bạn có thể yên tâm làm việc mà không lo về vấn đề ô nhiễm không khí.
Tầng hầm và gác xép
Tầng hầm và gác xép thường là những nơi dễ tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn. Nếu bạn treo quần áo hay lưu trữ đồ ở đây, bạn sẽ thấy hữu ích khi trang bị máy lọc không khí diệt khuẩn Kärcher để loại bỏ bụi và các chất gây hại từ không khí.
Các câu hỏi thường gặp
Phụ kiện
Thường xuyên thay thế bộ lọc HEPA 13 giúp đảm bảo hiệu suất làm sạch luôn cao và mang đến chất lượng không khí tốt nhất.