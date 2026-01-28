Khu vực ứng dụng

Phòng khách và phòng ngủ

Bụi bẩn tích tụ rất nhanh, đặc biệt là ở những khu vực bạn dành nhiều thời gian như phòng khách và phòng ngủ. Máy lọc không khí gia đình Kärcher AF nhỏ gọn, lọc hiệu quả bụi mịn, phấn hoa và vi khuẩn trong không khí mà không chiếm quá nhiều diện tích.

Nhà bếp

Bạn chắc chắn đã gặp tình trạng mùi thức ăn vẫn còn lơ lửng trong không khí sau nhiều giờ. Máy lọc không khí AF của Kärcher sẽ giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Không gian làm việc

Nếu bạn làm việc tại nhà, một không gian làm việc sạch sẽ, thoáng đãng sẽ giúp tăng sự thoải mái và tập trung. Bộ lọc không khí của Kärcher đảm bảo không khí sạch sẽ, giúp tăng khả năng tập trung và cải thiện hiệu quả công việc.

Nhà để xe

Góc DIY trong nhà để xe của bạn là nơi lý tưởng để sáng tạo, nhưng luôn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bụi và hơi hóa chất. Với máy lọc không khí khử mùi AF, bạn có thể yên tâm làm việc mà không lo về vấn đề ô nhiễm không khí.

Tầng hầm và gác xép

Tầng hầm và gác xép thường là những nơi dễ tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn. Nếu bạn treo quần áo hay lưu trữ đồ ở đây, bạn sẽ thấy hữu ích khi trang bị máy lọc không khí diệt khuẩn Kärcher để loại bỏ bụi và các chất gây hại từ không khí.