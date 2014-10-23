Chất tẩy rửa & chất bảo dưỡng
Chỉ những hóa chất làm sạch thực thụ mới tạo nên sự khác biệt. Các thiết bị làm sạch Kärcher đảm bảo hiệu suất làm việc tối đa khi vận hành kết hợp với chất tẩy rửa chuyên dụng cho từng dòng sản phẩm. Ngoài ra, Kärcher còn cung cấp một hệ thống các loại chất tẩy rửa đa dạng phong phú, đáp ứng hầu hết mọi mục đích làm sạch từ trong nhà cho đến sân vườn.
Khám phá sự đa dạng về dòng sản phẩm chất tẩy rửa và chất bảo dưỡng của chúng tôi
Dịch vụ bổ sung hoàn hảo: Kärcher làm sạch đối tượng và chăm sóc đối tượng.
Trong hơn 30 năm qua, Kärcher luôn lấy tiêu chí bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên làm trọng tâm trong quá trình nghiên cứu và phát triển chất tẩy rửa, chất bảo dưỡng cũng như việc chọn lọc nguyên liệu thô phù hợp. Các loại chất tẩy rửa chuyên dụng cho máy không những đảm bảo việc làm sạch tối đa mà còn giúp tiết kiệm nước, thời gian và năng lượng. Ít nhất độ phân hủy sinh học luôn được đảm bảo ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất chất làm sạch hướng đến sinh thái phổ thông, Kärcher chủ động tiến một bước xa hơn bằng cách sử dụng chất được làm 100% từ nguyên liệu có thể tái sử dụng, bên cạnh đó các bình chứa hóa chất được sản xuất từ loại nhựa với hơn 96% nguồn gốc thực vật. Đây thực sự là một thế mạnh trong công tác bảo vệ môi trường.