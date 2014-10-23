Dịch vụ bổ sung hoàn hảo: Kärcher làm sạch đối tượng và chăm sóc đối tượng.

Trong hơn 30 năm qua, Kärcher luôn lấy tiêu chí bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên làm trọng tâm trong quá trình nghiên cứu và phát triển chất tẩy rửa, chất bảo dưỡng cũng như việc chọn lọc nguyên liệu thô phù hợp. Các loại chất tẩy rửa chuyên dụng cho máy không những đảm bảo việc làm sạch tối đa mà còn giúp tiết kiệm nước, thời gian và năng lượng. Ít nhất độ phân hủy sinh học luôn được đảm bảo ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất chất làm sạch hướng đến sinh thái phổ thông, Kärcher chủ động tiến một bước xa hơn bằng cách sử dụng chất được làm 100% từ nguyên liệu có thể tái sử dụng, bên cạnh đó các bình chứa hóa chất được sản xuất từ loại nhựa với hơn 96% nguồn gốc thực vật. Đây thực sự là một thế mạnh trong công tác bảo vệ môi trường.