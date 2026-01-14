HỆ THỐNG TƯỚI THÔNG MINH
Hệ thống tưới cây tự động và hệ thống tưới phun mưa của Kärcher được thiết kế đặc biệt cho sân vườn gia đình, đảm bảo sử dụng nước hiệu quả và tiết kiệm. Với công nghệ tiên tiến và cảm biến nhạy bén, cây trồng sẽ luôn nhận được lượng nước chính xác.
Kärcher cung cấp nhiều phụ kiện như đầu phun tưới cây, ống nước, và đồng hồ hẹn giờ tự động, giúp tùy chỉnh hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc phun mưa theo nhu cầu vườn. Với hệ thống tưới cây thông minh, việc chăm sóc vườn trở nên đơn giản, tiết kiệm nước và thân thiện với môi trường.
Đồng hồ tưới tự động
Khi bạn đi vắng hoặc không có thời gian chăm sóc vườn, hệ thống tưới cây tự động của Kärcher sẽ đảm bảo cây luôn được tưới đầy đủ. Tưới nước hẹn giờ với Water timers sẽ giúp khu vườn của bạn được chăm sóc tự động mà không cần lo lắng.
Hệ thống tưới Kärcher Rain System™
Hệ thống tưới cây thông minh Kärcher Rain System™ là giải pháp hoàn hảo cho việc chăm sóc các bụi cây, rau và hoa. Nước được phân phối đúng lượng cần thiết cho từng loại cây, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Đây là lựa chọn tối ưu cho các khu vườn lớn hoặc có nhiều khu vực cần tưới nhỏ giọt tự động.
Đầu phun và thân phun
Bộ đầu phun tưới cây và thân phun của Kärcher được thiết kế tiện lợi, dễ sử dụng và có thể điều chỉnh các chế độ phun nước theo nhu cầu cụ thể. Bạn có thể dễ dàng chọn giữa nhiều chế độ tưới như hệ thống tưới phun mưa cho các cây lớn, hay chế độ nhỏ giọt cho các cây nhỏ.
Đầu phun tưới vườn
Với hệ thống tưới phun mưa cục bộ, các đầu phun tưới vườn của Kärcher sẽ đảm bảo tưới đến những vị trí xa và khó tiếp cận nhất trong khu vườn, bất kể vườn lớn hay nhỏ.
Khớp nối/Đầu nối
Các đầu nối và bộ tiếp hợp của Kärcher giúp bạn kết nối linh hoạt giữa các thiết bị tưới, đảm bảo mọi bộ phận trong hệ thống tưới đều được liên kết hoàn hảo và dễ dàng thay thế khi cần.
Ống dây
Ống tưới của Kärcher được thiết kế linh hoạt, bền bỉ và chống xoắn gập, giúp việc di chuyển và chăm sóc khu vườn trở nên dễ dàng hơn.
Lưu trữ ống dẫn nước
Luôn ngăn nắp và sẵn sàng sử dụng: Với hộp đựng, xe đẩy, cuộn dây và móc treo ống dẫn nước của Kärcher, việc tưới toàn bộ khu vườn trở nên nhanh chóng và đơn giản.
Hệ thống tưới cây phun mưa tự động Kärcher
Phương pháp tưới nước thông minh mới
Kärcher Rain System®
Hệ thống tưới cây tự động Kärcher Rain System® là lựa chọn tuyệt vời cho khu vườn của bạn. Hệ thống tưới phun mưa được thiết kế để cung cấp lượng nước chính xác cho từng loại cây, giúp tiết kiệm nước và tối ưu hiệu quả tưới tiêu. Với cảm biến độ ẩm và công nghệ hiện đại, hệ thống tưới cây thông minh này sẽ tự động tưới nước khi cần, giúp cây trồng luôn được cung cấp đủ nước mà không gây lãng phí.
Kết nối linh hoạt
Nhờ các đầu nối thông minh, ống và dây tưới trong hệ thống tưới nhỏ giọt Kärcher Rain System® có thể dễ dàng lắp đặt và sử dụng theo nhu cầu cụ thể của từng khu vực trong vườn.
Tưới nước nhỏ giọt hiệu quả
Hệ thống tưới nhỏ giọt của Kärcher đảm bảo cung cấp lượng nước đồng đều cho cây trồng, đặc biệt là các khu vực cây có độ dài lên đến 50m, giúp cây phát triển tối ưu.
Đầu phun nhỏ giọt tập trung
Đầu phun nhỏ giọt với thiết kế thông minh hướng nước trực tiếp vào gốc cây, giúp đảm bảo cây trồng luôn hấp thụ đủ lượng nước cần thiết.
Tưới linh động theo vùng
Vòi phun siêu nhỏ với nhiều chế độ phun khác nhau (360°, 180°, 90°) cho phép bạn điều chỉnh lượng nước theo từng vùng trong vườn, giúp hệ thống tưới nước trở nên linh hoạt hơn.
Các thiết bị tưới tương thích
Hệ thống tưới phun dao động
Diện tích tưới liên tục điều chỉnh đạt tối đa 320 m².
Kärcher Rain System®
Cung cấp một hệ thống điều khiển tưới, cung cấp nước theo yêu cầu, cùng với SensoTimer ST6 eco!ogic.
Đầu tưới theo nhịp, xoay tròn, hình cánh quạt
Vùng tưới từ 30 - 360°.
Đầu tưới nước linh hoạt
Các dạng tưới nước khác nhau nhờ đến sáu hình dạng vòi phun khác nhau.
Tổng quan sử dụng
Khám phá phạm vi sử dụng rộng rãi của các sản phẩm dành cho sân vườn của chúng tôi.
Videos
Xem video cách hoạt động của hệ thống tưới bên dưới
Khách hàng có thể tham khảo nhiều video hơn tại Youtube - KÄRCHER Vietnam
Hệ thống tưới cảm biến SensoTimer ST6 eco!ogic
Hệ thống tưới Kärcher Rain System®
Bộ ống nước xe đẩy HT 4.520
Tổng quan sản phẩm tưới vườn
Các phụ kiện kết nối - Tap adaptor; connector
Vòi tưới
Guồng ống/ cuộn dây
Tạo ý thức môi trường
Công nghệ tiên tiến và thông minh của Kärcher, cùng với các sản phẩm hệ thống tưới cây tự động được thiết kế để làm việc với nhau, giúp bạn sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và thân thiện với môi trường. Khi mở rộng dòng sản phẩm eco!ogic, Kärcher khẳng định trách nhiệm của mình đối với môi trường, tập trung vào việc tiết kiệm nước và giảm thiểu lãng phí. Điều quan trọng ở đây là loại bỏ chế độ chờ và tích hợp hệ thống điều khiển tưới nước chính xác nhất.
Hệ thống tưới hiệu quả
Công nghệ hiệu quả của Kärcher không chỉ đảm bảo việc tưới nước thông minh mà còn cho phép tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. Bằng cách kiểm soát lượng nước và áp dụng đúng lúc, các hệ thống tưới như hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống tưới phun mưa giúp tối ưu hóa quá trình chăm sóc cây trồng trong vườn mà không làm lãng phí nước.
- Cung cấp từ nguồn nước thay thế.
- Kiểm soát lượng nước tưới.
- Vận chuyển lượng nước theo yêu cầu.
- Tưới nước đúng thời điểm, không gây lãng phí.
Tiết kiệm năng lượng
Máy bơm Kärcher không chỉ bền bỉ mà còn dễ dàng vận hành, rất lý tưởng khi sử dụng các nguồn nước thay thế. Máy bơm có khả năng tự động bật tắt theo nhu cầu tưới nước, giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Máy bơm đa tầng của Kärcher cung cấp dòng chảy ổn định, giảm 30% mức tiêu thụ năng lượng so với các dòng máy bơm thông thường. Đặc biệt, các mẫu eco!ogic với chức năng chờ ở mức 0-watt giúp tiết kiệm năng lượng tối đa.
Tiết kiệm nước
Hệ thống tưới cây tự động SensoTimer mới của Kärcher được trang bị cảm biến độ ẩm, cập nhật liên tục thông tin độ ẩm đất mỗi 30 phút để tự động điều chỉnh tưới nước chỉ khi cần thiết. Điều này giúp tiết kiệm lượng nước tối đa. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh lịch tưới để trì hoãn khi cần, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm nước.
Lựa chọn vật liệu thân thiện môi trường
Kärcher luôn chú trọng đến việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Các ống nước Kärcher PrimoFlex® được làm từ chất liệu cao cấp, đảm bảo độ bền, linh hoạt và chống xoắn. Đồng thời, vật liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, tránh các chất gây hại như Phthalate và kim loại nặng, giúp bảo vệ môi trường và sức khỏe người dùng.
Hiệu quả tối đa với Kärcher Rain System®
Thiết bị hệ thống tưới nhỏ giọt Kärcher Rain System® mang lại hiệu quả tối ưu cho việc tưới cây, phù hợp cho hàng rào, bụi cây, luống rau, và hoa. Hệ thống này cung cấp lượng nước chính xác, giúp giảm lãng phí, đồng thời thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí. Với khả năng phân phối áp suất đều, nước có thể phân bố hiệu quả ngay cả ở khoảng cách lên đến 50 mét. Người dùng cũng có thể dễ dàng điều chỉnh lượng nước theo nhu cầu.
