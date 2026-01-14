Thiết bị hẹn giờ tưới tự động SensoTimer ST6 eco!ogic từ Kärcher sẽ bắt đầu và ngừng tưới nước một cách tự động. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian so với việc tưới nước bằng tay và có thêm thời gian cho các hoạt động khác. Một ưu điểm khác là hệ thống chỉ sử dụng chính xác lượng nước cần thiết nhờ vào cảm biến đo độ ẩm đất. Khi độ ẩm đất xuống dưới mức quy định, thiết bị sẽ kích hoạt tưới nước tự động. Điều này đảm bảo việc tưới nước chỉ diễn ra khi thật sự cần thiết, giúp tiết kiệm nước và thân thiện với môi trường.

SensoTimer ST6 eco!ogic hoạt động như thế nào?

SensoTimer ST6 eco!ogic cung cấp cơ chế tưới nước hệ thống tưới cây tự động dựa trên độ ẩm đất. Cảm biến đi kèm sẽ đo độ ẩm và gửi thông tin đến bộ hẹn giờ mỗi 30 phút. Thiết bị có 5 mức độ ẩm khác nhau để người dùng lựa chọn. Việc tưới nước tự động sẽ bắt đầu khi độ ẩm đất giảm dưới mức quy định. Bạn có thể cài đặt tối đa 2 lần tưới mỗi ngày với thời gian tưới tối đa 90 phút. Chức năng eco!ogic còn cho phép trì hoãn việc tưới nước lên đến 7 ngày, và bạn có thể tưới nước bằng tay bất cứ lúc nào.

Thông tin về SensoTimer ST6 eco!ogic

Phiên bản SensoTimer ST6 Duo eco!ogic cho phép tưới đồng thời hai khu vực sân vườn với các yêu cầu độ ẩm khác nhau, tối ưu cho hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống tưới phun mưa trong các khu vực vườn đa dạng.