Guồng và xe đẩy ống nước

Xe đẩy ống nước Kärcher

Khả năng di chuyển cao hơn, ít kéo và giật hơn: xe đẩy ống nước của Kärcher giúp việc làm vườn trở nên dễ dàng hơn. Giờ đây, ống nước có thể được di chuyển dễ dàng từ A đến B trên xe đẩy, bạn không còn phải cực nhọc kéo ống nước khắp trong vườn. Các chướng ngại vật có thể được vượt qua một cách dễ dàng và suôn sẻ. Phần ống dài được kết nối đơn giản với vòi nước và phần ống ngắn được sử dụng để tưới nước.

Kết quả: không còn cảm giác khó chịu khi kéo dây ống nước, không còn liên tục làm đổ xe đẩy ống nước và giảm thiểu thiệt hại hơn.