Guồng và xe đẩy ống nước
Lưu trữ gọn gàng và luôn sẵn sàng để sử dụng! Guồng và xe đẩy ống nước giúp ngăn chặn mọi nguy cơ vấp ngã không cần thiết và vô cùng tiện lợi khi sử dụng.
Không gì có thể cản trở việc chăm sóc khu vườn của bạn.
Ống tưới vườn Karcher không bị gấp khúc, cũng như cực kỳ linh hoạt và mạnh mẽ. Các xe đẩy ống nước hiện đại đảm bảo cuộn và tháo cuộn ống dây nhanh chóng.
Xe đẩy ống nước Kärcher
Khả năng di chuyển cao hơn, ít kéo và giật hơn: xe đẩy ống nước của Kärcher giúp việc làm vườn trở nên dễ dàng hơn. Giờ đây, ống nước có thể được di chuyển dễ dàng từ A đến B trên xe đẩy, bạn không còn phải cực nhọc kéo ống nước khắp trong vườn. Các chướng ngại vật có thể được vượt qua một cách dễ dàng và suôn sẻ. Phần ống dài được kết nối đơn giản với vòi nước và phần ống ngắn được sử dụng để tưới nước.
Kết quả: không còn cảm giác khó chịu khi kéo dây ống nước, không còn liên tục làm đổ xe đẩy ống nước và giảm thiểu thiệt hại hơn.
Di chuyển dễ dàng
Chỉ cần đặt đầu ngắn của ống nước lên trên móc, lưu trữ các phụ kiện trực tiếp trên xe đẩy ống nước và di chuyển thoải mái đến vị trí sử dụng.
Khả năng cơ động cao hơn
Không còn phải kéo ống nước gây khó chịu nữa: các chướng ngại vật giờ đây có thể dễ dàng và thuận lợi vượt qua với xe đẩy ống nước.
Thoải mái nhỏ gọn
Xe đẩy ống nước Kärcher mới không chiếm nhiều không gian lưu trữ.
Cố định an toàn
Ống nước có thể được cố định chắc chắn trên thiết bị trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.
Hệ thống lưu trữ ống Kärcher
Kärcher cung cấp nhiều hệ thống khác nhau để lưu trữ ống nước. Xe đẩy ống nước là loại xe đẩy cổ điển giúp hỗ trợ công việc làm vườn. Cuộn ống tích hợp tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ ống bằng cách cuộn chúng lại bằng tay quay. Sau khi kết thúc công việc làm vườn, bạn có thể cất xe đẩy ống nước vào nhà để xe.
Bộ guồng ống cao cấp nhỏ hơn một chút vì nó không có bánh xe. Nhờ guồng ống có thể tháo rời và tùy chọn lưu trữ cho đầu phun và bình xịt sân vườn, tất cả các đồ dùng cần thiết có thể được cất giữ một cách an toàn mà không chiếm nhiều diện tích.
Thậm chí, guồng ống còn chiếm ít không gian hơn, với tay quay hoặc vận hành tự động, để ống tự động quấn lại bằng cách rút ống.
Đa chức năng
Không bị mắc kẹt, không gây ảnh hưởng đến quang học: Giá treo tường trong thiết kế phẳng hơn trông rất kín đáo. Guồng ống cuốn tự động CR 7.220 có thể được gắn chắc chắn - và tháo ra một lần nữa.
Dễ sử dụng
Nhờ nút xoay có thể điều chỉnh, phạm vi xoay của Guồng ống cuốn tự động CR 7.220 có thể được giảm theo các bước là 30 ° giúp giảm thiểu thiệt hại đáng kể.
Thiết kế nhỏ gọn
Lý tưởng cho ban công: Nhờ trọng lượng thấp và kích thước nhỏ gọn, việc vận chuyển guồng ống ban công CR 3.110 rất dễ dàng.
Luôn sẵn sàng để sử dụng
Không rườm rà, không phải tìm kiếm phiền phức: Giá treo và guồng ống cung cấp đủ không gian lưu trữ cho các phụ kiện làm vườn của bạn.