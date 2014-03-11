Thiết bị vệ sinh công nghiệp chuyên dụng
Vệ sinh công nghiệp là một việc làm đòi hỏi nhiều công sức. Là nhà sản xuất thiết bị làm sạch lớn nhất thế giới, chúng tôi hiểu rằng khách hàng công nghiệp của chúng tôi cho dù ở bất cứ ở nơi nào trên thế giới này đều có cách làm sạch riêng của chính mình. Và chúng tôi cũng hiểu rằng việc làm sạch là một việc làm cần thiết mà thường chúng ta lại có ít thời gian để thực hiện. Đó là lý do vì sao các dòng máy làm sạch, phụ kiện và các chất tẩy rửa chuyên nghiệp của chúng tôi được thiết kế để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Theo loại hình kinh doanh hoặc vị trí địa lý, các sản phẩm Kärcher mang đến hiệu suất làm sạch cao, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, mang tính trực quan trong hoạt động: để các công ty có thể tập trung vào những gì quan trọng đối với họ.
Giải pháp vệ sinh công nghiệp - thiết bị dành cho nhu cầu làm sạch chuyên nghiệp
Tìm ra giải pháp tối ưu cho công tác vệ sinh công nghiệp là một yếu tố mang tính kinh tế quan trọng cho các doanh nghiệp ở bất kỳ loại hình nào. Các vấn đề về môi trường cũng thể hiện được tính phát triển toàn cầu. Đây là lý do vì sao chúng tôi thiết kế đa dạng các sản phẩm theo yêu cầu của bạn.
eco!efficiency
Kärcher mang đến một chuỗi các thiết bị, các chất tẩy rửa đồng bộ có tỷ lệ eco!efficiency, cùng với đó các nhà vận hành ở khắp các lĩnh vực hoạt động đa dạng có thể thực hiện được công tác làm sạch hiệu quả, năng suất cao và thân thiện với môi trường.
Năng lực xanh
Mọi việc kinh doanh theo sáng kiến năng lực xanh đều cam kết thực hiện theo các tiêu chuẩn và chỉ tiêu bền vững tin cậy. Năng lực xanh đảm bảo sự minh bạch và cung cấp những hướng dẫn và mang đến sự đảm bảo tới những người mà đang tìm kiếm những giải pháp bền vững và các sản phẩm hoặc công ty hoạt động mang tính bền vững.
Phun rửa siêu cao áp Woma
Chúng tôi kết hợp các năng lực của Kärcher và WOMA để phát triển thiết bị phun rửa siêu cao áp cho những ứng dụng làm sạch khó nhất trong ngành công nghiệp và xây dựng được gọi là thiết bị UHP (Siêu cao áp).
Karcher Việt Nam là nhà phân phối chính thức các thiết bị Bơm WOMA tại Việt Nam.
MÁY VỆ SINH, LÀM SẠCH CÔNG NGHIỆP
Vệ sinh công nghiệp là gì?
Vệ sinh công nghiệp là thuật ngữ xuất hiện vào những năm đầu 80 của thế kỷ 20 và du nhập vào nước ta từ những năm 90. Vệ sinh công nghiệp có thể mang đến hiệu quả làm sạch cao, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức nên phương pháp này ngày càng được ưa chuộng.
Bạn sẽ rất khó để đảm bảo giữ gìn vệ sinh sạch sẽ tại những nơi có diện tích lớn như các nhà máy, xí nghiệp,...bằng phương pháp truyền thống. Chính vì thế mà cần phải tìm đến các phương pháp vệ sinh công nghiệp thông minh.
Vệ sinh công nghiệp có bản chất là sự kết hợp giữa phương pháp vệ sinh thông thường và cùng với đó là sử dụng các thiết bị hiện đại. Vẫn cần phải có sức người để thực hiện công việc lau chùi, dọn dẹp, làm sạch bằng các loại máy móc hiện đại. Và đó chính là những thiết bị vệ sinh công nghiệp.
Cùng với đó là những loại hóa chất chuyên dụng, những phương pháp tối ưu, kỹ thuật làm sạch khoa học nhằm đem lại những lợi ích tốt nhất với người sử dụng.
Máy móc vệ sinh, làm sạch công nghiệp gồm những gì?
Máy chà sàn
Trước đây, ta thường vệ sinh sàn nhà bằng phương pháp thủ công như dùng tay, hay sử dụng khăn lau rất vất vả. Không những vậy còn có thể tốn rất nhiều thời gian, cùng với đó là nhân lực và chi phí cần phải bỏ ra nữa.
Máy chà sàn là một thiết bị vệ sinh công nghiệp hiện đại, giúp khắc phục được tất cả những điểm yếu trong phương pháp vệ sinh sàn truyền thống. Chiếc máy này có thể giúp bạn đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu trên nhiều loại sàn khác nhau. Với thời gian thực hiện nhanh chóng và cách thức hoạt động dễ dàng, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều công sức hoặc chi phí thuê nhân công.
Máy đánh bóng sàn
Máy đánh bóng sàn là loại máy có thiết kế tương tự như với máy chà sàn. Tuy nhiên thì máy được thiết kế với công suất quay bàn chà cao hơn. Máy đánh bóng sàn cho khả năng làm sạch các vết bẩn trên mặt sàn, làm bóng sàn rất hữu hiệu.
Máy đánh bóng sàn nhà giúp bạn có thể khắc phục được tình trạng sàn nhà bị trầy xước, xỉn màu, ố vàng. Hay là tình trạng sàn nhà không còn độ bóng, máy sẽ giúp mang lại vẻ đẹp sáng bóng tự nhiên cho sàn nhà.
Thông qua đó, giúp cho việc bảo trì sàn nhà trở nên dễ dàng hơn so với những phương pháp bảo dưỡng truyền thống khác. Giúp cho nền nhà luôn sáng bóng và bền đẹp theo thời gian.
Máy hút bụi công nghiệp
Máy hút bụi công nghiệp là dụng cụ vệ sinh bụi bẩn có thể dùng thay thế cho chổi truyền thống. Máy sử dụng lực hút không khí mạnh để có thể dễ dàng hút các loại bụi bẩn trên các bề mặt khác nhau. Các loại bụi bẩn theo luồng không khí của máy hút bụi sẽ được thu thập vào túi đựng và xử lý.
Máy hút bụi có thể dễ dàng lấy đi bụi bẩn ở các ngóc ngách khó vệ sinh, làm sạch bụi trên các bề mặt một cách hiệu quả và nhanh chóng. Máy hút bụi có thể được sử dụng trong nhà, các khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm,... với những kiểu dáng, kích thước và mức độ tiện ích khác nhau.
Máy phun rửa áp lực cao
Máy phun rửa áp lực cao là thiết bị sử dụng tia nước phun ra với áp lực lớn, thông qua đó sẽ đánh bay được các loại bụi bẩn và bùn đất bám trên các bề mặt khác nhau. Bạn có thể tiết kiệm được tối đa thời gian, công sức cũng như là lượng điện và lượng nước tiêu hao khi sử dụng máy phun rửa áp lực cao.
Máy phun rửa áp lực cao được phân chia dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như công suất, động cơ, nguồn nguyên liệu,... Tuy nhiên, hầu hết các loại máy phun rửa đều có chung một nguyên lý hoạt động.
Máy phun rửa áp lực cao giúp bạn tẩy sạch bụi bẩn một cách nhẹ nhàng bằng áp lực phun mạnh mẽ. Từ đó những thứ như rong rêu, bụi bẩn bám trên các bề mặt sẽ không còn là thứ có thể gây ảnh hưởng xấu đến bạn nữa.
Máy giặt thảm
Máy giặt thảm là một thiết bị vừa có tính năng phun hóa chất để làm sạch, lại vừa có khả năng hút bụi và các loại nước thải sau khi thực hiện vệ sinh thảm. Không chỉ với thảm trải sàn máy có thể sử dụng trên nhiều chất liệu đồ nội thất khác nhau như là lông, da, vải nỉ, sợi tổng hợp.
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng máy giặt thảm tại nhà, tại văn phòng, các cơ quan, doanh nghiệp, tại khách sạn,... Bạn sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian và công sức như khi sử dụng những phương pháp vệ sinh thảm truyền thống trước đây nữa.
Xe quét
Xe quét hay còn được gọi là xe quét rác đẩy tay là một trong những loại máy quét thông dụng. Đây là một thiết bị vô cùng cần thiết ở các công trình, nhà xưởng, hội trường, hội nghị, khu làm việc,...
Sản phẩm được thiết kế với tay cầm và bàn chổi để có thể quét rác một cách dễ dàng. Bạn chỉ cần đẩy máy di chuyển, lúc này chổi sẽ tự động đi thu rác và đánh bay mọi loại bụi bẩn trên mặt sàn. Hiệu quả làm việc của xe quét rất cao, giúp tiết kiệm thời gian và sức lao động rất tốt.
Nơi mua máy vệ sinh công nghiệp chính hãng
Có phải bạn đang muốn tìm kiếm địa chỉ để có thể mua những sản phẩm máy vệ sinh công nghiệp chính hãng, chất lượng. Vậy thì có thể tham khảo ngay những sản phẩm đến từ thương hiệu Kärcher.
Kärcher là nhà sản xuất thiết bị làm sạch lớn nhất thế giới, thế nên họ hiểu rất rõ về nhu cầu làm sạch của khách hàng. Những sản phẩm máy làm sạch, phụ kiện và chất tẩy rửa mang thương hiệu Kärcher đều mang lại sự thỏa mãn cao cho nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Các thiết bị máy vệ sinh công nghiệp chính hãng của Kärcher mang đến một hiệu suất làm sạch vô cùng ấn tượng. Qua đó có thể giúp cho người sử dụng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nguồn lực, để có thể tập trung vào những công việc quan trọng hơn. Liên hệ Kärcher ngay để có thể sở hữu cho mình những sản phẩm thiết bị vệ sinh công nghiệp chất lượng nhất và phù hợp nhất nhé.