Máy chà sàn liên hợp hoạt động như thế nào?

Tất cả các dòng máy chà sàn liên hợp hiện đại với đầu bàn chải trục hoặc đĩa đều hoạt động theo nguyên lý tương tự. Dung dịch tẩy rửa được trộn vào trong bình nước sạch khi thêm hóa chất hoặc ngay trước bàn chải trong các hệ thống pha tự động. Sự quay và áp lực tiếp xúc của bàn chải giúp loại bỏ vết bẩn trên sàn. Sau đó, dưới áp lực hút của hệ thống, nước bẩn được thu vào thông qua gạt nước và chuyển vào bình chứa nước bẩn. Các dòng máy lau sàn nhà công nghiệp khác không có hệ thống hút và gạt nước, do đó nước bẩn sau khi làm sạch sẽ được thu lại bằng máy hút khô và ướt của Kärcher.

Không phải tất cả các loại máy chà sàn đều giống nhau

Máy chà sàn công nghiệp cũng như ô tô - chúng có cách hoạt động tương tự, nhưng không phải model nào cũng phù hợp với mọi nhu cầu. Nhờ vào sự khác biệt về thiết kế, kích thước, hệ thống bàn chải và công nghệ dẫn động, bạn rất dễ dàng tìm được máy đánh sàn công nghiệp phù hợp với yêu cầu cụ thể của mình. Bạn đã biết diện tích sàn cần làm sạch và biết chúng có nhiều vật cản hay không. Bạn cũng hiểu rõ kết cấu và mức độ bám bẩn của sàn nhà. Và chúng tôi có những giải pháp máy lau sàn nhà xưởng công nghiệp phù hợp nhất cho bạn.