Máy Chà Sàn Công Nghiệp
Cho sàn nhà sáng bóng! Máy chà sàn công nghiệp Kärcher là khoản đầu tư lý tưởng cho chương trình bảo dưỡng sàn của bạn. Máy không chỉ tăng năng suất lao động mà còn giúp giảm chi phí nhân công và nguy cơ trượt ngã. Sàn nhà luôn sạch sẽ và sáng bóng. Với nhiều lựa chọn từ máy chà sàn liên hợp cỡ nhỏ đến cỡ trung, Kärcher đảm bảo bạn sẽ tìm thấy công cụ phù hợp cho mọi công việc vệ sinh.
Máy chà sàn tự động
Máy chà sàn công nghiệp nhỏ gọn và linh hoạt này hoạt động ấn tượng không chỉ trong những không gian hẹp mà còn trên các khu vực diện tích lớn. Đây là lựa chọn lý tưởng để làm sạch sàn cho ngành vận tải, cửa hàng bán lẻ, trung tâm mua sắm, cơ sở y tế, tòa nhà công cộng, cũng như các khu vực sản xuất và lắp ráp trong ngành công nghiệp.
Máy chà sàn nhỏ gọn
Phát triển cho việc làm sạch nhanh và linh hoạt tại các khu vực vừa và nhỏ như nhà hàng, cửa hàng, nhà bếp, khách sạn và các khu vực có nhiều người qua lại. Máy chà sàn công nghiệp nhỏ gọn giúp tối ưu hóa hiệu suất.
Máy chà sàn đẩy tay
Máy lau sàn nhà công nghiệp lý tưởng cho việc làm sạch các khu vực vừa phải như hành lang, hồ bơi, sảnh, cũng như các hành lang dài trong các cơ sở thương mại và công nghiệp.
Máy chà sàn ngồi lái / đứng lái
Lựa chọn tối ưu cho việc làm sạch các khu vực lớn, ít đồ nội thất như kho hàng, trung tâm thương mại, bãi đậu xe và sân bay. Tại đây, bạn cũng tìm thấy dòng máy kết hợp giữa máy chà sàn và máy quét công nghiệp.
Giải pháp làm sạch khác
Cho dù là máy đánh sàn công nghiệp, máy chà sàn đơn công nghiệp, hay các giải pháp chuyên dụng như làm sạch cầu thang và thang cuốn, chúng tôi đều có giải pháp cho nhu cầu vệ sinh công nghiệp cao cấp của bạn.
Giải pháp làm sạch hiệu quả cho mọi ứng dụng
So với việc lau sàn thủ công, máy chà sàn giúp làm sạch nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và triệt để hơn khi vệ sinh mọi loại sàn. Máy chà sàn liên hợp giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí vệ sinh, đồng thời bảo vệ nhân viên và giảm thiểu rủi ro. Các máy này dễ sử dụng và bảo trì, với nhiều mẫu mã phù hợp cho từng loại sàn và nhu cầu cụ thể của bạn. Dù là doanh nghiệp nhỏ, nhà hàng, siêu thị lớn hay bề mặt rộng trong sân bay hay nhà xưởng, máy chà sàn công nghiệp là giải pháp hiệu quả nhất cho mọi loại sàn, dù diện tích là 30 m² hay 30.000 m².
Vậy đâu là máy chà sàn phù hợp nhất cho bạn?
Chúng tôi cung cấp các dòng máy lau sàn công nghiệp với nhiều kích cỡ và cấu hình khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng. Các phụ kiện được phát triển đặc biệt sẽ giúp bạn không chỉ làm sạch mà còn đạt hiệu quả tối ưu. Ngoài ra, các giải pháp và dòng máy nhỏ gọn cũng được cung cấp để hoàn thiện quy trình vệ sinh của bạn. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin về từng dòng sản phẩm cũng như chọn được máy chà sàn liên hợp phù hợp nhất cho nhu cầu của mình.
Máy chà sàn liên hợp hoạt động như thế nào?
Tất cả các dòng máy chà sàn liên hợp hiện đại với đầu bàn chải trục hoặc đĩa đều hoạt động theo nguyên lý tương tự. Dung dịch tẩy rửa được trộn vào trong bình nước sạch khi thêm hóa chất hoặc ngay trước bàn chải trong các hệ thống pha tự động. Sự quay và áp lực tiếp xúc của bàn chải giúp loại bỏ vết bẩn trên sàn. Sau đó, dưới áp lực hút của hệ thống, nước bẩn được thu vào thông qua gạt nước và chuyển vào bình chứa nước bẩn. Các dòng máy lau sàn nhà công nghiệp khác không có hệ thống hút và gạt nước, do đó nước bẩn sau khi làm sạch sẽ được thu lại bằng máy hút khô và ướt của Kärcher.
Không phải tất cả các loại máy chà sàn đều giống nhau
Máy chà sàn công nghiệp cũng như ô tô - chúng có cách hoạt động tương tự, nhưng không phải model nào cũng phù hợp với mọi nhu cầu. Nhờ vào sự khác biệt về thiết kế, kích thước, hệ thống bàn chải và công nghệ dẫn động, bạn rất dễ dàng tìm được máy đánh sàn công nghiệp phù hợp với yêu cầu cụ thể của mình. Bạn đã biết diện tích sàn cần làm sạch và biết chúng có nhiều vật cản hay không. Bạn cũng hiểu rõ kết cấu và mức độ bám bẩn của sàn nhà. Và chúng tôi có những giải pháp máy lau sàn nhà xưởng công nghiệp phù hợp nhất cho bạn.
Giới thiệu máy chà sàn không dây BR 30/1 C BP
Sàn sạch nhanh chóng, giảm một nửa công sức
Máy chà sàn liên hợp Kärcher BR 30/1 C Bp giúp làm sạch hiệu quả sàn cứng nhờ hệ thống 2 trong 1. Máy có khả năng hút bụi thô và tóc cùng lúc lau sàn với hai con lăn – nghĩa là bạn không cần phải hút bụi trước khi chà sàn nữa.
Máy BR 30/1 C Bp là máy lau sàn công nghiệp không dây, được thiết kế để làm sạch vệ sinh tối ưu trên bề mặt sàn lên đến 200 mét vuông. Bạn có thể dễ dàng sử dụng máy để hút sạch bụi thô và tóc, lau sàn, và giảm đáng kể thời gian khô sàn.
Giải pháp vệ sinh nhanh chóng, hợp vệ sinh và khử trùng cho các khu vực nhỏ. Máy BR 30/1 C Bp Pack với công nghệ con lăn vi sợi của Kärcher phù hợp cho tất cả các loại sàn.
Máy chà sàn nào phù hợp với loại sàn nào?
Máy chà sàn liên hợp với đầu bàn chải trục đặc biệt phù hợp cho việc làm sạch sâu các bề mặt sàn có cấu trúc và bị bẩn nặng nhờ vào tốc độ quay bàn chải cao và áp lực tiếp xúc mạnh. Công nghệ bàn chải này cũng mang lại nhiều lợi ích khi làm sạch các vết bẩn thô, vì các con lăn quay ngược sẽ hấp thụ các hạt bụi bẩn và đẩy chúng vào hộp đựng rác thô. Điều này có nghĩa là bạn không cần quét trước khi sử dụng máy chà sàn công nghiệp.
Máy chà sàn đầu bàn chải đĩa thường được sử dụng cho việc làm sạch bảo dưỡng và loại bỏ các vết bẩn nhẹ. Các máy lau sàn công nghiệp này đặc biệt phổ biến cho các khu vực sàn phẳng và những nơi nhạy cảm với tiếng ồn, chẳng hạn như bệnh viện hoặc khách sạn, nhà hàng.
Nguồn năng lượng nào phù hợp cho máy chà sàn?
Tùy thuộc vào kích thước và kiểu máy, máy chà sàn liên hợp của Kärcher có thể chạy bằng điện, pin hoặc động cơ đốt trong. Lựa chọn nguồn năng lượng phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định công nghệ nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Đối với các khu vực trong nhà hoặc diện tích nhỏ như văn phòng, nhà xưởng nhỏ, máy lau sàn công nghiệp chạy bằng điện là sự lựa chọn hợp lý và tiết kiệm. Máy lau sàn nhà xưởng dùng pin mang lại sự linh hoạt tối đa và giảm nguy cơ vấp ngã do dây cáp. Đối với các khu vực ngoài trời hoặc không gian thoáng khí, Kärcher cung cấp các dòng máy chạy bằng động cơ đốt trong (diesel hoặc LPG) phù hợp cho các khu vực rộng lớn như kho hàng, sân bay.
Máy chà sàn có hay không có động cơ dẫn động?
Sự thoải mái, trọng lượng và tính tiện lợi là các yếu tố quan trọng khi quyết định chọn máy chà sàn liên hợp có hoặc không có động cơ dẫn động. Đối với các dòng máy đánh sàn công nghiệp có dung tích thùng chứa nhỏ hơn 50 lít, việc vận hành mà không có động cơ dẫn động là dễ dàng. Tuy nhiên, với các dòng máy lớn hơn, chúng tôi khuyến khích sử dụng động cơ dẫn động tích hợp để hỗ trợ quá trình vận hành.
Các máy chà sàn nhà công nghiệp không có động cơ dẫn động sử dụng lực quay của bàn chải để đẩy máy về phía trước, giảm thiểu tối đa lực cần thiết từ người vận hành. Trong khi đó, các máy có động cơ dẫn động giúp đẩy máy về phía trước một cách dễ dàng và có thể vận hành liên tục trong thời gian dài mà không gây mệt mỏi cho người sử dụng.
Máy chà sàn được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn
Máy chà sàn liên hợp Kärcher có thể được sử dụng cho các ứng dụng đặc biệt như đánh bóng, tẩy sơn hay loại bỏ lớp phủ nếu được trang bị các phụ kiện phù hợp. Ngoài việc đảm bảo tất cả các bộ phận đều sẵn sàng, chúng tôi còn cung cấp một loạt các phụ kiện như bàn chải đĩa, bàn chải trục, gạt nước, bộ sạc pin… để tùy chỉnh máy lau sàn công nghiệp theo nhu cầu làm sạch của bạn. Các bộ phụ kiện đa năng như Home Base Kit giúp dễ dàng vận chuyển các dụng cụ vệ sinh thủ công cũng được cung cấp. Bạn sẽ nhận được máy chà sàn phù hợp hoàn hảo với yêu cầu cụ thể của mình.
Chất tẩy rửa phù hợp cho máy chà sàn của bạn
Bất kể loại sàn hay mức độ bám bẩn, Kärcher cung cấp một loạt các chất tẩy rửa đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu làm sạch của bạn. Không chỉ tiết kiệm và hiệu quả trong việc loại bỏ bụi bẩn, các chất tẩy rửa này còn thân thiện với môi trường và đủ nhẹ nhàng để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiên cứu mới nhất.
Giảm vi khuẩn hiệu quả cho nhu cầu vệ sinh cao
Bộ phụ kiện cho máy chà sàn liên hợp của chúng tôi giúp khử trùng bề mặt bằng cách phun sương, mang lại cấp độ làm sạch hoàn toàn mới với chi phí và nguyên liệu thấp. Phun chất khử trùng qua súng phun hoặc vòi cầm tay có thể giảm thiểu hiệu quả số lượng vi khuẩn trên sàn, tường và đồ nội thất. Tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, việc khử trùng chuyên nghiệp có thể được thực hiện bằng chất khử trùng thích hợp. Phụ kiện này phù hợp sử dụng trong các môi trường như ga tàu, sân bay, văn phòng, tòa nhà thương mại, viện dưỡng lão, trường học, nhà trẻ, hồ bơi và các cơ sở thể thao. Hiện tại, có thể trang bị thêm cho các dòng máy chà sàn công nghiệp B 150 R và B 250 R.
Hiệu quả của tương lai – Quét và chà sàn trong một bước
Các dòng máy lau sàn công nghiệp và máy hút bụi kết hợp quét của chúng tôi có khả năng làm sạch hiệu quả cả khu vực nhỏ và lớn hơn.
- Tiết kiệm thời gian và chi phí
- Làm sạch nhanh chóng và triệt để các khu vực lớn
- Hiệu quả đối với bụi bẩn cứng đầu
Giờ đây còn tốt hơn nữa
Hiệu quả, bền bỉ và tiết kiệm – mẫu máy chà sàn liên hợp B 110 R giúp làm sạch những khu vực lớn như siêu thị, sân bay và kho hàng dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhờ vào các thành phần cập nhật, nó mang lại kết quả làm sạch tốt hơn, đảm bảo sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng.
Thiết kế thông minh
Nhỏ gọn, dễ di chuyển, tiện lợi: Máy chà sàn liên hợp ngồi lái có thể dễ dàng làm sạch các khu vực lớn từ 1.500 m² trở lên, như nhà kho, bãi đậu xe hoặc trung tâm thương mại. Vị trí ghế cao giúp bạn có tầm nhìn bao quát về các khu vực cần làm sạch. Nếu gặp không gian chật hẹp, bán kính quay nhỏ của máy đảm bảo tính linh hoạt vượt trội. Với bảng điều khiển được bố trí rõ ràng, máy lau sàn công nghiệp này cực kỳ dễ sử dụng – chỉ cần ngồi và bắt đầu làm sạch.
Nhanh chóng và linh hoạt
Các chướng ngại vật và khu vực nhiều vật dụng không còn là vấn đề khi làm sạch: Máy chà sàn công nghiệp nhỏ gọn có thể làm sạch các khu vực từ nhỏ đến vừa như nhà bếp, khách sạn và nhà hàng trong tích tắc. Tính linh hoạt của chúng giúp dễ dàng điều khiển, ngay cả ở những lối đi hẹp. Các dòng máy này mang lại kết quả tối ưu trên nhiều loại bề mặt khác nhau, giúp làm sáng lại sàn nhà. Nhờ công nghệ hút bọt tiên tiến, sàn nhà không chỉ được làm sạch mà còn khô ngay lập tức sau khi vệ sinh.
Máy chà sàn liên hợp B 50 W mới. Chất lượng cao với công nghệ hiện đại.
Đột phá, bền bỉ và dễ vận hành. Máy chà sàn liên hợp đẩy tay này mang đến sàn nhà sạch hoàn hảo. Có sẵn với các tùy chọn pin gel không cần bảo dưỡng/AGM hoặc pin Li-Ion, giúp bạn dễ dàng sử dụng cho việc lau sàn công nghiệp sâu hoặc vệ sinh bảo dưỡng nhanh chóng và hiệu quả. Dễ dàng vận hành với nhiều chức năng mở rộng và thông tin được cung cấp qua ứng dụng trên smartphone.Tìm hiểu thêm