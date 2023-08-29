Nhỏ gọn, hoạt động bền bỉ và hiệu quả cao

ROBOT CHÀ SÀN LIÊN HỢP KIRA B 50

Kỹ thuật roller brush đã được chứng minh với chức năng pre-sweeping và side brush với chiều rộng làm việc lên đến 55 cm, tối ưu hiệu suất với diện tích lên tới 2.300 mét vuông mỗi giờ, sử dụng pin lithium-ion 160 Ah: Robot có kết cấu nhỏ gọn và có thể điều khiển ngang bằng với máy sấy chà sàn thông thường đồng thời gây ấn tượng với hiệu quả tối đa và do đó chắc chắn sẽ là sự bổ sung hữu ích và hiệu quả cho bất kỳ đội làm sạch nào.

Máy phù hợp để làm sạch sàn, không chỉ trong những môi trường có không gian hạn chế mà còn trên các khu vực rộng lớn, lý tưởng để sử dụng trong lĩnh vực vận tải (sân bay, nhà ga, kho hậu cần), siêu thị bán lẻ và trung tâm mua sắm, cơ sở chăm sóc sức khỏe ( bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe), các công trình công cộng (trường học, trường đại học, bảo tàng, nhà thi đấu thể thao) hoặc trong công nghiệp để làm sạch các khu sản xuất, chế tạo.

TỐT CHO DOANH NGHIỆP. TỐT HƠN CHO ĐỘI NHÓM CỦA BẠN.

Việc lau sàn tốn nhiều thời gian và nhân lực có kỹ thuật cao của bạn. Robot chà sàn liên hợp Kärcher KIRA B 50 là giải pháp tuyệt vời và là sự bổ sung lý tưởng cho bất kỳ đội ngũ làm sạch nào. Máy hỗ trợ làm sạch các khu vực vừa và lớn một cách hiệu quả, và tuyệt vời hơn là máy hoạt động hoàn toàn tự động. Đội nhóm làm sạchcủa bạn có thể sử dụng thời gian này để tập trung vào các nhiệm vụ dọn dẹp phức tạp hơn. Điều đó tốt cho doanh nghiệp – và thậm chí còn tốt hơn cho nhóm của bạn.