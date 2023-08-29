Robot chà sàn liên hợp KIRA B 50
Tối ưu hóa hiệu suất làm sạch với cơ chế hoàn toàn tự động
Hiệu quả, tiết kiệm thời gian, dễ dàng, an toàn, linh hoạt – và hoàn toàn tự động khi cần thiết: Robot chà sàn liên hợp KIRA B 50 của Kärcher là một thiết bị/ giải pháp làm sạch toàn diện cần có, phục vụ cho công việc làm sạch hằng ngày của bạn. Thông minh và hoàn toàn tự động, máy hỗ trợ làm sạch hiệu quả các khu vực vừa và lớn. Nhờ đó, bạn có thể tiết kiệm thời gian, nhân lực và tập trung phát triển các mục tiêu kinh doanh của mình!
Nhỏ gọn, hoạt động bền bỉ và hiệu quả cao
ROBOT CHÀ SÀN LIÊN HỢP KIRA B 50
Kỹ thuật roller brush đã được chứng minh với chức năng pre-sweeping và side brush với chiều rộng làm việc lên đến 55 cm, tối ưu hiệu suất với diện tích lên tới 2.300 mét vuông mỗi giờ, sử dụng pin lithium-ion 160 Ah: Robot có kết cấu nhỏ gọn và có thể điều khiển ngang bằng với máy sấy chà sàn thông thường đồng thời gây ấn tượng với hiệu quả tối đa và do đó chắc chắn sẽ là sự bổ sung hữu ích và hiệu quả cho bất kỳ đội làm sạch nào.
Máy phù hợp để làm sạch sàn, không chỉ trong những môi trường có không gian hạn chế mà còn trên các khu vực rộng lớn, lý tưởng để sử dụng trong lĩnh vực vận tải (sân bay, nhà ga, kho hậu cần), siêu thị bán lẻ và trung tâm mua sắm, cơ sở chăm sóc sức khỏe ( bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe), các công trình công cộng (trường học, trường đại học, bảo tàng, nhà thi đấu thể thao) hoặc trong công nghiệp để làm sạch các khu sản xuất, chế tạo.
TỐT CHO DOANH NGHIỆP. TỐT HƠN CHO ĐỘI NHÓM CỦA BẠN.
Việc lau sàn tốn nhiều thời gian và nhân lực có kỹ thuật cao của bạn. Robot chà sàn liên hợp Kärcher KIRA B 50 là giải pháp tuyệt vời và là sự bổ sung lý tưởng cho bất kỳ đội ngũ làm sạch nào. Máy hỗ trợ làm sạch các khu vực vừa và lớn một cách hiệu quả, và tuyệt vời hơn là máy hoạt động hoàn toàn tự động. Đội nhóm làm sạchcủa bạn có thể sử dụng thời gian này để tập trung vào các nhiệm vụ dọn dẹp phức tạp hơn. Điều đó tốt cho doanh nghiệp – và thậm chí còn tốt hơn cho nhóm của bạn.
HIỆU QUẢ
Kết quả làm sạch vượt trội liên tục chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, bạn hoàn toàn chủ động dự toán được mức tiêu thụ tài nguyên và do đó chi phí của bạn sẽ được quản lý tối ưu: đó là đặc điểm của robot chà sàn liên hợp KIRA B 50.
Lượng nước sử dụng, liều lượng chất tẩy rửa và tốc độ làm sạch có thể được cài đặt trước một cách chính xác. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng làm sạch cao mà còn có thể giúp bạn tiết kiệm cả tài nguyên lẫn tiền bạc.
TIẾT KIỆM THỜI GIAN
Việc lau sàn thường tốn nhiều thời gian và cần nhiều nhân lực. Robot chà sàn liên hợp KIRA B 50 có thể thực hiện các nhiệm vụ làm sạch tự động nhờ đó giảm bớt áp lực cho nhân viên làm sạch, những người có thể tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp hơn.
Điều này cho phép nguồn nhân lực và máy móc làm việc cùng nhau một cách cực kỳ hiệu quả – và hầu như đội ngũ làm sạch không cần lại lặp lại những thao tác làm sạch thủ công nhờ có bàn chải bên để làm sạch đến tận rìa và chức năng quét trước tích hợp.
HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG
Khả năng tự động hóa tối đa trong quá trình lau sàn được thực hiện nhờ trạm sạc tùy chọn dành cho robot làm sạch của Kärcher. Đổ đầy bình nước sạch, xả và súc rửa bình chứa nước bẩn hoặc sạc ắc quy lithium-ion:
Robot chà sàn liên hợp KIRA B 50 chỉ cần gắn vào trạm sạc, nơi mọi nhu cầu của máy đều được xử lý tự động. Tất nhiên, các nhiệm vụ này cũng có thể được thực hiện thủ công và việc lắp đặt nhiều trạm sạc có thể tối ưu hóa quy trình làm sạch cho các khu vực rộng lớn.
ĐƠN GIẢN
Tất cả các chức năng của robot chà sàn liên hợp cũng như mọi cài đặt đều trên máy dễ dàng vận hành thông qua màn hình cảm ứng lớn với menu trực quan và hướng dẫn sử dụng dễ hiểu mà không yêu cầu phải đọc hiểu bằng bất kỳ kiến thức kỹ thuật chuyên môn nào.
Người dùng nhận được hỗ trợ có mục tiêu dưới dạng hình ảnh và hướng dẫn rõ ràng trong mọi tình huống, từ việc thiết lập và bắt đầu quy trình làm sạch tự động đến kích hoạt bộ phận làm sạch, thậm chí đến chế độ làm sạch thủ công. Ngoài ra, bạn còn được thiết lập hồ sơ người dùng với các cấp độ ủy quyền khác nhau và thậm chí các ngôn ngữ khác nhau một cách dễ dàng.
LINH HOẠT
Robot chà sàn liên hợp có thể tự động làm sạch hoặc hoạt động như một máy chà sàn thủ công.
Ngoài ra, hoàn toàn khả thi trong việc xác định một khu vực làm sạch cụ thể trong toàn bộ không gian với việc làm sạch bề mặt hoặc điều chỉnh kế hoạch làm sạch hoặc trình tự làm sạch hàng ngày của bạn.
AN TOÀN
Máy quét laser tích hợp, cảm biến 3D và đầu phát siêu âm cũng như máy tính tích hợp mạnh mẽ đảm bảo khả năng phát hiện các khu vực xung quanh 360° một cách tối ưu, phản ứng nhanh và điều hướng đáng tin cậy. Robot chà sàn tự động phát hiện những thay đổi trong môi trường xung quanh cũng như các chướng ngại vật và tự mình thực hiện các thao tác né tránh thích hợp.
Ngoài ra, đèn hiệu tích hợp sẽ thông báo cho mọi người trong khu vực về hành vi của Robot chà sàn liên hợp. Robot được chứng nhận an toàn theo CSA_22.2 số 336-17 và IEC 60335-2-117 để sử dụng ở khu vực công cộng. Với mục đích lưu trữ tài liệu và giám sát, KIRA B 50 gửi thông báo trạng thái đến các thiết bị di động, tạo báo cáo làm sạch chi tiết trên hệ thống tương ứng.
NHIỀU LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP
Thiết bị toàn diện, hiệu suất làm sạch tuyệt vời, tiết kiệm chi phí và vận hành trực quan: robot chà sàn liên hợp KIRA B 50 gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên và đặc biệt là trong quá trình sử dụng làm sạch hàng ngày.
Trạm Sạc
- Cho phép vận hành hoàn toàn tự động
- Tự động thay thế nguyên liệu (sạc pin, đổ đầy nước ngọt, xả nước bẩn và súc rửa bình)
- Trạm sạc có sẵn tùy chọn (cũng có thể vận hành mà không cần trạm sạc)
Bàn Chải Dạng Ru-lô
- Quét và chà sàn trong một bước duy nhất
- Hạn chế ở mức tối thiểu các công việc chuẩn bị thủ công
- Hiệu suất làm sạch tuyệt vời, ngay cả trên sàn có kết cấu đặc biệt và không bằng phẳng
Hệ Thống Cảm Biến
- Cảm biến quang học và âm thanh mạnh mẽ
- Chế độ xem 360° từ cảm biến laser
- Hệ thống phát hiện kính và các bề mặt nhô ra đáng tin cậy
- Cảm biến giám sát các khu vực rìa
Chổi Biên
- Làm sạch đến tận rìa của bề mặt
- Chuyển bụi bẩn từ rìa bề mặt vào ngăn chứa chất bẩn
- Hạn chế công việc chuẩn bị thủ công ở mức tối thiểu
TUYỆT VỜI ĐẾN TỪNG CHI TIẾT. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ROBOT KIRA B 50
Chính bởi nhiều chi tiết, dù lớn hay nhỏ, đã biến những ý tưởng hay thành những robot dọn dẹp tuyệt vời. Với mục tiêu đạt được hiệu quả và an toàn tối đa.
KIRA B 50. HIỆU QUẢ VÀ DỄ DÀNG VẬN HÀNH
Đội ngũ làm sạch của bạn không còn phải thực hiện những công việc đơn điệu mà có thể đảm nhận những công việc phức tạp hơn nhờ Robot chà sàn liên hợp KIRA B 50.
Nhờ ắc quay lithium-ion 160 Ah mạnh mẽ, kết hợp với bàn chải dạng ru-lô có chức năng quét, chổi biên với chiều rộng làm việc 55 cm giúp tăng hiệu suất làm sạch của KIRA B 50 so với máy chà sàn thông thường.
PHỤC VỤ MỌI YÊU CẦU CỦA BẠN MỘT CÁCH LINH HOẠT & GỌN NHẸ
Bạn có thể linh hoạt tối đa khi sử dụng – hoàn toàn phù hợp với yêu cầu làm sạch thực tế hiện tại của bạn. Thiết kế nhỏ gọn cho phép robot hoạt động ngay cả ở những khu vực khó tiếp cận hoặc khu vực hẹp.
VIỆC VỆ SINH HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG, TINH TẾ TRONG CẢ QUÁ TRÌNH
Một trạm sạc tùy chọn sẽ tạo điều kiện cho robot tự chủ trong việc thay thế nguyên liệu. Mô-đun làm sạch của robot giúp công việc chuẩn bị thủ công luôn ở mức tối thiểu.
Một khi bắt đầu, KIRA 50 B sẽ làm sạch hoàn toàn khu vực được xác định trước một cách độc lập. Trạm sạc tùy chọn sẽ đưa chúng ta lên một tầm cao mới. Làm sạch các khu vực sàn một cách tự động bằng robot làm sạch Kärcher đồng nghĩa với việc đội ngũ làm sạch của bạn không còn phải thực hiện các công việc đơn điệu, giúp tăng năng suất.
LÀM SẠCH SÀN HOÀN HẢO, TIẾT KIỆM NGÂN SÁCH VÀ THỜI GIAN.
Các chuyên gia vệ sinh làm sạch tòa nhà, sân bay, siêu thị hoặc trong các khu sản xuất đều biết rằng việc lau sàn về cơ bản rất tốn thời gian và công sức, và đôi khi phát sinh nhiều chi phí.
Khả năng thực hiện song song các công việc dọn dẹp của robot giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng năng suất. Bất cứ nơi nào có diện tích sàn lớn và yêu cầu việc làm sạch thường xuyên thì tính hiệu quả về mặt chi phí của các biện pháp làm sạch cũng như chất lượng làm sạch sẽ là điều mà khách hàng và doanh nghiệp quan tâm hàng đầu.
BỞI CHUYÊN GIA VÀ CHO CHUYÊN GIA - TỔNG QUAN TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI
ĐIỀU HƯỚNG AN TOÀN. ĐẠT CHỨNG NHẬN AN TOÀN
An toàn luôn luôn là ưu tiên hàng đầu. Đó là lý do tại sao Robot chà sàn liên hợp được thiết kế để điều hướng linh hoạt, và đảm bảo an toàn cho mọi người trong khu vực.
- Được chứng nhận an toàn cho khu vực công cộng nhờ khả năng phát hiện môi trường xung quanh tuyệt vời
- Đảm bảo mọi thứ luôn an toàn. Phát hiện chướng ngại vật, con người và nguy cơ té ngã một cách thông minh
- Chứng nhận an toàn theo CSA_22.2 số 336-17 và IEC 63327
- Thích hợp để hoạt động ở khu vực công cộng
Hướng dẫn vượt chướng ngại vật
- Thông minh và đáng tin cậy, có thể nhận ra những chướng ngại vật tiềm ẩn
- Tự động lập kế hoạch thay đổi tuyến đường để tránh chướng ngại vật
- Thao tác di chuyển tự do tự động nhằm ngăn chặn việc trì hoãn quá trình làm sạch
VẬN HÀNH MỘT CÁCH DỄ DÀNG
Chỉ cần có thể sử dụng điện thoại thông minh thì hoàn toàn không gặp vấn đề gì với việc điều khiển/ vận hành KIRA B 50. Việc vận hành KIRA B 50 không yêu cầu đến kiến thức chuyên môn hoặc kỹ thuật chuyên môn nào khác. Công nghệ thật sự tân tiến và tối ưu là khi thiết bị được sử dụng mà không cần yêu cầu sự phức tạp trong vận hành. Lẽ đó, Robot chà sàn liên hợp thật sự là một thiết bị tối tân mang đến giải pháp tối ưu.
- Vận hành trực quan nhờ màn hình cảm ứng lớn, bảo trì và bảo dưỡng đơn giản
- Màn hình cảm ứng lớn, độ phân giải cao giúp điều khiển dễ dàng, trực quan tất cả các chức năng của thiết bị
- Giao diện người dùng cung cấp các hướng dẫn, hình minh họa và hình ảnh động rõ ràng, hướng dẫn người dùng qua tất cả các bước cần thiết một cách đơn giản và dễ hiểu
- Đơn giản để thiết lập và vận hành robot mà không cần kiến thức chuyên môn
Các chế độ hoạt động
- Có thể vận hành tự động hoặc ba lần thủ công
- Cho phép bạn tẩy điểm thủ công
- Có thể tạo nhiều hồ sơ người sử dụng thiết bị với các mức độ phân quyền khác nhau
THIẾT BỊ ĐƯỢC TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ THEO TIÊU CHUẨN VÀ ĐƯỢC CUNG CẤP TRỰC TIẾP TỪ NHÀ MÁY CỦA CHÚNG TÔI
Dù có hoặc không có trạm sạc, KIRA B 50 luôn sẵn sàng để vận hành hoàn toàn tự động, cung cấp vô số tính năng vượt trội.
Trang bị mở rộng
- Ắc quy lithium-ion hiệu suất cao
- Hệ thống định lượng chất tẩy rửa giúp quản lý nguyên liệu/ vật tư
- Chức năng tự động đổ đầy và tự động rửa bình chứa nước bẩn giúp bạn tiết kiệm thời gian
- Hệ thống định lượng nước phụ thuộc vào tốc độ
- Đèn hiệu nhấp nháy để tăng tính an toàn
- Mô-đun đèn LED cải tiến
TOÀN QUYỀN KIỂM SOÁT VÀ KẾT NỐI. MỌI LÚC. MỌI NƠI.
Robot dọn dẹp được kết nối trực tiếp với cổng web, cổng này hiển thị cho bạn tất cả dữ liệu máy quan trọng trong nháy mắt, mọi lúc và mọi nơi, để bạn luôn kiểm soát được mọi thứ.
- Truy cập thông tin chi tiết qua cổng web KIRA
- Cổng web chứa các báo cáo vệ sinh, thông báo, trạng thái máy và nhiều nội dung khác
- Gửi thông báo và tin nhắn trạng thái tới thiết bị di động
CHẤT TẨY RỬA CỦA KIRA B 50 - MẠNH MẼ. AN TOÀN. THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.
Tùy thuộc vào vị trí sử dụng, lớp phủ và mức độ bẩn của sàn, Kärcher khuyến nghị nên sử dụng nhiều loại chất tẩy rửa khác nhau với robot làm sạch KIRA B 50 – tất nhiên mỗi loại đều được thiết kế hoàn hảo cho máy, an toàn khi sử dụng và thân thiện với môi trường
KIRA CARE: DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. LỢI ÍCH CHO BẠN.
\Khi đề cập đến chi phí, không có gì hữu ích hơn việc doanh nghiệp có thể xác định trước các khoản chi tiêu một cách chính xác nhất. Với các gói dịch vụ KIRA Care và KIRA Care Plus, bạn hoàn toàn biết trước chính xác những gì sắp xảy ra. Và bạn sẽ hưởng lợi từ các dịch vụ toàn diện của chúng tôi giúp công việc kinh doanh hàng ngày của bạn hoạt động dễ dàng hơn rất nhiều.
Gói KIRA Care luôn bao gồm quyền truy cập vào cổng web, cập nhật phần mềm và bảo hành chức năng bao gồm cả ắc quy. Đương nhiên, bạn có thể chắc chắn rằng chúng tôi chỉ điều phối các kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo và có kinh nghiệm sử dụng phụ tùng chính hãng để đảm nhiệm mọi trường hợp bảo trì – tất nhiên, chi phí đã được bao gồm trong gói Care của bạn. Bạn không cần phải tốn thời gian hay công sức vì chúng tôi lập kế hoạch và điều phối các chuyến thăm bảo dưỡng bảo trì của mình để bạn không phải lo lắng về bất cứ điều gì.
Bạn có thể giải quyết nhiều tình huống hơn nữa với gói KIRA Care Plus. Ví dụ: trong trường hợp máy bị lỗi, bạn sẽ nhận được máy thay thế ngay lập tức, được hưởng lợi từ thời gian phản hồi đặc biệt nhanh hoặc đơn giản là bao gồm trước tất cả các vật tư tiêu hao cần thiết. Hơn thế nữa, bạn sẽ thường xuyên nhận được lời khuyên phù hợp để sử dụng hiệu quả robot chà sàn liên hợp của mình.
Dù là để mua, thuê hay tài trợ, các gói KIRA Care đều là sự bổ sung hoàn hảo cho robot chà sàn Kärcher tự động của bạn.