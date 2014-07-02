Máy làm sạch bằng hơi nước & máy hút bụi hơi nước

Rửa sạch hoàn toàn không cần chất tẩy rửa Máy phun rửa hơi nước & máy hút bụi hơi nước Kärcher giúp rửa sạch một cách tiết kiệm và vệ sinh - mà không cần hóa chất. Phụ kiện đa dạng giúp thiết bị phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng dù là sàn cứng, bề mặt kính hay lót gạch. Bề mặt trang trí và vải đều sẽ được vệ sinh sạch sẽ.