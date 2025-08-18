YOU HAVE A TASK, KÄRCHER HAVE SOLUTIONS

Teasing 01.2026

New Launch - FCV 4

Klean

Kỷ lục thế giới

VCH 4

    Giải pháp tưới vườn tự động

    Hệ thống bao gồm các thiết bị tưới có khả năng tự động Bật/Tắt để tưới nước cho khu vườn theo đúng thời gian và lưu lượng nước mà bạn mong muốn. 

    Garden Aug 2024

          18.08.2025

          CLEARANCE SALE UP TO 45%

          Duy nhất từ 22.08 - 04.09, Giảm sốc đến 45% sản phẩm làm sạch hiệu suất cao. Sở hữu thiết bị làm sạch chính hãng chất lượng Chuẩn Châu Âu. Đặt mua ngay!

          12.02.2025

          KHỞI ĐẦU NĂM MỚI - NHÀ SẠCH, LỘC ĐẦY

          Giảm đến 30% sản phẩm làm sạch gia dụng. Chỉ từ 12.02 - 24.02.2025 sở hữu thiết bị làm sạch chính hãng chất lượng Chuẩn Châu Âu. Đặt mua ngay!

          10.01.2025

          SIÊU SALE ĐÓN TẾT - ƯU ĐÃI ĐẾN 40%

          Duy nhất chỉ từ 10.01 - 17.01.2025 sở hữu thiết bị làm sạch chính hãng chất lượng Chuẩn Châu Âu. Mua là có quà - Áp dụng cho mọi đơn hàng. Săn ngay!

          Kärcher – nhà cung cấp thiết bị làm sạch hàng đầu thế giới

          Với 80 năm xây dựng và phát triển, công ty Kärcher - CHLB ĐỨC là một trong những đơn vị hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ làm sạch. Là một công ty toàn cầu, Kärcher luôn hoạt động dựa theo 03 tiêu chí: Hiệu suất cao nhất, Sự cải tiến, Chất lượng hàng đầu

          Các giải thưởng và bằng sáng chế

          Sản phẩm làm sạch mang thương hiệu Kärcher là sự hòa hợp giữa tính năng làm sạch vượt trội, thân thiện với người dùng, kết hợp cùng thiết kế công phu nổi trội. Chính bước cách tân đột phá đi đôi với mục tiêu “không ngừng sáng tạo thêm nhiều giải pháp làm sạch tiên tiến” đã khẳng định sự khác biệt của Kärcher. Và điều này liên tục được chứng minh không những qua nhiều bằng sáng chế mà còn bởi nhiều giải thưởng ấn tượng từ các tổ chức danh tiếng. Hơn 1300 bằng sáng chế cùng hàng loạt dòng máy hữu dụng đóng vai trò là minh chứng sống động của Kärcher về đặc tính khéo léo và năng lực cải tiến vượt trội.

          Nghiên cứu và phát triển các giải pháp làm sạch tối ưu

          Kärcher luôn nỗ lực nhằm đạt được giải pháp tốt nhất cho mỗi công việc làm sạch. Đây là lý do để chúng tôi phát triển các hệ thống mạnh mẽ cấu thành những thiết bị, phụ kiện và chất tẩy rửa hoàn toàn phù hợp. Để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng, chúng tôi luôn hỏi ý kiến những người vận hành cá nhân và chuyên môn. Qua đó, chúng tôi có được những hiểu biết sâu sắc, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển các sản phẩm mới. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể đảm bảo rằng mỗi sự đổi mới không chỉ đáp ứng các yêu cầu làm sạch ngày càng phức tạp mà còn giúp công việc của người vận hành trở nên dễ dàng hơn.

          eco!efficiency Professional

          eco!efficiency

          Kärcher mang đến một chuỗi các thiết bị, các chất tẩy rửa đồng bộ có tỷ lệ eco!efficiency, cùng với đó các nhà vận hành ở khắp các lĩnh vực hoạt động đa dạng có thể thực hiện được công tác làm sạch hiệu quả, năng suất cao và thân thiện với môi trường. 

          Blue Competence

          Năng lực xanh

          Mọi việc kinh doanh theo sáng kiến năng lực xanh đều cam kết thực hiện theo các tiêu chuẩn và chỉ tiêu bền vững tin cậy. Năng lực xanh đảm bảo sự minh bạch và cung cấp những hướng dẫn và mang đến sự đảm bảo tới những người mà đang tìm kiếm những giải pháp bền vững và các sản phẩm hoặc công ty hoạt động mang tính bền vững.

          Bơm siêu cao Woma - Karcher Việt Nam

          Phun rửa siêu cao áp Woma

          Chúng tôi kết hợp các năng lực của Kärcher và WOMA để phát triển thiết bị phun rửa siêu cao áp cho những ứng dụng làm sạch khó nhất trong ngành công nghiệp và xây dựng được gọi là thiết bị UHP (Siêu cao áp).

          Karcher là nhà phân phối chính thức các thiết bị Bơm WOMA tại Việt Nam.

