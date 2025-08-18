YOU HAVE A TASK, KÄRCHER HAVE SOLUTIONS

Kärcher – nhà cung cấp thiết bị làm sạch hàng đầu thế giới

Với 80 năm xây dựng và phát triển, công ty Kärcher - CHLB ĐỨC là một trong những đơn vị hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ làm sạch. Là một công ty toàn cầu, Kärcher luôn hoạt động dựa theo 03 tiêu chí: Hiệu suất cao nhất, Sự cải tiến, Chất lượng hàng đầu

Các giải thưởng và bằng sáng chế

Sản phẩm làm sạch mang thương hiệu Kärcher là sự hòa hợp giữa tính năng làm sạch vượt trội, thân thiện với người dùng, kết hợp cùng thiết kế công phu nổi trội. Chính bước cách tân đột phá đi đôi với mục tiêu “không ngừng sáng tạo thêm nhiều giải pháp làm sạch tiên tiến” đã khẳng định sự khác biệt của Kärcher. Và điều này liên tục được chứng minh không những qua nhiều bằng sáng chế mà còn bởi nhiều giải thưởng ấn tượng từ các tổ chức danh tiếng. Hơn 1300 bằng sáng chế cùng hàng loạt dòng máy hữu dụng đóng vai trò là minh chứng sống động của Kärcher về đặc tính khéo léo và năng lực cải tiến vượt trội.