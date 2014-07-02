Phụ kiện

Với các phụ kiện Kärcher chính hãng, bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mở rộng khu vực sử dụng các thiết bị vệ sinh. Các bộ phụ kiện là giải pháp lý tưởng cho các công việc đặc biệt, như phun cát bằng máy phun rửa áp lực cao.