Phụ kiện
Với các phụ kiện Kärcher chính hãng, bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mở rộng khu vực sử dụng các thiết bị vệ sinh. Các bộ phụ kiện là giải pháp lý tưởng cho các công việc đặc biệt, như phun cát bằng máy phun rửa áp lực cao.
Phụ kiện cho máy phun rửa áp lực cao Home & Garden
Người trợ giúp lý tưởng cho mọi thách thức trong chính ngôi nhà của bạn: với các phụ kiện Kärcher, bạn có thể mở rộng khả năng ứng dụng của máy phun rửa áp lực cao một cách chính xác và thuận tiện.
Phụ kiện Kärcher WD chính hãng - giúp máy hút bụi khô và ướt trở nên linh hoạt hơn
Với các phụ kiện được phát triển đặc biệt, máy hút bụi khô và ướt giúp làm sạch đa chức năng, mang lại hiệu quả làm sạch ấn tượng cho dù là trong những không gian nhỏ hẹp như nội thất xe hơi, nơi kết nối của các dụng cụ điện hay thu gom bụi từ mũi khoan,...