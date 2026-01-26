Giải pháp làm sạch khác
Cho dù là máy đánh sàn công nghiệp, máy chà sàn đơn công nghiệp, hay các giải pháp chuyên dụng như làm sạch cầu thang và thang cuốn, chúng tôi đều có giải pháp cho nhu cầu vệ sinh công nghiệp cao cấp của bạn.
Máy chà sàn đơn
Cho dù trên bề mặt cứng hay vật liệu trải sàn dệt: tại Kärcher, bạn được đảm bảo tìm đúng máy chà sàn đơn. Chúng tôi cung cấp máy cho tất cả các mục đích chuyên dụng và toàn diện.
Máy đánh bóng
Khi giày để lại vết: Máy đánh bóng Karcher làm cho sàn nhà sáng bóng trở lại. Được vận hành bằng pin, chúng cũng có thể được sử dụng trong giờ làm việc hành chính.
Máy làm sạch cầu thang và thang cuốn
Làm sạch nhanh chóng ngay lập tức: Máy làm sạch cầu thang và thang cuốn Kärcher tạo ra kết quả làm sạch hoàn hảo trên thang cuốn và thang cuốn cũng như cầu thang và ngưỡng cửa sổ .