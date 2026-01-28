Có lẽ nhiều người cũng đã cảm thấy khá quen thuộc với thương hiệu Karcher. Ngoài những dòng sản phẩm như máy xịt rửa, máy chà sàn thì những chiếc máy đánh bóng của Karcher cũng nhận được rất nhiều những đánh giá tích cực từ phía người dùng.

Karcher là một thương hiệu lớn có xuất xứ từ Đức, một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị vệ sinh công nghiệp. Những thiết bị đánh bóng sàn tới từ Karcher được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hàng đầu châu Âu.

Karcher có một đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp tham gia vào quy trình sản xuất và lắp ráp. Từ đó góp phần tạo nên những sản phẩm có chất lượng cao. Có thể kể đến một số mẫu máy rất được ưa chuộng của Karcher: Karcher BDP 43/410C, Karcher BDP 50/1500 C Ep,...

Ngoài máy đánh bóng sàn, Karcher còn cung cấp nhiều thiết bị vệ sinh công nghiệp khác. Các mẫu máy vệ sinh công nghiệp như máy chà sàn, máy giặt thảm gia đình, máy giặt thảm cầm tay,...

Trên đây là những tin tức, thông tin cần thiết cho bạn về những loại máy đánh bóng sàn, đánh bóng bê tông đa năng. Nếu như bạn đang muốn chọn mua những sản phẩm, thiết bị vệ sinh công nghiệp chất lượng, hãy liên hệ Karcher ngay để được tư vấn kỹ hơn nhé.