Máy đánh bóng
Khi giày để lại vết: Máy đánh bóng Karcher làm cho sàn nhà sáng bóng trở lại. Được vận hành bằng pin, chúng cũng có thể được sử dụng trong giờ làm việc hành chính.
Máy đánh bóng sàn
Máy đánh bóng sàn sẽ là một giải pháp vô cùng hữu ích cho những ai đang tìm kiếm một phương pháp hiệu quả để làm sạch và đánh bóng bề mặt sàn bê tông. Thiết bị này có thể giúp cho bạn thực hiện công việc đánh bóng thật nhanh chóng, dễ dàng mà vẫn rất tiết kiệm chi phí. Máy đánh bóng sàn cũng là một thiết bị đang dần trở nên phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về các loại máy đánh bóng sàn, đánh bóng bê tông đa năng.
Giới thiệu thương hiệu máy đánh bóng sàn Karcher
Có lẽ nhiều người cũng đã cảm thấy khá quen thuộc với thương hiệu Karcher. Ngoài những dòng sản phẩm như máy xịt rửa, máy chà sàn thì những chiếc máy đánh bóng của Karcher cũng nhận được rất nhiều những đánh giá tích cực từ phía người dùng.
Karcher là một thương hiệu lớn có xuất xứ từ Đức, một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị vệ sinh công nghiệp. Những thiết bị đánh bóng sàn tới từ Karcher được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hàng đầu châu Âu.
Karcher có một đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp tham gia vào quy trình sản xuất và lắp ráp. Từ đó góp phần tạo nên những sản phẩm có chất lượng cao. Có thể kể đến một số mẫu máy rất được ưa chuộng của Karcher: Karcher BDP 43/410C, Karcher BDP 50/1500 C Ep,...
Ngoài máy đánh bóng sàn, Karcher còn cung cấp nhiều thiết bị vệ sinh công nghiệp khác. Các mẫu máy vệ sinh công nghiệp như máy chà sàn, máy giặt thảm gia đình, máy giặt thảm cầm tay,...
Các loại máy đánh bóng sàn
Máy đánh bóng sàn cầm tay
Máy đánh bóng sàn cầm tay là thiết bị được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, có trọng lượng nhẹ. Với tay cầm được làm chắc chắn, người sử dụng có thể dễ dàng dùng máy ở nhiều không gian làm việc khác nhau. Máy đánh bóng sàn cầm tay thường được sử dụng để đánh bóng bề mặt sàn trong gia đình.
Máy đánh bóng sàn công nghiệp
Máy đánh bóng sàn công nghiệp được thiết kế với công suất làm việc lớn, tốc độ quay của máy rất nhanh giúp đánh sạch mọi vết bẩn cứng đầu. Các bề mặt sàn như bê tông, xi măng, sàn gạch, sàn đá,... đều có thể được đánh bóng một cách nhanh chóng. Đây là thiết bị rất được ưa chuộng khi sử dụng tại các công trình xây dựng, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại,...
Máy đánh bóng sàn đơn.
Máy đánh bóng sàn đơn là thiết bị đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Bởi vì chúng có cấu tạo phù hợp, cách sử dụng đơn giản và cùng với đó là giá bán hợp lý. Máy đánh bóng sàn đơn có khả năng làm sạch bụi bẩn bám trên mặt sàn và hỗ trợ rất tốt cho quá trình đánh bóng
Máy đánh bóng sàn liên hợp
Máy đánh bóng sàn liên hợp có kích thước và trọng lượng lớn nhất trong các loại máy đánh bóng sàn hiện nay. Máy sở hữu một hệ thống bánh xe đa chiều nên khả năng di chuyển cũng rất dễ dàng. Sản phẩm không chỉ được dùng để loại bỏ các vết bẩn bám trên bề mặt sàn nhà mà còn giúp đánh bóng, bảo dưỡng sàn nhà rất tốt.
Giới thiệu máy đánh bóng
Máy đánh bóng sàn có hình thức và kiểu dáng bên ngoài cũng tương tự như là máy chà sàn. Tuy nhiên thì phần đầu máy sẽ được thiết kế khác đi một chút, phù hợp cho việc tháo lắp các phụ kiện đi kèm của máy.
Mỗi phụ kiện khác nhau khi lắp vào máy sẽ mang tới khả năng làm sạch, đánh bóng và mài sàn khác nhau. Người sử dụng cần xem xét kỹ nhu cầu của mình để dùng đúng loại phụ kiện phù hợp.
Đa số các loại máy đánh bóng sàn đều có hình dáng và kích thước vô cùng nhỏ gọn. Hơn nữa chúng còn được trang bị bánh xe ở dưới thân máy giúp cho việc di chuyển và điều khiển máy trở nên dễ dàng.
Cấu tạo máy đánh bóng sàn
Hình thức bên ngoài của máy đánh bóng sàn tương đối giống với máy chà sàn đơn. Tuy nhiên thì điểm khác biệt của nó là không có chỗ đựng hóa chất. Ngoài ra, máy còn được thiết kế thêm một bộ phận để có thể gắn thêm phíp mài, phíp đánh bóng,...
Máy đánh bóng sàn nhà có cấu tạo gồm những bộ phận cơ bản sau đây:
Tay cầm điều khiển và các nút điều khiển
Đầu máy là nơi để chứa động cơ
Động cơ của máy hay còn gọi là motor
Mâm gai dùng để gắn pad đánh sàn
Miếng gắn phíp dùng để giữ cố định phíp đánh bóng sàn
Bởi vì có cấu tạo như vậy nên nguyên lý hoạt động của máy đánh bóng sàn cũng vô cùng đơn giản. Đầu tiên thì bạn cần phải lựa chọn bàn chải và pad đánh bóng sàn sao cho phù hợp.
Tiếp theo hãy bật công tắc khởi động của máy, để hai tay vào vị trí điều khiển rồi vận hành thiết bị. Lúc này áp lực sẽ được đẩy xuống pad đánh sàn để tiến hành vệ sinh và làm sạch, đánh bóng sàn nhà.
Ưu điểm máy đánh bóng
Máy đánh bóng sàn là một trong những thiết bị vệ sinh công nghiệp có khả năng đánh bóng chuyên dụng. Bên cạnh đó máy còn có khả năng hỗ trợ, duy trì bảo vệ cũng như phục hồi mọi loại bề mặt sàn khác nhau. Giúp làm phẳng và trả lại mặt sàn đẹp tự nhiên như ban đầu.
Máy có thể sử dụng trên nhiều mặt sàn khác nhau như là sàn đá Granite, đá Marble, sàn bê tông, sàn gạch,... Vì có thể hoạt động rất hiệu quả trên nhiều chất liệu sàn nên máy đánh bóng sàn rất được người dùng ưa chuộng sử dụng tại các nhà xưởng, xí nghiệp,...
Đa số các sản phẩm đều có công suất vận hành lớn cùng với đó là tốc độ quay mạnh mẽ. Kết hợp với đó là bàn chải kích thước lớn cho ta một hiệu suất làm việc cực cao. Một số thiết bị đánh bóng còn được tích hợp thêm cả bình chứa nước, bàn chà,... giúp cho bề mặt sàn có thể được làm phẳng một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ kỹ thuật hiện đại, tiên tiến cùng với các nguyên vật liệu tạo nên máy đều có chất lượng tốt và được chế tạo tỉ mỉ. Thế nên các mẫu máy đánh bóng sàn nhà đều có chất lượng cao, độ bền lớn và ít hỏng hóc trong quá trình vận hành.