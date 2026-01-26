Máy chà sàn nhỏ gọn

Máy chà sàn công nghiệp
Giới thiệu máy chà sàn công nghiệp
Những phương pháp thủ công dùng để vệ sinh sàn nhà thường rất vất vả và tốn khá nhiều thời gian. Và để có thể khắc phục được vấn đề này thì các loại máy chà sàn nhà xưởng chuyên dụng được ra đời.
Máy chà sàn là một thiết bị vệ sinh chuyên nghiệp, có khả năng đánh bật mọi vết bẩn cứng đầu bám trên sàn nhà trong thời gian ngắn. Thông qua đó giúp người sử dụng đỡ phải tốn công sức, và tiết kiệm chi phí một cách đáng kể.
Có hai loại máy chà sàn phổ biến đó là máy chà sàn công nghiệp, có thiết kế nhỏ gọn với khả năng làm sạch mọi ngóc ngách. Còn máy chà sàn liên hợp thì có thiết kế lớn hơn, có chức năng chà rửa và hút khô được tích hợp trên cùng một sản phẩm cho chức năng làm sạch tuyệt vời.
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng và không gian cần làm sạch mà bạn có thể lựa chọn ra được loại máy chà sàn phù hợp nhất.
Ưu điểm máy chà sàn
Máy chà sàn công nghiệp có thể khắc phục được những điểm yếu của việc vệ sinh sàn nhà theo phương pháp truyền thống trước đây. Máy có thể vệ sinh nhiều loại sàn nhà khác nhau, tất cả mọi vết bẩn từ những vết bẩn cứng đầu nhất.
Máy cho hiệu quả làm việc ấn tượng, hơn rất nhiều lần so với việc thuê từ 3-4 nhân công làm công tác vệ sinh theo cách thủ công. Thông qua đó thì các doanh nghiệp cũng sẽ tiết kiệm được đáng kể chi phí thuê nhân công..
Máy chà sàn nhà xưởng có công dụng đánh bóng và làm sạch mọi loại sàn một cách vô cùng hiệu quả. Đặc biệt phù hợp cho những nơi cần phải thực hiện việc vệ sinh sàn nhà thường xuyên như là văn phòng, trường học, bệnh viện hay các tòa nhà lớn.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy chà sàn công nghiệp
Cấu tạo máy chà sàn
Các loại máy chà sàn khác nhau thì sẽ có cấu tạo với những bộ phận có chút khác biệt. Nhưng nhìn chung một chiếc máy chà sàn công nghiệp sẽ có những bộ phận sau:
- Cần điều khiển máy: Cần điều khiển máy giúp cho người dùng điều hướng máy di chuyển tới các khu vực khác nhau. Để từ đó có thể làm sạch sàn nhà một cách dễ dàng và nhanh chóng. Trên tay cầm còn được tích hợp bàn điều khiển dùng để khởi động, đóng mở van xả nước, chà rửa sàn, hút nước bụi bẩn,...
- Motor chà sàn: Với loại máy chà sàn đơn thì chỉ có một motor chà sàn, còn với máy chà sàn liên hợp sẽ có đến 2 cái đó là motor chà và motor hút. Motor giúp máy có thể thực hiện được chức năng chà, đánh bóng sàn và cả chức năng hút bụi bẩn nước dơ.
- Bàn chà: Bàn chà là nơi có thể gắn các phụ kiện để phục vụ quá trình vệ sinh như là bàn chải cứng, bàn chải mềm,... Và mỗi phụ kiện sẽ có một vai trò khác nhau trong quá trình lau rửa. Bàn chải cứng dùng để loại bỏ những vết bẩn cứng đầu, còn bàn chải mềm thì được dùng để loại bỏ những vết bẩn thông thường.
- Bình chứa hóa chất: Bình chứa này được bố trí trên thân máy và tùy từng loại máy sẽ có dung tích bình khác nhau. Khi khởi động máy thì dung dịch sẽ được xả xuống dưới bề mặt sàn thông qua ống dẫn.
- Bộ phận hút: Với máy chà sàn đơn thì sẽ không có bộ phận này như ở máy chà sàn liên hợp. Bộ phận hút được đặt ở ngay phía sau bàn chà hoặc phía sau máy. Nước bẩn sau khi chà sẽ được dẫn qua ống hút lên bình chứa nước dơ trên thân máy.
Nguyên lý hoạt động
Sau khi người dùng khởi động máy thì cần kéo cần gạt nước để có thể bơm hóa chất từ thùng chứa trên thân máy. Đồng thời năng lượng từ motor chà cũng giúp cho bàn chà hoạt động.
Lúc này bàn chà kết hợp với dung dịch làm sạch để thực hiện chức năng làm sạch, hỗ trợ đánh bóng bề mặt sàn. Với máy chà sàn liên hợp, khi bàn chà đang thực hiện nhiệm vụ lau rửa sàn thì đồng thời bộ phận hút phía sau cũng hoạt động.
Nước bẩn sẽ được dẫn lên bình chứa thông qua ống dây hút. Và quá trình này sẽ giúp cho mặt sàn trở nên khô ráo, sạch sẽ ngay khi thực hiện việc chà rửa xong.
Máy chà sàn nhỏ gọn
Phát triển cho việc làm sạch nhanh và linh hoạt tại các khu vực vừa và nhỏ như nhà hàng, cửa hàng, nhà bếp, khách sạn và các khu vực có nhiều người qua lại. Máy chà sàn công nghiệp nhỏ gọn giúp tối ưu hóa hiệu suất.
Các loại máy chà sàn
Máy chà sàn đơn
Máy chà sàn đơn là loại máy có thiết kế nhỏ gọn, có thể làm sạch đến từng ngóc ngách với diện tích nhỏ hẹp. Với kích thước nhỏ nhắn và bánh xe đẩy linh hoạt, người dùng có thể thoải mái di chuyển máy đến nơi cần chà rửa một cách rất dễ dàng.
Tuy nhiên thì loại thiết bị này chỉ có tác dụng làm sạch là chính, không thể giúp bạn hút được nước dơ và bụi bẩn còn sót lại. Vậy nên khi sử dụng máy chà sàn đơn thì bạn cũng cần phải có thêm một chiếc máy hút bụi công suất lớn khi sử dụng máy chà sàn đơn.
Máy chà sàn liên hợp
Máy chà sàn liên hợp có thiết kế lớn hơn so với máy chà sàn đơn, cùng với đó là khả năng làm sạch tốt hơn hẳn. Tất cả những loại bụi bẩn và nước dơ còn sót lại trên sàn sẽ được làm sạch một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Máy có một nhược điểm là có kích thước khá lớn, chính vì thế mà không thể nào tiếp cận tới những ngóc ngách nhỏ và làm sạch một cách linh hoạt được. Nếu muốn sàn nhà có thể đạt được hiệu quả làm sạch tối đa thì bạn cần phải thực hiện công việc quét dọn trước đó.
Máy chà sàn ngồi lái
Máy chà sàn ngồi lái là loại máy vệ sinh sàn nhà cỡ lớn, chúng thường được dùng ở những nơi như nhà xưởng, siêu thị, khách sạn, bệnh viện,... Đây là những nơi không những có có không gian rộng và có nhu cầu vệ sinh liên tục.
Máy chà sàn ngồi lái có công suất vận hành lớn và khả năng hoạt động bền bỉ. Sẽ có một người ngồi ở trên để điều khiển toàn bộ hoạt động của máy. Ngày nay, những mẫu máy chà sàn ngồi lái được các doanh nghiệp sử dụng thường có độ ồn cực thấp.
Mua máy chà sàn công nghiệp ở đâu?
Karcher là đơn vị chuyên cung cấp các loại máy chà sàn công nghiệp, máy chà sàn liên hợp,... cùng với rất nhiều giải pháp làm sạch khác. Với những thiết bị đến từ Karcher, sàn nhà của bạn sẽ luôn được làm sạch triệt để và sáng bóng không tì vết.
Karcher là một tập đoàn đa quốc gia chuyên sản xuất những loại thiết bị làm sạch, thiết bị sân vườn hay thiết bị được sử dụng trong gia đình. Ngoài máy chà sàn, Karcher còn cung cấp máy đánh bóng, máy hút bụi công nghiệp,... Mỗi sản phẩm của Karcher đều đảm bảo chất lượng và giá cả cũng như là chính sách bảo hành, sửa chữa của hãng.
Nếu bạn đang có nhu cầu về những sản phẩm máy chà sàn chính hãng, chất lượng hãy liên hệ Karcher ngay để chúng tôi có thể tư vấn thật kỹ lưỡng. Từ đó giúp bạn chọn ra được sản phẩm phù hợp với nhu cầu nhất nhé.