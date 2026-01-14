Vòi phun nước tròn CS 90 vario
Vòi tưới CS 90 Vario với đầu phun mạnh mẽ, lý tưởng để tưới các khu vực nhỏ và vườn, thích hợp để sử dụng trên các khu vực không bằng phẳng hoặc dốc. Độ phủ tối đa: 64 m2. Bộ chuyển đổi bổ sung để tưới các khu vực hình chữ nhật. Đầu phun sprinkler dễ dàng kết nối với vòi tưới vườn và tương thích với tất cả Kärcher click system.
Tính năng và ưu điểm
Phù hợp các bề mặt đất không bằng phẳng hoặc nghiêng
- Đảm bảo bền bỉ và chắc chắn
Bộ điều hợp bổ sung
- Để tưới các khu vực hình chữ nhật (CS 90 Vario)
Thông số kỹ thuật
|Đường kính rắc (2 bar)
|9 m
|Đường kính rắc (4 bar)
|9 m
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,053
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,069
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|113 x 117 x 135
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Khu vực nhỏ