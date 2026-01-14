Vòi tưới CS 90 Vario với đầu phun mạnh mẽ, lý tưởng để tưới các khu vực nhỏ và vườn, thích hợp để sử dụng trên các khu vực không bằng phẳng hoặc dốc. Độ phủ tối đa: 64 m2. Bộ chuyển đổi bổ sung để tưới các khu vực hình chữ nhật. Đầu phun sprinkler dễ dàng kết nối với vòi tưới vườn và tương thích với tất cả Kärcher click system.