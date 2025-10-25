ĐẦU PHUN TƯỚI VƯỜN
Đầu phun tưới vườn – công nghệ tràn ngập ý tưởng. Sự lựa chọn đa dạng của các vòi phun tròn Kärcher mang đến giải pháp hoàn hảo cho mọi khu vườn – lớn và nhỏ, bằng phẳng hoặc dốc.
Vòi phun tuyệt vời cho khu vườn hoa nở rộ
Vòi phun tưới cỏ thường bao gồm một đầu phun và đế, thường có hình dạng gai nhọn được cắm vào đất để cố định. Vòi phun nước tròn CS 90 vario lại lý tưởng cho các khu vực và khu vườn nhỏ. Nó có thể dễ dàng cắm vào địa hình không bằng phẳng hoặc dốc, hoàn hảo cho việc chăm sóc cây trồng và bãi cỏ ở các tầng khác nhau. Cần lưu ý rằng tốc độ bay hơi của vòi phun này cao hơn so với vòi phun cổ điển.
Tưới nước cho khu vườn bằng vòi phun xoay
Giống như vòi phun thông thường và vòi phun tưới cỏ, vòi phun xoay cũng có thể dễ dàng kết nối với ống nước. Chúng là lựa chọn hoàn hảo để cung cấp nước cho các khu vườn và khu vực có kích thước trung bình. Vòi phun xoay RS 130/3 có diện tích tưới tối đa 133 mét vuông, trong khi vòi phun phân phối nước cùng loại RS 120/2 tưới được tối đa 113 mét vuông. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn gây ấn tượng với góc phun có thể điều chỉnh.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bơm nước để cấp nước cho vòi phun xoay từ thùng chứa nước mưa, do đó tiết kiệm nước và tận dụng nguồn nước thay thế. Tất nhiên, vòi phun xoay vẫn hoạt động hiệu quả khi kết nối trực tiếp với vòi nước ngoài vườn.