ĐẦU PHUN TƯỚI VƯỜN

Tưới nước cho khu vườn bằng vòi phun xoay

Giống như vòi phun thông thường và vòi phun tưới cỏ, vòi phun xoay cũng có thể dễ dàng kết nối với ống nước. Chúng là lựa chọn hoàn hảo để cung cấp nước cho các khu vườn và khu vực có kích thước trung bình. Vòi phun xoay RS 130/3 có diện tích tưới tối đa 133 mét vuông, trong khi vòi phun phân phối nước cùng loại RS 120/2 tưới được tối đa 113 mét vuông. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn gây ấn tượng với góc phun có thể điều chỉnh.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bơm nước để cấp nước cho vòi phun xoay từ thùng chứa nước mưa, do đó tiết kiệm nước và tận dụng nguồn nước thay thế. Tất nhiên, vòi phun xoay vẫn hoạt động hiệu quả khi kết nối trực tiếp với vòi nước ngoài vườn.