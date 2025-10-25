KHỚP NỐI/BỘ CHUYỂN ĐỔI

Hệ thống kết nối ống nước mang đến sự linh hoạt bất kể nhu cầu. Kết nối, chuyển đổi và tách rời: Kärcher cung cấp các bộ phận kết nối phù hợp cho tất cả các đường kính ống tiêu chuẩn. Khớp nối ống nước đa năng có độ bền vượt trội. Có 2 loại khớp nối ống nước, bao gồm khớp nối có hệ thống chống rò rỉ nước (Aqua stop) và khớp nối thường. Khớp nối ống nước đa năng dòng cao cấp sẽ có chốt giữ ống bằng nhôm và tay cầm lõm bằng nhựa mềm để dễ sử dụng.