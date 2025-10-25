KHỚP NỐI/BỘ CHUYỂN ĐỔI
Hệ thống kết nối ống nước mang đến sự linh hoạt bất kể nhu cầu. Kết nối, chuyển đổi và tách rời: Kärcher cung cấp các bộ phận kết nối phù hợp cho tất cả các đường kính ống tiêu chuẩn. Khớp nối ống nước đa năng có độ bền vượt trội. Có 2 loại khớp nối ống nước, bao gồm khớp nối có hệ thống chống rò rỉ nước (Aqua stop) và khớp nối thường. Khớp nối ống nước đa năng dòng cao cấp sẽ có chốt giữ ống bằng nhôm và tay cầm lõm bằng nhựa mềm để dễ sử dụng.
Đầu nối ống nước đa năng
Aqua stop
Ngắt kết nối an toàn, không bị bắn nước.
Một đầu nối, ba kích thước
Phù hợp với mọi kích thước ống nước - 1/2", 5/8" hoặc 3/4".
Đầu nối ống nước Kärcher kín nước, hoàn toàn vừa khít - đảm bảo an toàn.
Dây dẫn cao cấp bằng đồng thau
Dòng sản phẩm dây dẫn bằng đồng thau cao cấp của Kärcher được phát triển đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu khắt khe trong công việc làm vườn. Những sản phẩm bền bỉ này tự hào về chất lượng gia công và độ bền vượt trội.
Bộ chia nước 3 hướng
Tích hợp lưới lọc sơ cấp
Tuổi thọ hoạt động siêu dài.
Ba đầu ra nước có thể điều chỉnh độc lập
Sử dụng riêng biệt ba đầu ra nước trên một vòi nước.