HỆ THỐNG TƯỚI Kärcher Rain System ®

Hệ thống Kärcher Rain System® có thể được tích hợp một cách tối ưu vào các hàng rào, bụi cây, luống rau và bồn hoa. Nước tưới sẽ luôn được phân phối tại các vị trí cần thiết, thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí. Kärcher Rain System® kết hợp các ưu điểm của phương pháp tưới nhỏ giọt và truyền thống. Hệ thống hoạt động với áp suất lên đến 4 bar và có ống nhựa PVC 1/2" với vòi phun nhỏ giọt và phun tia. Bộ giảm áp và bộ lọc (dùng để bảo vệ vòi phun khỏi áp suất dư thừa và lọc sạch nước) có thể được lắp ráp thêm nếu bạn muốn. Hệ thống Kärcher Rain System® có thể thích nghi cho mọi khu vườn.